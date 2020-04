فيديو.. شاهد كيف عاد 3 رواد فضاء إلى "أرض الكورونا"

عاد ثلاثة رواد من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض في أول رحلة من هذا النوع من محطة الفضاء الدولية منذ أن شل فيروس كورونا المستجد العالم.

وقالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، إن المركبة الفضائية التي نقلت أندرو مورغان وجيسيكا مير من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) وأوليغ سكريبوتشكا، هبطت في سهوب كازاخستان عند الساعة 05,16 بتوقيت غرينتش.

وكتبت وكالة "روسكوزموس" على حسابها في "تويتر"، "الهبوط كان ناجحا! (...) أهلا بكم أوليغ سكريبوتشكا وأندرو مورغان وجيسيكا مير".

على عكس التقاليد المعمول بها، لم يبث الهبوط مباشرة سواء من قبل وكالة "ناسا" ولا "روسكوزموس" التي أشارت إلى "قيود فنية مرتبطة بالوضع الوبائي".

ومع أن موقع هبوط الثلاثي بقي نفسه كما مع الطواقم السابقة على مسافة 147 كيلومترا جنوب شرق مدينة جيزكازغان الكازاخستانية، فقد فرض الوباء بعض التعديلات على هذا الإجراء.

وأخضعت جميع الفرق المسؤولة عن استقبال رواد الفضاء لاختبار كوفيد-19 واضطرت إلى ارتداء ملابس واقية ووضع أقنعة.

وأظهرت مقاطع الفيديو الأولى التي بثها "روسكوزموس" أحد أعضاء فريق الاستقبال يقول لزملائه "حافظوا على مسافة فاصلة من فضلكم".

NASA astronauts Andrew Morgan and Jessica Meir along with Oleg Skripochka of the Russian space agency Roscosmos landed safely in Kazakhstan on Friday morning pic.twitter.com/EC6eclaOjo