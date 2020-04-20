بسبب الكمامة.. كيف تغلق خاصية FaceID في هاتفك؟

لم يتسبب ارتداء الكمامة لفترات مطولة بسبب فيروس كورونا، في عقبات تخص التواصل فقط، وإنما في مشاكل تكنولوجية.

من بين هذه المشاكل، كان تعطل خاصية Face ID في هواتف iPhone، والتي تعتبر بديلا لكلمة السر.

وتعتمد خاصية Face ID على تعريف ملامح الوجه، ما يجعل هذه المهمة صعبة بينما يرتدي المستخدم الكمامة أو قناع الوجه الطبي.

وعلى كل، فهناك بديل آخر لخاصية Face ID من أجل فتح قفل الهاتف، وهو الـ Passcode أو رمز العبور، ويمكن تفعيله من خلال الخطوات التالية:

اذهب إلى الإعدادات ثم Face ID و Passcode

أدخل الـ Passcode الذي تريده

اضغط على خاصية "iPhone Unlock" لغلق خاصية Face ID

وبمجرد اتباع هذه الخطوات، ستكون قادرا على فتح قفل الشاشة من خلال رمز العبور.