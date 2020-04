فيسبوك يقدم أدوات لحماية مستخدميه من المعلومات المغلوطة عن كورونا

اكتشف علماء ناسا كوكبا ً بحجم الأرض، صالحاً للعيش ويحتوي على المياه وحرارته السطحية مشابهة للأرض، وفق ما نقلت صحيفة ذي صن البريطانية.

وقالت الصحيفة إن الكوكب الخارجي كيبلر-1649 يقع على بعد 300 سنة ضوئية في المنطقة الصالحة للعيش من نجمه.

وقال توماس زوربوشن، المدير المساعد لمديرية البعثة العلمية في وكالة ناسا في واشنطن: "هذا العالم البعيد المثير للاهتمام يعطينا أملاً أكبر في أن الأرض الثانية تقع بين النجوم، في انتظار العثور عليها".

وأضاف "البيانات التي جمعتها بعثات مثل كيبلر وقمرنا الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة سوف تستمر في تحقيق اكتشافات مذهلة حيث يقوم مجتمع العلوم بصقل قدراته للبحث عن الكواكب الواعدة".

300 light-years from our solar system, Kepler-1649c is only 6% larger than Earth — closer to our home planet's size and temperature than any exoplanet @NASA's Kepler telescope has seen before >> https://t.co/wDa8SmIE8T pic.twitter.com/HrcmC1zvlX