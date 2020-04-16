منصات إيرانية تنشر الأكاذيب عن كورونا.. وخبراء يحذرون

حذر باحثون في مجال الأمن الإلكتروني من نشر معلومات خاطئة عن فيروس كورونا المستجد المتسبب بمرض كوفيد-19، عبر حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بالحكومة الإيرانية.

وكشفت شركة "Graphika"، المتخصصة في تحليل شبكات التواصل الاجتماعي أن مجموعة تطلق على نفسها اسم "الاتحاد العالمي للإعلام الرقمي" (International Union of Virtual Media) كانت تعمل عبر حسابات في فيسبوك وتويتر على نشر معلومات خاطئة عن جائحة كورونا.

وركزت المجموعة على نشر صور كرتونية أو فيديوهات تدعم البروباغاندا التي تطلقها الحكومة الإيرانية، وتنشرها عبر الحسابات كأنها مستمدة من مصادر رسمية أو صحفية.

ومن بين المعلومات التي نشرتها المجموعة مؤخرا كانت أن مرض "كوفيد-19" أطلقته السلطات الأميركية كسلاح بيولوجي، وأظهر رسم يحاكي لعبة "Angry Birds"، واستخدمت الطيور وكأنها الفيروس من منصة انطلاق حملت العلم الأميركي، وفقا لما نقلته مجلة "فوربس".

وهذه الصورة ظهرت في أواخر شهر فبراير الماضي بعنوان "ديلي نيوز"، وفقا لتقرير "Graphika" المنشور، الأربعاء، ورغم الادعاءات بأن الفيروس نشأ في مختبرات أميركية أو صينية إلا أنه لا توجد أدلة تدعم نظريات المؤامرة هذه، إذ تشير الصين إلى أن الفيروس انطلق من سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان، بينما يؤكد علماء أن الفيروس انتقل إلى البشر عبر الخفافيش، ومن خلال حيوانات وسيطة.

وتتوقع "Graphika" أن مجموعة "IUVM" مسؤولة أيضا عن حسابين آخرين عبر فيسبوك يتضمنان منشورات في فبراير ركزت على أفريقيا، وهما "Ethioianow" و"Durban Daily"، كلاهما نشرا مقالات مستمدة من وسائل إعلام إيرانية دون ذكر مصدرها.