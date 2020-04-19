إذا كنت تعمل من المنزل فعليك شراء حامل لابتوب.. لهذا السبب

ربما كان العمل من المنزل مريحا في بعض الجوانب، إلا أن البعض، ومع طول المكوث بسبب استشراء فيروس كورونا المستجد، بدؤوا يشكون من آلام الرقبة والظهر.

ومن بين هؤلاء، الكاتب كالوم بوث من موقع "ذا نكست ويب"، والذي اقترح حلولا في مقال نشر عبر الموقع.

ويرى البعض أنه لا اختلاف كبيرا بين الجلوس على اللابتوب في المنزل، وبين الجهاز في مكان العمل، إلا أن هناك فوارق ملحوظة قد تؤثر على سلامة الرقبة والعمود الفقري.

يقول بوث إن رقبته و عضلات ظهره العليا، بدأت تؤلمه بعد أسبوع ونصف من بداية العمل في المنزل، ويعود ذلك لانخفاض مستوى اللابتوب عن عين المستخدم.

وبينما يمكن للموظف في محل العمل رفع شاشة كمبيوتر المكتب أو إنزالها للأسفل، لكنه في المنزل يبقى خافضا رأسه أمام شاشة اللابتوب لساعات.

حاول بوث علاج ألم رقبته من خلال اليوغا وتمرينات الإطالة التي بدا أنها غير عملية، لكنه وجد ضالته في قطعة اشتراها منذ فترة.

وينصح بوث باستخدام حامل اللابتوب "Laptop Stand"، والذي يمكن الموظف من خفض ورفع اللابتوب عند مستوى العين، بحيث لا يضغط على رقبته.

وتتوفر هذه الحوامل في المتاجر الإلكترونية، وقد استخدم بوث حاملا تبين له أنه ساعد في تخفيف الحمل عن رقبته وعموده الفقري.