لأول مرة منذ 10 سنوات.. ناسا تطلق رواد فضاء إلى المحطة الدولية من التراب الأميركي

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" الجمعة أن سبيس إكس ستطلق رائدا الفضاء دوج هيرلي وبوب بهنكن في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية الأربعاء 27 مايو الساعة 4:32 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفق شبكة سي أن أن الأميركية.

وقالت الشبكة إن الإقلاع سيكون من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، وهي المرة الأولى التي يحمل فيها صاروخ رواد فضاء إلى المدار من الولايات المتحدة منذ تقاعد برنامج مكوك الفضاء التابع لوكالة ناسا في عام 2011.

وفرض تفشي فيروس كورونا تغيرات على عملية الإطلاق، إذ لن تكون هناك حشود من المتفرجين الذين يصطفون على الشواطئ ومواقع المشاهدة على طول ساحل الفضاء في فلوريدا لمشاهدة المركبة تتجه نحو المحطة الفضائية الدولية، كما كان الحال مع إطلاق كل بعثة أميركية تقريباً منذ أن أصبح ألان شيبرد أول أميركي يصل إلى الفضاء في عام 1961.

BREAKING: On May 27, @NASA will once again launch American astronauts on American rockets from American soil! With our @SpaceX partners, @Astro_Doug and @AstroBehnken will launch to the @Space_Station on the #CrewDragon spacecraft atop a Falcon 9 rocket. Let's #LaunchAmerica 🇺🇸 pic.twitter.com/RINb3mfRWI