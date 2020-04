"مشكلة واحدة كبيرة" في آيفون الرخيص

عقب شهور من ترقبه، طرحت آبل النسخة الرخيصة الجديدة من جهاز آيفون لعام 2020.

وعلى عكس ما أشيع حوله، لم يحمل الجهاز اسم "آيفون 9"، بل حمل اسم "إس إي" على غرار الطراز الاقتصادي السابق له والذي تم طرحه في 2016.

وبميزانية بسيطة نوعاً ما، لا تتعدى 399 دولاراً، يمكن للراغب اقتناء الجهاز الجديد.

وحسب موقع "كرييتف بلوغ" فإن المشكلة الكبيرة في هذا الهاتف هي حجمه، فقياس شاشته 4.7 إنش على خلاف الإصدار الأصلي الذي اعتمد على شاشة بقياس 4.0 إنش.

وبذلك فإن هذا الهاتف قد لا يكون الأنسب بالنسبة للمستخدمين الذين يعتمدون على يد واحدة في استعمال هاتفهم.

ورغم الإشادات حوله، شهدت الأوساط التقنية انتقادات بشأن الطراز الجديد "الصغير"، والذي لم يعد صغيراً فعلياً.

وأشادت مواقع تقنية بشريحة معالج "إيه 13" التي تم تدعيم الجهاز بها، والتي يتوقع أنه قادرة على خدمة المستهلك لسنوات قادمة.

وبحسب آبل، فإن الطراز الجديد "يتمتع بأفضل نظام كاميرا أحادية لصور وفيديوهات رائعة".

وبحسب موقع "كرييتيف بلوك" التقني، فإن الجهاز الجديد بكاميرته المبسطة وعدم دعمه لتطبيقات التعرف على الوجه وشاشة عرض "إل إي دي"، هو الأمثل لمن يرغبون باقتناء آيفون قادر على تقديم الأساسيات ومعالجتها بسرعة، الميزة الأساسية لأجهزة آبل.

The new iPhone SE 2 is basically:



Body: iPhone 8

Processor: iPhone 11 line ups

Camera: iPhone XR



Price starts @ $399 approx 21,000 php..



Upgrade? Nahh! pic.twitter.com/D0uSy476ZV