بمناسبة كورونا.. فيسبوك يطلق تفاعلا جديدا على شكل عناق

ألقى فيروس كورونا بظلاله على جميع المجالات، بما فيها، بالطبع، وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما فيسبوك، حيث أعلنت المنصة الأشهر، طرح علامة تفاعل جديدة مرتبطة بمرض "كوفيد-19".

وأعلن مدير الاتصالات بشركة فيسبوك، ألكسنادرو فويسا، طرح علامة تفاعل جديدة على شكل عناق، لإظهار الدعم للعائلة والأصدقاء في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال فويسا في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "سنطلق تفاعلا جديدا مرتبطا بالرعاية على تطبيق فيسبوك وماسنجر، كطريقة يستطيع الناس من خلالها مشاركة دعمهم لبعضهم البعض خلال هذه الفترة غير المسبوقة".

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.



We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw