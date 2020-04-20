تكنولوجيا

بعد مغادرتهما فيسبوك.. مؤسسا إنستغرام يطلقان تطبيقا لتتبع انتشار كورونا

20 أبريل 2020
مؤسسا موقع انستغرام كيفين سيستروم (يمين) ومايك كريغر (يسار)
مؤسسا موقع انستغرام كيفين سيستروم (يمين) ومايك كريغر (يسار)

أطلق مؤسسا موقع إنستغرام للصور، أول مشروع لهم منذ 2012 عندما باعا تطبيقهما حينها لشركة فيسبوك بقيمة مليار دولار، وانسحابهما منها نهائيا في عام 2018. 

والأحد أعلن كل من كيفين سيستروم ومايك كريغر عن إطلاقهما الأسبوع الجاري تطبيقا جديدا يسمى  rt.live، وهو عبارة عن موقع تصويري للبيانات يهدف بشكل مباشر للمساعدة في الحد من انتشار وباء فيروس كورونا، من خلال تنبؤ المستقبل. 

و(RT) الموجودة في اسم الموقع، هي عبارة عن "درجة التكاثر الأساسية" المستخدمة في علم الأوبئة لتتبع كيفية انتشار الفيروس. 

ويتتبع الموقع الجديد نسبة انتشار الفيروس في كل ولاية أميركية ومدى سرعة انتشار المرض في الوقت الحالي وفي المستقبل. 

وقال كريغر في تصريحات لموقع TechCrunch المتخصص في التكنولوجيا، إن استخدام "درجة التكاثر الأساسية وعلم الأوبئة سيساعد كثيرا في فهم مدى وسرعة انتشار الفيروس". 

وأوضح أن القيم التي تزيد عن رقم 1.0 تعني أن هناك توقعا بمزيد من حالات الإصابة بالفيروس في المنطقة المعنية. وأن القيم التي تظهر في المنطقة أقل من هذا الرقم تعني أن هناك توقعات بأن تقل الحالات المصابة بالفيروس. 

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الموقع الجديد يوضح نسبة مدى انتشار فيروس كورونا المستجد وسرعة الإصابة به
الموقع الجديد يوضح نسبة مدى انتشار فيروس كورونا المستجد وسرعة الإصابة به

فمثلا، على الرغم من أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ولاية أوهايو أقل بكثير من ولاية نيويورك، لكن معدل انتشار المرض فيها أسرع بكثير في الوقت الحالي. 

يقول كريغر إن "الغرض من هذا الموقع، هو مساعدة حكومات الولايات على إعادة فتح الاقتصاد". 

ويعترض بعض حكام الولايات على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة فتح الاقتصاد، ويواجهون مظاهرات محلية تدعو إلى رفع القيود والحظر المفروض. 

وسيكون على الولايات، التي تقرر إعادة فتح الاقتصاد، أن تراقب بعناية معدل الإصابات حتى لا يزدهر الفيروس من جديد، كما شدد خبراء صحيون على أن فتح الاقتصاد يجب أن يكون تدريجيا. 

ويوضح كريغر "عندما تقرر الولاية ما إذا كانت ستعيد فتح الاقتصاد وكيف ستفعل وتنظم ذلك، فسيكون عليها إدارة معدل الإصابة لديها بعناية، ولذلك فتطبيقنا حينها سيكون مفيدا لهم كما نأمل". 

وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم تجاوز 755 ألفا، تعافى منهم حوالي 67 ألفا، فيما بلغت الوفيات أكثر من 40 ألفا و461، حتى صباح الإثنين، بحسب مرصد جامعة جونز هوبكنز. 

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تكنولوجيا

بسبب الكمامة.. كيف تغلق خاصية FaceID في هاتفك؟

20 أبريل 2020
شخص يستخدم خاصية Face ID على هاتف الأبل الخاص به
شخص يستخدم خاصية Face ID على هاتف الأبل الخاص به

لم يتسبب ارتداء الكمامة لفترات مطولة بسبب فيروس كورونا، في عقبات تخص التواصل فقط، وإنما في مشاكل تكنولوجية.

من بين هذه المشاكل، كان تعطل خاصية Face ID في هواتف iPhone، والتي تعتبر بديلا لكلمة السر.

وتعتمد خاصية Face ID على تعريف ملامح الوجه، ما يجعل هذه المهمة صعبة بينما يرتدي المستخدم الكمامة أو قناع الوجه الطبي.

وعلى كل، فهناك بديل آخر لخاصية Face ID من أجل فتح قفل الهاتف، وهو الـ Passcode أو رمز العبور، ويمكن تفعيله من خلال الخطوات التالية:

  • اذهب إلى الإعدادات ثم Face ID و Passcode

  • أدخل الـ Passcode الذي تريده 

  • اضغط على خاصية "iPhone Unlock" لغلق خاصية Face ID

وبمجرد اتباع هذه الخطوات، ستكون قادرا على فتح قفل الشاشة من خلال رمز العبور.