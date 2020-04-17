فيسبوك يقدم أدوات لحماية مستخدميه من المعلومات المغلوطة عن كورونا

ضمن الخطوات التي يتخذها الموقع للحد من تفشي معلومات مغلوطة حول وباء كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد، سيباشر فيسبوك بتوجيه رسائل مضادة للمعلومات غير الدقيقة في صفحة التحديثات لمن يتفاعلون مع تلك القادمة من جهات لا تملك درجة مصداقية عالية.

I want to share an update on the work we're doing to connect people with accurate information and limit the spread of... Posted by Mark Zuckerberg on Thursday, April 16, 2020



وأعلنت الشركة الخميس عن جهودها الأخيرة حيال المعلومات التي يعتبرها المختصون "ضارة"، وقد تزيد من مساوئ تفشي الوباء سوءا.

بالمقابل، ستقدم الشركة من خلال موقعها التفاعلي ترويجا أكبر لمعلومات دقيقة مرتبطة بفيروس كورونا.

وضمن التحديثات، سيظهر الموقع خانة ترشد المستخدم الذي تفاعل مع منشورات تقدم معلومات مغلوطة، قام فيسبوك بحذفها، ويوجهه لمصادر موثوقة، كمنظمة الصحة العالمية.

ويقدم فيسبوك خدمة "احصل على الحقائق" بشكل منفصل، لتزويد مستخدميه بشكل عام بمعلومات حول كورونا وتثقيفهم بشأنها.

وأتت خطوة فيسبوك الأخيرة بعد حملة توقيعات تم جمعها تحت شعار يصف الموقع بأنه "بؤرة المعلومات المغلوطة حول فيروس كورونا".

ودافعت فيسبوك عن نفسها أمام الاتهام، قائلة إنها حذفت "مئات الآلاف من المعلومات المغلوطة"، خلال الأسابيع الأخيرة.

وكانت المنصة الاجتماعية قد حذرت سابقا بعض مستخدميها من أنهم تفاعلوا مع معلومات مغلوطة إبان الانتخابات الرئاسية السابقة، وذلك بإتاحة الفرصة لمستخدميه لمعرفة إن كان أي منهم قد تفاعل مع حملات روسية مضللة.