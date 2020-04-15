بالفيديو.. دبي تعتمد "الخوذة الذكية" للكشف عن مصابي "كورونا"

كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن إدخال تقنية مبتكرة، للكشف عن المصابين بفيروس كورونا، وهي عبارة عن خوذة ذكية، تمكن المسعف من قياس درجة حرارة المحيطين به، بمجرد النظر إليهم.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة الدراي لصحيفة "الإمارات اليوم" أن "الخوذة تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي في آلية عملها، بحيث تتم برمجتها إلكترونياً من قبل المسعف، ويتم ربطها ببرنامج ذكي على الهاتف المتحرك، لتمكن المسعف من قياس درجة حرارة الشخص بمجرد النظر إليه باستخدام الخوذة، ومن ثم التعرف إلى احتمالية إصابته بفيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات اللازمة".

#إسعاف_دبي

تزود المسعفين بـ"خوذة ذكية" للكشف عن مصابي «كورونا». pic.twitter.com/d9WxOjbbFh — بوابة عيون الوطن (@oyoonelwatan) April 14, 2020

ولكن السلطات لم تقصر استخدام هذه الخوذ على خدمات الإسعاف، بل قررت نقل التجربة الى المواصلات العامة.

Image دبي تعتمد "الخوذة الذكية" للكشف عن مصابي "كورونا"

وفي هذا السياق، كشف العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات انه اعتبارا من الأسبوع المقبل سيتم تفعيل العمل بالخوذة الذكية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والتي ستقوم بمسح درجة حرارة مستخدمي المواصلات العامة وقياس درجة حرارة الجمهور بكفاءة عالية، بعد أن تمت تجربتها فعليًا لمدة أسبوعين واثبتت فاعلية كبيرة وفقا للمواصفات العالمية.

ولفت العميد الحثبور لصحيفة "البيان" الإماراتية إلى انه سيتم إلحاق كافة العاملين في الخطوط الأمامية لأمن المواصلات في محطات المواصلات العامة ومحطات المترو بالخوذة الذكية على مراحل حسب كثافة الجمهور.