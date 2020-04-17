تكنولوجيا

فيسبوك يقدم أدوات لحماية مستخدميه من المعلومات المغلوطة عن كورونا

17 أبريل 2020
ستقدم الشركة من خلال موقعها التفاعلي ترويجا أكبر لمعلومات دقيقة مرتبطة بفيروس كورونا.
ستقدم الشركة من خلال موقعها التفاعلي ترويجا أكبر لمعلومات دقيقة مرتبطة بفيروس كورونا.

ضمن الخطوات التي يتخذها الموقع للحد من تفشي معلومات مغلوطة حول وباء كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد، سيباشر فيسبوك بتوجيه رسائل مضادة للمعلومات غير الدقيقة في صفحة التحديثات لمن يتفاعلون مع تلك القادمة من جهات لا تملك درجة مصداقية عالية.

I want to share an update on the work we're doing to connect people with accurate information and limit the spread of...

Posted by Mark Zuckerberg on Thursday, April 16, 2020


وأعلنت الشركة الخميس عن جهودها الأخيرة حيال المعلومات التي يعتبرها المختصون "ضارة"، وقد تزيد من مساوئ تفشي الوباء سوءا.

بالمقابل، ستقدم الشركة من خلال موقعها التفاعلي ترويجا أكبر لمعلومات دقيقة مرتبطة بفيروس كورونا.

وضمن التحديثات، سيظهر الموقع خانة ترشد المستخدم الذي تفاعل مع منشورات تقدم معلومات مغلوطة، قام فيسبوك بحذفها، ويوجهه لمصادر موثوقة، كمنظمة الصحة العالمية.

ويقدم فيسبوك خدمة "احصل على الحقائق" بشكل منفصل، لتزويد مستخدميه بشكل عام بمعلومات حول كورونا وتثقيفهم بشأنها.

وأتت خطوة فيسبوك الأخيرة بعد حملة توقيعات تم جمعها تحت شعار يصف الموقع بأنه "بؤرة المعلومات المغلوطة حول فيروس كورونا".

ودافعت فيسبوك عن نفسها أمام الاتهام، قائلة إنها حذفت "مئات الآلاف من المعلومات المغلوطة"، خلال الأسابيع الأخيرة.

وكانت المنصة الاجتماعية قد حذرت سابقا بعض مستخدميها من أنهم تفاعلوا مع معلومات مغلوطة إبان الانتخابات الرئاسية السابقة، وذلك بإتاحة الفرصة لمستخدميه لمعرفة إن كان أي منهم قد تفاعل مع حملات روسية مضللة.

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ستقدم الشركة من خلال موقعها التفاعلي ترويجا أكبر لمعلومات دقيقة مرتبطة بفيروس كورونا.
تكنولوجيا

فيسبوك يقدم أدوات لحماية مستخدميه من المعلومات المغلوطة عن كورونا

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تكنولوجيا

علماء ناسا يكتشفون "الأرض الثانية"

16 أبريل 2020
درجة حرارته السطحية قد تكون مشابهة لما في الأرض
درجة حرارته السطحية قد تكون مشابهة لما في الأرض | Source: SM

اكتشف علماء ناسا كوكبا ً بحجم الأرض، صالحاً للعيش ويحتوي على المياه وحرارته السطحية مشابهة للأرض، وفق ما نقلت صحيفة ذي صن البريطانية.

وقالت الصحيفة إن الكوكب الخارجي كيبلر-1649 يقع على بعد 300 سنة ضوئية في المنطقة الصالحة للعيش من نجمه.

وقال توماس زوربوشن، المدير المساعد لمديرية البعثة العلمية في وكالة ناسا في واشنطن: "هذا العالم البعيد المثير للاهتمام يعطينا أملاً أكبر في أن الأرض الثانية تقع بين النجوم، في انتظار العثور عليها".

وأضاف "البيانات التي جمعتها بعثات مثل كيبلر وقمرنا الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة سوف تستمر في تحقيق اكتشافات مذهلة حيث يقوم مجتمع العلوم بصقل قدراته للبحث عن الكواكب الواعدة".

وقالت الصحيفة إن أدلة على كبلر-1649  تم رصدها بين البيانات التي جمعها تلسكوب كيبلر الفضائي بين عامي 2009 و 2018.

ويتلقى الكوكب 75 في المئة من الضوء الذي تحصل عليه الأرض من الشمس، ما يشير إلى أن درجة حرارته السطحية قد تكون مشابهة لما في الأرض.

 أما النجم الذي يدور حوله فهو "قزم أحمر" ما يعني أنه أبرد وأصغر من الشمس. 

وأوضحت ناسا أن كيبلر أقرب لهذا النجم أكثر من قرب الأرض للشمس ما يعني أن الاشعاعات من النجم الصغير قد تهدد أي حياة محتملة.