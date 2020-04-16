تكنولوجيا

منصات إيرانية تنشر الأكاذيب عن كورونا.. وخبراء يحذرون

16 أبريل 2020
حذرت "Graphika" في تقريرها من الحسابات الوهمية الناطقة باسم طهران
حذرت "Graphika" في تقريرها من الحسابات الوهمية الناطقة باسم طهران

حذر باحثون في مجال الأمن الإلكتروني من نشر معلومات خاطئة عن فيروس كورونا المستجد المتسبب بمرض كوفيد-19، عبر حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بالحكومة الإيرانية. 

وكشفت شركة "Graphika"، المتخصصة في تحليل شبكات التواصل الاجتماعي أن مجموعة تطلق على نفسها اسم "الاتحاد العالمي للإعلام الرقمي" (International Union of Virtual Media) كانت تعمل عبر حسابات في فيسبوك وتويتر على نشر معلومات خاطئة عن جائحة كورونا.

وركزت المجموعة على نشر صور كرتونية أو فيديوهات تدعم البروباغاندا التي تطلقها الحكومة الإيرانية، وتنشرها عبر الحسابات كأنها مستمدة من مصادر رسمية أو صحفية. 

 ومن بين المعلومات التي نشرتها المجموعة مؤخرا كانت أن مرض "كوفيد-19" أطلقته السلطات الأميركية كسلاح بيولوجي، وأظهر رسم يحاكي لعبة "Angry Birds"، واستخدمت الطيور وكأنها الفيروس من منصة انطلاق حملت العلم الأميركي، وفقا لما نقلته مجلة "فوربس". 

وهذه الصورة ظهرت في أواخر شهر فبراير الماضي بعنوان "ديلي نيوز"، وفقا لتقرير "Graphika" المنشور، الأربعاء، ورغم الادعاءات بأن الفيروس نشأ في مختبرات أميركية أو صينية إلا أنه لا توجد أدلة تدعم نظريات المؤامرة هذه، إذ تشير الصين إلى أن الفيروس انطلق من سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان، بينما يؤكد علماء أن الفيروس انتقل إلى البشر عبر الخفافيش، ومن خلال حيوانات وسيطة. 

وتتوقع "Graphika" أن مجموعة "IUVM" مسؤولة أيضا عن حسابين آخرين عبر فيسبوك يتضمنان منشورات في فبراير ركزت على أفريقيا، وهما "Ethioianow" و"Durban Daily"، كلاهما نشرا مقالات مستمدة من وسائل إعلام إيرانية دون ذكر مصدرها.  

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تكنولوجيا

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ازداد الإقبال على "زوم" وازدادت المخاوف الأمنية
تكنولوجيا

بأسعار زهيدة.. حسابات مستخدمي "زوم" تباع على "الإنترنت المظلم"

تكنولوجيا

بأسعار زهيدة.. حسابات مستخدمي "زوم" تباع على "الإنترنت المظلم"

16 أبريل 2020
ازداد الإقبال على "زوم" وازدادت المخاوف الأمنية
ازداد الإقبال على "زوم" وازدادت المخاوف الأمنية

قالت شركة تقنية إن بيانات دخول خاصة بآلاف الحسابات على تطبيق المحادثات بالفيديو "زوم" أصبحت تباع حاليا على ما يسمى "الإنترنت المظلم" (Dark Web) وهو محتوى الشبكة العنكبوتية الذي يستخدم الإنترنت ولكنه يحتاج برمجيات خاصة للوصول إليها.

وذكرت شركة التقنية "Cyble" أنه في يوم الأول من أبريل عرض عدد كبير من الحسابات للبيع، وأنها تمكنت من شراء 530 ألف حساب بسعر 0.002 دولار للحساب، وأشارت إلى أن عددا من الحسابات كان يباع مجانا.

وشملت البيانات المسروقة عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور وعنوان URL و"مفتاح المضيف" وهو رقم مكون من ستة أرقام مرتبط بصاحب الحساب، وبعض الحسابات تعود إلى شركات كبيرة مثل "تشيز" و"سيتي بنك".

الشركة أكدت أنه على الأرجح، تم جمع هذه البيانات بواسطة تقنية تعتمد على "حشو" بيانات تسجيل الدخول، حيث يستخدم القراصنة قواعد بيانات قديمة لحسابات مسروقة واختبار مدى إمكانية استخدامها لاختراق حسابات زوم.

موقع فوربس حذر في تقرير له من مسألة إعادة استخدام كلمة المرور القديمة في فتح حسابات جديدة لأنه يبدو أن هذه الطريقة تفيد القراصنة مثلما حدث مع "زوم".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم تداول فيها حسابات "زوم" على "الويب المظلم"، لكن التقارير السابقة كانت تشير إلى عدد أقل بكثير من الحسابات التي يتم بيعها، والتقرير الأخير يعكس مدى زيادة التهديد الذي يمثله ليس فقد الدخول غير المصرح به للمحادثات التي تتم عبر البرنامج، ولكن أيضا سرقة الهوية.

وازداد الإقبال على البرنامج في الفترة الماضية، مع بقاء العديد من الموظفين والطلاب في منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأصبح العديد من الأشخاص يعتمدون على "زوم" لإنجاز أعمالهم، ما زاد العدد اليومي للمستخدمين إلى نحو 200 مليون مستخدم من 10 ملايين في السابق.