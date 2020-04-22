تكنولوجيا

لأمان أكبر.. فيسبوك يطلق خدمة "مسنجر" للأطفال

22 أبريل 2020
يمنح التطبيق الوالدين صلاحية إلغاء أي صداقة لأطفالهم يشعرون بعدم اطمئنان حيالها.
يمنح التطبيق الوالدين صلاحية إلغاء أي صداقة لأطفالهم يشعرون بعدم اطمئنان حيالها.

باشر موقع فيسبوك، الأربعاء، بإطلاق نسخة مخصصة للأطفال من تطبيق "مسنجر"، على نطاق يشمل أكثر من 70 دولة حول العالم، كخطوة أولى لجعل هذا التطبيق عالميا.

وظهر إعلان على موقع فيسبوك للمستخدمين في دول كالبرازيل والهند واليابان ونيوزلندا، يتضمن معلومات مساعدة حول خدمة المراسلة الموجهة للأطفال.

وكان فيسبوك قد أطلق خدمة المراسلة بشكل يركز على استخدام الأطفال على نطاق ضيق في الولايات المتحدة في 2017، وتوسع ليشمل كندا والبيرو بحلول 2018، وجاء تحرك الموقع الحالي لتطبيقه على مدى أوسع.

وبحسب فيسبوك، فقد تم إطلاق التطبيق في عدد أكبر من الدول بالتزامن مع توجيه الكثير من الطلبة حول العالم نحو التعلم عن بعد، في ظل إغلاق مدارسهم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي نسخته الجديدة، يمنح فيسبوك مرونة أكبر في كيفية تعامل الأطفال وأولياء أمورهم مع التطبيق. وبات بإمكان الأهالي إعطاء الصلاحية لأطفالهم لإدارة طلبات الصداقة عبر التطبيق، عوضا عن تعامل ولي الأمر مع الطلبات نيابة عن الطفل.

ورغم ذلك، سيستقبل الآباء إشعارات حول من يتفاعل مع أبنائهم على تطبيق مسنجر، وحول الصداقات التي يقومون بتكوينها.

ويمنح التطبيق الوالدين صلاحية إلغاء أي صداقة لأطفالهم يشعرون بعدم اطمئنان حيالها.

ويمنح التطبيق صلاحية أكبر لأولياء الأمور بشأن مجموعات الدردشة، حيث سيتعين عليهم قريبا إعطاء موافقة على محادثات تشمل أشخاصا بالغين، كالمعلمين والمدربين المنخرطين بمجموعات تشمل أطفالهم.

وستكون هناك صلاحيات للآباء للتحكم بظهور معلومات أطفالهم وصورهم لأصدقاء الأصدقاء في بعض الدول.

وأثارت الخدمة المخصصة للأطفال جدلا في وقت سابق، خصوصا العام الماضي عندما اكتشف خلل في التطبيق أتاح للأطفال إنشاء محادثات جماعية مع أشخاص لم يوافق أولياء الأمر عليهم.

ويدفع مشرعون في الولايات المتحدة فيسبوك لتشديد إجراءات الخصوصية والأمان بأكبر قدر ممكن.

ومع طرح التطبيق في الأسواق اليوم، سيتمتع المستخدم بالولايات المتحدة بالتطويرات الجديدة بشأن طلبات الصداقة والمحادثات الجماعية، وسيتم طرحها بشكل عالمي تباعا.
 

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يمنح التطبيق الوالدين صلاحية إلغاء أي صداقة لأطفالهم يشعرون بعدم اطمئنان حيالها.
تكنولوجيا

لأمان أكبر.. فيسبوك يطلق خدمة "مسنجر" للأطفال

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آخر الأخبار

فيسبوك تحقق أكبر استثمار بتاريخها في شركة هندية

22 أبريل 2020
An Indian visitor gives a thumb impression to withdraw money from Jio Easy Money outlet with his Aadhaar or Unique…
تمتلك الشركة أكثر من 400 مليون مشترك في الهند

أعلنت شركة فيسبوك، الثلاثاء، أنها ستستثمر 5.7 مليارات دولار في شركة Jio Platform الهندية للاتصالات، محققة بهذا أكبر استثمار خارجي في تاريخ عملاق التواصل الاجتماعي على الإنترنت، فيما عد خبراء هذا الاستثمار دليلا على "رهان هائل على الأسواق النامية، ودليلا على مدى تقدم شركات التكنولوجيا خلال وباء كورونا".

Jio Platforms هي شركة تابعة لشركة ريلاينس إندستريز، وهي واحدة من أكبر الشركات المتعددة الجنسيات في الهند ومزود رئيسي لخدمات الهاتف الخلوي والإنترنت في البلاد.

وقال الشركة إن هذا الاستثمار، الذي يتطلب موافقات من منظمين حكوميين واقتصاديين، سيعطي فيسبوك حصة بنسبة 9.99 في المائة في منصات Jio.

وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لفيسبوك، في منشور على صفحته على فيسبوك للإعلان عن الصفقة "البلاد في وسط تحول رقمي كبير، وقد لعبت شركات مثل جيو دورًا كبيرًا في حصول مئات الملايين من الأشخاص الهنود والشركات الصغيرة على الإنترنت".

There's a lot going on in the world right now, but I wanted to share an update on our work in India. Facebook is teaming...

Posted by Mark Zuckerberg on Tuesday, April 21, 2020

وتمضي فيسبوك قدماً في الاستثمارات الاستراتيجية في وقت هش في الاقتصاد العالمي، وفي حين تضررت العديد من الشركات من تداعيات وباء الفيروس التاجي، فإن شركات التكنولوجيا الكبيرة في وضع يمكنها من الاستفادة على المدى الطويل مع تحول المزيد من الناس إلى خدماتها أثناء بقائهم في المنازل.

ومؤخرا، دخل فيسبوك في خلاف مع الحكومة الهندية التي طالبت بأن يقوم تطبيق واتساب المملوك من الشركة بتغيير تشفيره ليسمح لها بتتبع مصادر الرسائل، وهو ما رفض واتساب القيام به.

وتأسست  Jio Platforms من قبل موكيش أمباني، وهو صناعي وثري هندي، وقد غيرت بشكل كبير من واقع الإنترنت في الهند حينما قدمت مكالمات مجانية وبيانات إنترنت سريعة ورخيصة للهنود.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت Jio أكبر شركة اتصالات في الهند من حيث عدد المشتركين، مع ما يقرب من 400 مليون خط.

لدى Jio طموحات للدخول في مضمار التجارة الإلكترونية، وإدارة مراكز البيانات، وتوفير الإنترنت بالألياف للمنازل والشركات، وإنشاء خدمات جديدة مثل الصحة عن بعد والتعلم عن بعد.

وستساعد الأموال من فيسبوك على خفض بعض الديون التي تدين بها الشركة حديثة التأسيس، والتي تريد الاستثمار بشكل أكبر في شبكتها، وهو ما تحتاج إلى القيام به بعد أن تأخر المنظمون في الموافقة على صفقة رفيعة المستوى بقيمة 15 مليار دولار لبيع 25 في المائة من أعمالها في مجال الطاقة للسعوديين.