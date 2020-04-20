تكنولوجيا

بسبب الكمامة.. كيف تغلق خاصية FaceID في هاتفك؟

20 أبريل 2020
شخص يستخدم خاصية Face ID على هاتف الأبل الخاص به
شخص يستخدم خاصية Face ID على هاتف الأبل الخاص به

لم يتسبب ارتداء الكمامة لفترات مطولة بسبب فيروس كورونا، في عقبات تخص التواصل فقط، وإنما في مشاكل تكنولوجية.

من بين هذه المشاكل، كان تعطل خاصية Face ID في هواتف iPhone، والتي تعتبر بديلا لكلمة السر.

وتعتمد خاصية Face ID على تعريف ملامح الوجه، ما يجعل هذه المهمة صعبة بينما يرتدي المستخدم الكمامة أو قناع الوجه الطبي.

وعلى كل، فهناك بديل آخر لخاصية Face ID من أجل فتح قفل الهاتف، وهو الـ Passcode أو رمز العبور، ويمكن تفعيله من خلال الخطوات التالية:

  • اذهب إلى الإعدادات ثم Face ID و Passcode

  • أدخل الـ Passcode الذي تريده 

  • اضغط على خاصية "iPhone Unlock" لغلق خاصية Face ID

وبمجرد اتباع هذه الخطوات، ستكون قادرا على فتح قفل الشاشة من خلال رمز العبور.

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شخص يستخدم خاصية Face ID على هاتف الأبل الخاص به
تكنولوجيا

بسبب الكمامة.. كيف تغلق خاصية FaceID في هاتفك؟

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تكنولوجيا

إذا كنت تعمل من المنزل فعليك شراء حامل لابتوب.. لهذا السبب

19 أبريل 2020
صورة لأحد أشكال حاملات اللابتوب
صورة لأحد أشكال حاملات اللابتوب

ربما كان العمل من المنزل مريحا في بعض الجوانب، إلا أن البعض، ومع طول المكوث بسبب استشراء فيروس كورونا المستجد، بدؤوا يشكون من آلام الرقبة والظهر.

ومن بين هؤلاء، الكاتب كالوم بوث من موقع "ذا نكست ويب"، والذي اقترح حلولا في مقال نشر عبر الموقع.

ويرى البعض أنه لا اختلاف كبيرا بين الجلوس على اللابتوب في المنزل، وبين الجهاز في مكان العمل، إلا أن هناك فوارق ملحوظة قد تؤثر على سلامة الرقبة والعمود الفقري.

يقول بوث إن رقبته و عضلات ظهره العليا، بدأت تؤلمه بعد أسبوع ونصف من بداية العمل في المنزل، ويعود ذلك لانخفاض مستوى اللابتوب عن عين المستخدم.

وبينما يمكن للموظف في محل العمل رفع شاشة كمبيوتر المكتب أو إنزالها للأسفل، لكنه في المنزل يبقى خافضا رأسه أمام شاشة اللابتوب لساعات.

حاول بوث علاج ألم رقبته من خلال اليوغا وتمرينات الإطالة التي بدا أنها غير عملية، لكنه وجد ضالته في قطعة اشتراها منذ فترة.

وينصح بوث باستخدام حامل اللابتوب "Laptop Stand"، والذي يمكن الموظف من خفض ورفع اللابتوب عند مستوى العين، بحيث لا يضغط على رقبته.

وتتوفر هذه الحوامل في المتاجر الإلكترونية، وقد استخدم بوث حاملا تبين له أنه ساعد في تخفيف الحمل عن رقبته وعموده الفقري.