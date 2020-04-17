تكنولوجيا

فيديو.. شاهد كيف عاد 3 رواد فضاء إلى "أرض الكورونا"

17 أبريل 2020
أخضعت جميع الفرق المسؤولة عن استقبال رواد الفضاء لاختبار فيروس
أخضعت جميع الفرق المسؤولة عن استقبال رواد الفضاء لاختبار الفيروس

عاد ثلاثة رواد من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض في أول رحلة من هذا النوع من محطة الفضاء الدولية منذ أن شل فيروس كورونا المستجد العالم.

وقالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، إن المركبة الفضائية التي نقلت أندرو مورغان وجيسيكا مير من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) وأوليغ سكريبوتشكا، هبطت في سهوب كازاخستان عند الساعة 05,16 بتوقيت غرينتش.

وكتبت وكالة "روسكوزموس" على حسابها في "تويتر"، "الهبوط كان ناجحا! (...) أهلا بكم أوليغ سكريبوتشكا وأندرو مورغان وجيسيكا مير".

على عكس التقاليد المعمول بها، لم يبث الهبوط مباشرة سواء من قبل وكالة "ناسا" ولا "روسكوزموس" التي أشارت إلى "قيود فنية مرتبطة بالوضع الوبائي".

ومع أن موقع هبوط الثلاثي بقي نفسه كما مع الطواقم السابقة على مسافة 147 كيلومترا جنوب شرق مدينة جيزكازغان الكازاخستانية، فقد فرض الوباء بعض التعديلات على هذا الإجراء.

وأخضعت جميع الفرق المسؤولة عن استقبال رواد الفضاء لاختبار كوفيد-19 واضطرت إلى ارتداء ملابس واقية ووضع أقنعة.

وأظهرت مقاطع الفيديو الأولى التي بثها "روسكوزموس" أحد أعضاء فريق الاستقبال يقول لزملائه "حافظوا على مسافة فاصلة من فضلكم".

وقبل عودتها إلى الأرض بفترة وجيزة، قالت جيسيكا مير، عالمة الأحياء البحرية للصحافة من محطة الفضاء الدولية إنه سيكون من الصعب عليها التكيف مع القواعد الجديدة للتباعد الاجتماعي التي يفرضها انتشار كورونا.

وأضافت رائدة الفضاء التي دخلت التاريخ بمشاركتها في أكتوبر في أول رحلة نسائية بالكامل إلى الفضاء برفقة كريستينا كوك "أعتقد أنني سأشعر بالعزلة على الأرض أكثر مما أشعر بها هنا".

كذلك تم تغيير نقطة المغادرة المعتادة لرواد الفضاء إلى بلد إقامتهم وهو مطار كاراغاندا الذي أغلق مثل مئات المطارات الأخرى حول العالم بسبب الجائحة.

وسيعود سكريبوتشكا إلى روسيا في طائرة تقلع من قاعدة بايكونور الفضائية، أما رائدا "ناسا" فسيغادران إلى الولايات المتحدة في طائرة من مدينة كيزيلوردا بعد رحلة تستغرق ساعات عدة بالسيارة.

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اقتصاد

عملة فيسبوك الرقمية على طريق الإطلاق رغم المعارضة الدولية

17 أبريل 2020
شعار ليبرا، عملة فيسبوك الرقمية
شعار ليبرا، عملة فيسبوك الرقمية

قالت هيئة إدارة العملة الرقمية، ليبرا، التي يخطط موقع فيسبوك لاعتمادها إنه "سيتم ربط العملة ببعض العملات الرئيسية وستشرف عليها هيئات الرقابة العالمية"، في تغيير تأمل الهيئة أن يساعدها في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

وقد أدى احتمال تبني مستخدمي فيسبوك البالغ عددهم 2.5 مليار مستخدم لليبرا إلى أخضاعها إلى تدقيق مكثف من قبل الهيئات النقدية العالمية، مع قلق كثيرين من أن يؤدي إطلاقها إلى إضعاف "السيطرة الوطنية على المال".

وذكرت هيئة إدارة ليبرا أنها ستقدم الآن "عملة مستقرة" مدعومة بعملات رئيسية، بعد أن كانت الخطة الأصلية أن تكون ليبرا مدعومة بمزيج من العملات وسندات الديون الحكومية، ما أدى إلى تخوف البنوك المركزية من أن يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار السياسة النقدية، وتسهيل غسل الأموال، وتقويض خصوصية المستخدمين.

وقال مسؤولون في هيئة إدارة ليبرا لرويترز، إنهم يعتزمون إطلاقها – في حال حازت الموافقات التنظيمية- في الفترة بين منتصف نوفمبر المقبل، ونهاية العام، بدلا من نهاية يونيو كما كان مقررا.

وكانت بعض الدول، بما فيها فرنسا وألمانيا، قد قالت انها ستسعى لمنع إطلاق ليبرا، بينما حاولت هيئات عالمية أخرى وضع قواعد لعملات مستقرة.

وحتى الآن، تعد بيتكوين العملة الرقمية الأكبر، لكنها لا تستخدم إلا على نطاق محدود بسبب تقلبات قيمتها الشديدة، وانعدام تنظيمها.

وتخلت شركات "فيزا" و"ماستركارد" و"إي باي" و"سترايب" في أكتوبر الماضي عن مشروع "ليبرا" بسبب المعارضة المتزايدة من قبل سلطات تنظيم الأسواق وابتعاد شركائها.

وقالت هيئة إدارتها إنها ستعزز احتياطي عملة ليبرا في حالة "ضائقة السوق الشديدة"، كما ستحتفظ باحتياطي أصول سائلة ذات آجال استحقاق قصيرة ومخاطر ائتمانية منخفضة واحتياط لرأس المال، لم يتقرر بعد حجمه.

كما عدلت ليبرا سياساتها لتعزيز الضمانات المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وستسجل لدى شبكة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية كشركة لخدمات الأموال، وهي خطوة من شأنها أن تتطلب منها جهدا أكبر للإبلاغ عن التحويلات وخاصة الخارجية.

وكان وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى حذروا خلال اجتماع في فرنسا في يوليو الماضي من المخاطر التي تشكلها مشاريع طرح عملات افتراضية مثل ليبرا.
 