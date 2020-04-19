تكنولوجيا

إذا كنت تعمل من المنزل فعليك شراء حامل لابتوب.. لهذا السبب

19 أبريل 2020
صورة لأحد أشكال حاملات اللابتوب
صورة لأحد أشكال حاملات اللابتوب

ربما كان العمل من المنزل مريحا في بعض الجوانب، إلا أن البعض، ومع طول المكوث بسبب استشراء فيروس كورونا المستجد، بدؤوا يشكون من آلام الرقبة والظهر.

ومن بين هؤلاء، الكاتب كالوم بوث من موقع "ذا نكست ويب"، والذي اقترح حلولا في مقال نشر عبر الموقع.

ويرى البعض أنه لا اختلاف كبيرا بين الجلوس على اللابتوب في المنزل، وبين الجهاز في مكان العمل، إلا أن هناك فوارق ملحوظة قد تؤثر على سلامة الرقبة والعمود الفقري.

يقول بوث إن رقبته و عضلات ظهره العليا، بدأت تؤلمه بعد أسبوع ونصف من بداية العمل في المنزل، ويعود ذلك لانخفاض مستوى اللابتوب عن عين المستخدم.

وبينما يمكن للموظف في محل العمل رفع شاشة كمبيوتر المكتب أو إنزالها للأسفل، لكنه في المنزل يبقى خافضا رأسه أمام شاشة اللابتوب لساعات.

حاول بوث علاج ألم رقبته من خلال اليوغا وتمرينات الإطالة التي بدا أنها غير عملية، لكنه وجد ضالته في قطعة اشتراها منذ فترة.

وينصح بوث باستخدام حامل اللابتوب "Laptop Stand"، والذي يمكن الموظف من خفض ورفع اللابتوب عند مستوى العين، بحيث لا يضغط على رقبته.

وتتوفر هذه الحوامل في المتاجر الإلكترونية، وقد استخدم بوث حاملا تبين له أنه ساعد في تخفيف الحمل عن رقبته وعموده الفقري.

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صورة لأحد أشكال حاملات اللابتوب
تكنولوجيا

إذا كنت تعمل من المنزل فعليك شراء حامل لابتوب.. لهذا السبب

تكنولوجيا

هل سيفقد البشر وظائفهم لصالح الروبوتات بسبب كورونا؟

19 أبريل 2020
الروبوتات تساعد في علاج مرضى كورونا
الروبوتات تساعد في علاج مرضى كورونا

فقد الكثير من الناس أشغالهم بسبب فيروس كورونا، فيما يشعر آخرون بالقلق من فقدان وظائفهم في حال تسارعت وتيرة إحلال الروبوتات مكان البشر خلال السنوات القادمة.

وقد اندثرت مهن متعددة، وفقد عدد لا بأس به من البشر وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي والروبوتات خلال السنوات الأخيرة، فيما يخشى البعض تسارع وتيرة الإحلال بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويرى عالم المستقبليات مارتن فورد، أن "فيروس كورونا سيغير تفضيلات المستهلكين، وسيفتح فرصا أكبر لعمليات الأتمتة".

وقال تقرير لشبكة "بي بي سي" البريطانية، إن الشركات الكبيرة والصغيرة بدأت تتوسع في استخدام الروبوتات لزيادة تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي، وتقليل عدد الموظفين الذين يتعين عليهم القدوم إلى المكتب.

وتقوم الروبوتات حاليا بأداء وظائف، لايستطيع البشر أداءها من المنزل، فعلى سبيل المثال استخدمت سلسلة أسواق "وول مارت" الأميركية، الروبوتات لمسح الأرضيات.

كما استخدمت شركات في كوريا الجنوبية، الروبوتات من أجل قياس الحرارة وتوزيع معقمات اليد، وذلك في وقت يشدد فيه العلماء على ضرورة اتباع التباعد الاجتماعي حتى خلال عام 2021، ما أدى إلى طلب كبير على الروبوتات.

وقد صدرت شركة "UVD Robots" الدنماركية، مئات الروبوتات لصالح مستشفيات في الصين وأوروبا، بعدما ازداد طلبات شركات تصنيع المعقمات والمواد المنظفة على الروبوتات.

كما انضمت متاجر البقالة والمطاعم إلى قائمة آخذة بالاتساع لمشغلي هذه الروبوتات، بحسب تقرير "بي بي سي".

تقول بليك مورغان مؤلفة كتاب "مستهلك المستقبل"، إن "المستهلكين الآن يعبأون أكثر بأمانهم وسلامة العاملين، ومن المفترض أن عملية الأتمتة ستساهم أكثر في ذلك الأمر".

من ناحية أخرى، بدأت مطاعم مثل سلسلة "ماكدونالدز"، في اختبار الروبوتات في مهام الطهي وتقديم الطلبات، كما استطاعت الروبوتات تحسين الخدمات في مخازن شركة أمازون وسلسلة متاجر والمارت.

وقد أدت أزمة فيروس كورونا الأخيرة، إلى أن تبحث الشركتان استخدام الروبوتات بشكل موسع في عمليات الفرز والشحن والتعبئة.

ورغم أن الروبوتات قد قلصت عدد شكاوى موظفي المخازن بخصوص صعوبة تنفيذسياسة التباعد الاجتماعي، فإنها قد تؤدي إلى أن يفقد بعضهم عمله، بحسب خبراء في التكنولوجيا.

ويرى عالم المستقبليات مارتن فورد، أن الناس في المستقبل سيففضلون الذهاب إلى الأماكن التي يعمل فيها موظفون أقل، إذ سيقلص ذلك احتمالية الإصابة.

يذكر أن شركة الاستشارات الإدارية "ماكينزي"، توقعت في عام 2017، أن يتم استبدال ثلث العاملين في الولايات المتحدة بالروبوتات بحلول عام 2030، إلا أن وباء كورونا قد يسرع العملية، وفق بعض الخبراء.
 