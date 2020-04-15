تكنولوجيا

بالفيديو.. دبي تعتمد "الخوذة الذكية" للكشف عن مصابي "كورونا"

15 أبريل 2020
لم تكتف باستخدام هذه الخوذ من قبل خدمات الإسعاف فقررت نقل التجربة الى المواصلات العامة
لم تكتف باستخدام هذه الخوذ من قبل خدمات الإسعاف فقررت نقل التجربة الى المواصلات العامة

 كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن إدخال تقنية مبتكرة، للكشف عن المصابين بفيروس كورونا، وهي عبارة عن خوذة ذكية، تمكن المسعف من قياس درجة حرارة المحيطين به، بمجرد النظر إليهم.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة الدراي لصحيفة "الإمارات اليوم" أن "الخوذة تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي في آلية عملها، بحيث تتم برمجتها إلكترونياً من قبل المسعف، ويتم ربطها ببرنامج ذكي على الهاتف المتحرك، لتمكن المسعف من قياس درجة حرارة الشخص بمجرد النظر إليه باستخدام الخوذة، ومن ثم التعرف إلى احتمالية إصابته بفيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات اللازمة".

ولكن السلطات لم تقصر استخدام هذه الخوذ على خدمات الإسعاف، بل قررت نقل التجربة الى المواصلات العامة.

دبي تعتمد "الخوذة الذكية" للكشف عن مصابي "كورونا"

وفي هذا السياق، كشف العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات انه اعتبارا من الأسبوع المقبل سيتم تفعيل العمل بالخوذة الذكية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والتي ستقوم بمسح درجة حرارة مستخدمي المواصلات العامة وقياس درجة حرارة الجمهور بكفاءة عالية، بعد أن تمت تجربتها فعليًا لمدة أسبوعين واثبتت فاعلية كبيرة وفقا للمواصفات العالمية.

ولفت العميد الحثبور لصحيفة "البيان" الإماراتية  إلى انه سيتم إلحاق كافة العاملين في الخطوط الأمامية لأمن المواصلات في محطات المواصلات العامة ومحطات المترو بالخوذة الذكية على مراحل حسب كثافة الجمهور.

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لم تكتف باستخدام هذه الخوذ من قبل خدمات الإسعاف فقررت نقل التجربة الى المواصلات العامة
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تكنولوجيا

قريبا.. آبل تدرج مواقع فحص كورونا على خرائطها

13 أبريل 2020
نقطة لإجراء اختبار كشف الإصابة بكورونا في فريمونت بكاليفورنيا حيث سجلت 13904 حالة إصابة على الأقل و324 وفاة
نقطة لإجراء اختبار كشف الإصابة بكورونا في فريمونت بكاليفورنيا حيث سجلت 13904 حالة إصابة على الأقل و324 وفاة

يعتبر إجراء الاختبارات أحد أكثر الطرق فاعلية لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، إلا أنه ليس من السهل على الجمهور معرفة مواقع الفحص.

وتأمل شركة آبل مساعدة الناس في معرفة مواقع إجراء الفحوص للكشف عن فيروس كورونا، من خلال تطبيق الخرائط الخاص بها.

وكان موقع "9to5Mac"، أول من أورد خبر إنشاء آبل خارطة أو بوابة للمستشفيات والمختبرات والعيادات، حتى يسجل الناس أنفسهم من أجل الفحص، ومن المقرر أن تظهر آبل أماكن الفحص على تطبيق خرائط Maps الخاص بها.

كما سيظهر التطبيق ما إذا كانت مواقع الفحص تحتوي على أماكن مخصصة لسائقي السيارات والتي تعرف بخدمة"Drive-through"، أم يجب حجز موعد مسبقا.

ولا يعرف حتى الآن ما إذا كانت الخدمة ستكون عالمية، أم مقتصرة على الولايات المتحدة، بحسب موقع "ذا نكست ويب".

يذكر أن آبل كانت قد أعلنت أنها ستنتج نحو مليون درع وجه للعاملين في المجال الطبي خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى شراكتها مع غوغل لإنتاج نظام قائم على Bluetooth لتنبيه المستخدم ما إذا تواصل مع شخص آخر مصاب بكورونا أم لا.