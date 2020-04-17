تكنولوجيا

لأول مرة منذ 10 سنوات.. ناسا تطلق رواد فضاء إلى المحطة الدولية من التراب الأميركي

17 أبريل 2020
فرض تفشي فيروس كورونا تغيرات على عملية الإطلاق
فرض تفشي فيروس كورونا تغيرات على عملية الإطلاق

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" الجمعة أن سبيس إكس ستطلق رائدا الفضاء دوج هيرلي وبوب بهنكن في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية الأربعاء 27 مايو الساعة 4:32 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفق شبكة سي أن أن الأميركية.

وقالت الشبكة إن الإقلاع سيكون من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، وهي المرة الأولى التي يحمل فيها صاروخ رواد فضاء إلى المدار من الولايات المتحدة منذ تقاعد برنامج مكوك الفضاء التابع لوكالة ناسا في عام 2011.

وفرض تفشي فيروس كورونا تغيرات على عملية الإطلاق، إذ لن تكون هناك حشود من المتفرجين الذين يصطفون على الشواطئ ومواقع المشاهدة على طول ساحل الفضاء في فلوريدا لمشاهدة المركبة  تتجه نحو المحطة الفضائية الدولية، كما كان الحال مع إطلاق كل بعثة أميركية تقريباً منذ أن أصبح ألان شيبرد أول أميركي يصل إلى الفضاء في عام 1961.

وهيرلي وبهنكن هما طياران سابقان في التجارب العسكرية ورائدا فضاء مخضرمان سبق أن ذهبا في مهمات مكوك الفضاء.

وبعد الإطلاق في 27 مايو، سيقضيان ما يصل إلى 110 أيام في الفضاء، على الرغم من أن وكالة ناسا قالت إن "مدة المهمة المحددة ستحدد مرة واحدة في المحطة على أساس جاهزية إطلاق الطاقم التجاري المقبل".

وسيعودان على كبسولة "كرو دراغون"، التي ستبحر عبر الغلاف الجوي للأرض وتهبط  قبالة ساحل المحيط الأطلسي في فلوريدا.

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لأول مرة منذ 10 سنوات.. ناسا تطلق رواد فضاء إلى المحطة الدولية من التراب الأميركي

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تكنولوجيا

فيديو.. شاهد كيف عاد 3 رواد فضاء إلى "أرض الكورونا"

17 أبريل 2020
أخضعت جميع الفرق المسؤولة عن استقبال رواد الفضاء لاختبار فيروس
أخضعت جميع الفرق المسؤولة عن استقبال رواد الفضاء لاختبار الفيروس

عاد ثلاثة رواد من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض في أول رحلة من هذا النوع من محطة الفضاء الدولية منذ أن شل فيروس كورونا المستجد العالم.

وقالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، إن المركبة الفضائية التي نقلت أندرو مورغان وجيسيكا مير من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) وأوليغ سكريبوتشكا، هبطت في سهوب كازاخستان عند الساعة 05,16 بتوقيت غرينتش.

وكتبت وكالة "روسكوزموس" على حسابها في "تويتر"، "الهبوط كان ناجحا! (...) أهلا بكم أوليغ سكريبوتشكا وأندرو مورغان وجيسيكا مير".

على عكس التقاليد المعمول بها، لم يبث الهبوط مباشرة سواء من قبل وكالة "ناسا" ولا "روسكوزموس" التي أشارت إلى "قيود فنية مرتبطة بالوضع الوبائي".

ومع أن موقع هبوط الثلاثي بقي نفسه كما مع الطواقم السابقة على مسافة 147 كيلومترا جنوب شرق مدينة جيزكازغان الكازاخستانية، فقد فرض الوباء بعض التعديلات على هذا الإجراء.

وأخضعت جميع الفرق المسؤولة عن استقبال رواد الفضاء لاختبار كوفيد-19 واضطرت إلى ارتداء ملابس واقية ووضع أقنعة.

وأظهرت مقاطع الفيديو الأولى التي بثها "روسكوزموس" أحد أعضاء فريق الاستقبال يقول لزملائه "حافظوا على مسافة فاصلة من فضلكم".

وقبل عودتها إلى الأرض بفترة وجيزة، قالت جيسيكا مير، عالمة الأحياء البحرية للصحافة من محطة الفضاء الدولية إنه سيكون من الصعب عليها التكيف مع القواعد الجديدة للتباعد الاجتماعي التي يفرضها انتشار كورونا.

وأضافت رائدة الفضاء التي دخلت التاريخ بمشاركتها في أكتوبر في أول رحلة نسائية بالكامل إلى الفضاء برفقة كريستينا كوك "أعتقد أنني سأشعر بالعزلة على الأرض أكثر مما أشعر بها هنا".

كذلك تم تغيير نقطة المغادرة المعتادة لرواد الفضاء إلى بلد إقامتهم وهو مطار كاراغاندا الذي أغلق مثل مئات المطارات الأخرى حول العالم بسبب الجائحة.

وسيعود سكريبوتشكا إلى روسيا في طائرة تقلع من قاعدة بايكونور الفضائية، أما رائدا "ناسا" فسيغادران إلى الولايات المتحدة في طائرة من مدينة كيزيلوردا بعد رحلة تستغرق ساعات عدة بالسيارة.