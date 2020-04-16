تكنولوجيا

"مشكلة واحدة كبيرة" في آيفون الرخيص

16 أبريل 2020
بحسب آبل، فإن الطراز الجديد "يتمتع بأفضل نظام كاميرا أحادية لصور وفيديوهات رائعة".
بحسب آبل، فإن الطراز الجديد "يتمتع بأفضل نظام كاميرا أحادية لصور وفيديوهات رائعة".

عقب شهور من ترقبه، طرحت آبل النسخة الرخيصة الجديدة من جهاز آيفون لعام 2020.

وعلى عكس ما أشيع حوله، لم يحمل الجهاز اسم "آيفون 9"، بل حمل اسم "إس إي" على غرار الطراز الاقتصادي السابق له والذي تم طرحه في 2016.

وبميزانية بسيطة نوعاً ما، لا تتعدى 399 دولاراً، يمكن للراغب اقتناء الجهاز الجديد.

وحسب موقع "كرييتف بلوغ" فإن المشكلة الكبيرة في هذا الهاتف هي حجمه، فقياس شاشته 4.7 إنش على خلاف الإصدار الأصلي الذي اعتمد على شاشة بقياس 4.0 إنش.

وبذلك فإن هذا الهاتف قد لا يكون الأنسب بالنسبة للمستخدمين الذين يعتمدون على يد واحدة في استعمال هاتفهم.

ورغم الإشادات حوله، شهدت الأوساط التقنية انتقادات بشأن الطراز الجديد "الصغير"، والذي لم يعد صغيراً فعلياً.

وأشادت مواقع تقنية بشريحة معالج "إيه 13" التي تم تدعيم الجهاز بها، والتي يتوقع أنه قادرة على خدمة المستهلك لسنوات قادمة.

وبحسب آبل، فإن الطراز الجديد "يتمتع بأفضل نظام كاميرا أحادية لصور وفيديوهات رائعة".

وبحسب موقع "كرييتيف بلوك" التقني، فإن الجهاز الجديد بكاميرته المبسطة وعدم دعمه لتطبيقات التعرف على الوجه وشاشة عرض "إل إي دي"، هو الأمثل لمن يرغبون باقتناء آيفون قادر على تقديم الأساسيات ومعالجتها بسرعة، الميزة الأساسية لأجهزة آبل.

وسيتوفر الطراز الجديد من الجهاز بألوان الأسود والأبيض، ودرجة خاصة من اللون الأحمر، بينما يتمتع الجهاز بجزء أمامي باللون الأسود على غرار تصميمات أجهزة أخرى من آبل.

وبحسب الموقع، فسيتم فتح باب طلب الجهاز الجديد بدءا من الجمعة 17 أبريل، بثمن يتوقع أن يكون ثابتا لجميع التصميمات، انطلاقا من 399 دولار.

ويعتبر الجهاز الطراز الأرخص من آيفون، مقارنة بالمواصفات التي يقدمها، خصوصا المعالج.

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منصات إيرانية تنشر الأكاذيب عن كورونا.. وخبراء يحذرون

16 أبريل 2020
حذرت "Graphika" في تقريرها من الحسابات الوهمية الناطقة باسم طهران
حذرت "Graphika" في تقريرها من الحسابات الوهمية الناطقة باسم طهران

حذر باحثون في مجال الأمن الإلكتروني من نشر معلومات خاطئة عن فيروس كورونا المستجد المتسبب بمرض كوفيد-19، عبر حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بالحكومة الإيرانية. 

وكشفت شركة "Graphika"، المتخصصة في تحليل شبكات التواصل الاجتماعي أن مجموعة تطلق على نفسها اسم "الاتحاد العالمي للإعلام الرقمي" (International Union of Virtual Media) كانت تعمل عبر حسابات في فيسبوك وتويتر على نشر معلومات خاطئة عن جائحة كورونا.

وركزت المجموعة على نشر صور كرتونية أو فيديوهات تدعم البروباغاندا التي تطلقها الحكومة الإيرانية، وتنشرها عبر الحسابات كأنها مستمدة من مصادر رسمية أو صحفية. 

 ومن بين المعلومات التي نشرتها المجموعة مؤخرا كانت أن مرض "كوفيد-19" أطلقته السلطات الأميركية كسلاح بيولوجي، وأظهر رسم يحاكي لعبة "Angry Birds"، واستخدمت الطيور وكأنها الفيروس من منصة انطلاق حملت العلم الأميركي، وفقا لما نقلته مجلة "فوربس". 

وهذه الصورة ظهرت في أواخر شهر فبراير الماضي بعنوان "ديلي نيوز"، وفقا لتقرير "Graphika" المنشور، الأربعاء، ورغم الادعاءات بأن الفيروس نشأ في مختبرات أميركية أو صينية إلا أنه لا توجد أدلة تدعم نظريات المؤامرة هذه، إذ تشير الصين إلى أن الفيروس انطلق من سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان، بينما يؤكد علماء أن الفيروس انتقل إلى البشر عبر الخفافيش، ومن خلال حيوانات وسيطة. 

وتتوقع "Graphika" أن مجموعة "IUVM" مسؤولة أيضا عن حسابين آخرين عبر فيسبوك يتضمنان منشورات في فبراير ركزت على أفريقيا، وهما "Ethioianow" و"Durban Daily"، كلاهما نشرا مقالات مستمدة من وسائل إعلام إيرانية دون ذكر مصدرها.  