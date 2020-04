ميزة جديدة في ساعة سامسونغ للتذكير بغسل الأيدي

أضافت سامسونغ لساعتها الذكية "غالاكسي" تطبيقا يذكّر مستخدمها بغسل يديه بشكل منتظم، وذلك لضمان وقاية إضافية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ويقدم تطبيق "هاند ووش" مؤقتا لغسل الأيدي لمدة 25 ثانية، بشكل يضمن الحد الأدنى من التوصيات الصحية العالمية بهذا الشأن.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بغسل الأيدي بالماء والصابون بشكل جيد لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

وتضيف ساعة سامسونغ فترة خمس ثوانٍ إضافية للعملية، لمنح المستخدم فرصة فتح الصنبور والتقاط الصابون.

وتقدم الساعة برمجة مسبقة لإشعارات التذكير بغسل الأيدي، لكنها تتيح لمستخدمها ضبط الإشعارات بشكل يتناسب مع المدة التي يرغب بتكرار العملية على أساسها.

وبينما لم تعلن سامسونغ عن تطبيقها الجديد سوى في موقعها الموجه للسوق الهندي، أتاحت الشركة التطبيق على متجرها الرقمي، ويمكن للمستخدمين في دول أخرى كالولايات المتحدة المباشرة بالاستفادة منه.

وكانت سامسونغ قد أعلنت تعاونها مع الحكومة الهندية بشأن الحد من تفشي كورونا على أراضيها.

