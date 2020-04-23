تكنولوجيا

ثغرة في أجهزة آيفون وآيباد قد تكون أتاحت سرقة بيانات على مدى سنوات

23 أبريل 2020
آيفون الجديد يتيح للمستخدمين استخدام بصماتهم لولوج واجهة تطبيقاته
آيفون الجديد يتيح للمستخدمين استخدام بصماتهم لولوج واجهة تطبيقاته

تعتزم شركة آبل إصلاح ثغرة قالت شركة أمنية إنها ربما عرضت أكثر من نصف مليار هاتف آيفون للاختراق.

وهذا الخلل البرمجي الذي يوجد في أجهزة آيباد أيضا، اكتشفته شركة زيكوبس المتخصصة في أمن الهواتف المحمولة أثناء تحقيقها في هجوم إلكتروني متطور تعرض له أحد العملاء نهاية عام 2019.

وقال زوك أفراهام الرئيس التنفيذي لشركة زيكوبس التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، إنه عثر على دليل على أن هذه الثغرة تم استغلالها فيما لا يقل عن ست عمليات اختراق إلكترونية.

واعترف متحدث من شركة آبل بوجود خلل في النظام البرمجي للبريد الإلكتروني لآبل بأجهزة آيفون وآيباد المعروف باسم (ميل آب)، وقال إن الشركة توصلت إلى حل سيكون متاحا ضمن التحديث القادم لملايين الأجهزة التي بيعت عالميا.

ورفضت شركة آبل التعليق على بحث أفراهام الذي نشر الأربعاء، ويشير إلى أن الثغرة يمكن الولوج إليها عن بعد، وأنها استخدمت بالفعل في اختراق أجهزة مستخدمين من كبار الشخصيات.

وقال أفراهام إنه وجد ما يدل على أن برنامجا خبيثا استغل الثغرة في نظام تشغيل هواتف أبل آي. أو. أس منذ يناير 2018. 

ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه شركة آبل" زيادة مبيعاتها في ظل تراجع إيراداتها خلال الثلاثي الأول من العام الجاري بسبب الإغلاق الذي يشهده العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومنتصف شهر مارس، أغلقت آبل جميع مصانعها ومتاجرها في الصين التي تعتبر بؤرة الوباء في العالم.

والأربعاء الماضي أعلنت آبل، إطلاقها هاتفا جديدا منخفض الثمن، والذي يعد الجيل الثاني من هاتف "آيفون أس إي"، الذي أطلقته لأول مرة في عام 2016.

وسيبلغ سعر الهاتف الجديد نحو 399 دولارا، وسيبدأ حجز الهاتف بداية من 14 أبريل، فيما يتوقع وصوله للعملاء بحلول 24 من نفس الشهر.

ويتمتع "آيفون أس إي" الجديد بنفس المكونات الداخلية لهاتف "آيفون 11" و"آيفون 11 برو"، ولكن في إطار خارجي يشبه "آيفون 8" الذي صدر في عام 2017.

ويعتبر الهاتف منخفض التكلفة، مغريا لمحبي أجهزة آبل، أذ يعتبر سعره زهيدا مقارنة بجهاز "آيفون 11" والذي يبدأ من 699 دولارا، و"آيفون 11" برو والذي يبدأ من ٩٩٩ دولارا.

ورغم تشابه "آيفون أس إي" الجديد مع "أيفون 8" من الخارج، فإن "آيفون أس إي" يعتبر أفضل من حيث الإمكانيات.

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تكنولوجيا

ثغرة في أجهزة آيفون وآيباد قد تكون أتاحت سرقة بيانات على مدى سنوات

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تكنولوجيا

سبيس إكس.. إطلاق أقمار صناعية لبث الإنترنت من الفضاء

23 أبريل 2020
تسعى سبيس-إكس من خلال مشروعها إلى تغطية الكرة الأرضية كاملة بالإنترنت القادم من الفضاء.
تسعى سبيس-إكس من خلال مشروعها إلى تغطية الكرة الأرضية كاملة بالإنترنت القادم من الفضاء.

نجحت شركة "سبيس-إكس" المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، بإطلاق 60 من أقمار "ستارلينك" الصناعية إلى مدار الأرض.

واستعانت الشركة بصاروخ "فالكون 9" لإتمام مهمة الإطلاق، وعاد الصاروخ إلى نقطة الهبوط المحددة له بنجاح.

وسبق وأن سجلت الشركة فشلا في عملية هبوط صاروخها في نقطة الهبوط الآمنة وسط المحيط.

وتشكل الأقمار الصناعية، التي باشرت بالدوران حول الأرض بعد ظهر الأربعاء، دفعة أخرى من 60 قمرا صناعيا تقدم خدمة الإنترنت بسرعة فائقة.

وتسجل الشركة، مع إتمام مهمتها الأربعاء، عملية الإطلاق السابعة ضمن مشروع الإنترنت المعروف باسم "ستارلينك".

وبثت سبيس-إكس عملية الإطلاق بشكل كامل ومباشر غطى جميع مراحل الإطلاق النهائية.

ومع الأقمار المنضمة أخيرا إلى سابقاتها، ستكون سبيس-إكس قد وضعت 420 قمرا صناعيا حتى اليوم من مشروعها، من أصل 12 ألف قمر صناعي.

وتسعى سبيس-إكس من خلال مشروعها إلى تغطية الكرة الأرضية كاملة بالإنترنت القادم من الفضاء.

وخلال مساعيها لتحقيق هدفها، ستقدم الشركة تغطية جزئية لكندا وشمالي الولايات المتحدة، حتى تكتمل التغطية العالمية المتوقعة في 2021.

وفي تصريحات سابقة، قال إيلون ماسك إن شركته بحاجة إلى حوالي 400 قمر صناعي إضافي لتقديم "قدرة تشغيلية مبدئية".

وبحسب ماسك، فإن 800 قمر صناعي إضافي، بعد تحقيق التشغيل المبدئي، ستكون كفيلة بتقديم "قدرات تشغيلية كبيرة".
 