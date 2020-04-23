تكنولوجيا

سبيس إكس.. إطلاق أقمار صناعية لبث الإنترنت من الفضاء

23 أبريل 2020
تسعى سبيس-إكس من خلال مشروعها إلى تغطية الكرة الأرضية كاملة بالإنترنت القادم من الفضاء.
تسعى سبيس-إكس من خلال مشروعها إلى تغطية الكرة الأرضية كاملة بالإنترنت القادم من الفضاء.

نجحت شركة "سبيس-إكس" المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، بإطلاق 60 من أقمار "ستارلينك" الصناعية إلى مدار الأرض.

واستعانت الشركة بصاروخ "فالكون 9" لإتمام مهمة الإطلاق، وعاد الصاروخ إلى نقطة الهبوط المحددة له بنجاح.

وسبق وأن سجلت الشركة فشلا في عملية هبوط صاروخها في نقطة الهبوط الآمنة وسط المحيط.

وتشكل الأقمار الصناعية، التي باشرت بالدوران حول الأرض بعد ظهر الأربعاء، دفعة أخرى من 60 قمرا صناعيا تقدم خدمة الإنترنت بسرعة فائقة.

وتسجل الشركة، مع إتمام مهمتها الأربعاء، عملية الإطلاق السابعة ضمن مشروع الإنترنت المعروف باسم "ستارلينك".

وبثت سبيس-إكس عملية الإطلاق بشكل كامل ومباشر غطى جميع مراحل الإطلاق النهائية.

ومع الأقمار المنضمة أخيرا إلى سابقاتها، ستكون سبيس-إكس قد وضعت 420 قمرا صناعيا حتى اليوم من مشروعها، من أصل 12 ألف قمر صناعي.

وتسعى سبيس-إكس من خلال مشروعها إلى تغطية الكرة الأرضية كاملة بالإنترنت القادم من الفضاء.

وخلال مساعيها لتحقيق هدفها، ستقدم الشركة تغطية جزئية لكندا وشمالي الولايات المتحدة، حتى تكتمل التغطية العالمية المتوقعة في 2021.

وفي تصريحات سابقة، قال إيلون ماسك إن شركته بحاجة إلى حوالي 400 قمر صناعي إضافي لتقديم "قدرة تشغيلية مبدئية".

وبحسب ماسك، فإن 800 قمر صناعي إضافي، بعد تحقيق التشغيل المبدئي، ستكون كفيلة بتقديم "قدرات تشغيلية كبيرة".
 

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تسعى سبيس-إكس من خلال مشروعها إلى تغطية الكرة الأرضية كاملة بالإنترنت القادم من الفضاء.
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سبيس إكس.. إطلاق أقمار صناعية لبث الإنترنت من الفضاء

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الانتخابات الأميركية 2020

في موسم الانتخابات الأميركية.. فيسبوك تكشف خطوة جديدة

22 أبريل 2020
فيسبوك ستبلغ المستخدمين بالمنطقة الجغرافية لأصحاب حسابات
فيسبوك ستبلغ المستخدمين بالمنطقة الجغرافية لأصحاب حسابات

أعلنت شركة فيسبوك الأربعاء أنها ستشير إلى مصدر المحتوى المتعلق بالانتخابات الأميركية، في محاولة منها لمحاربة المعلومات المضللة التي تأتي من خارج البلاد على غرار ما حدث في المواسم الانتخابية السابقة.

وكانت روسيا قد اتهمت بمحاولة التأثير على الانتخابات الأميركية والأوروبية السابقة بواسطة إنشاء صفحات تطلق معلومات مغلوطة تستهدف الرأي العام، وكذلك بإنشاء حسابات مزيفة لشخصيات وجهات معروفة.

وقالت الشركة إن المستخدمين سيعلمون المنطقة الجغرافية التي يصدر منها محتوى الحسابات الشهيرة على فيسبوك وإنستغرام، وهو ما قالت إنه سوف سيساعدهم على "قياس درجة ثقتهم" في المحتوى و"أصالته".

وعلى سبيل المثال، في حال وجد حساب يستهدف الناخبين الأميركيين ولكن صاحب الحساب في البرازيل، سيكون كل منشور له يحمل عنوان "مقره في البرازيل"، ويمكن للمستخدمين بعد ذلك الاطلاع على نبذة سريعة عن الحساب لمعرفة المزيد من المعلومات المتعلقة به.

وسوف تستهدف الشركة في البداية الصفحات خارج الولايات المتحدة التي تصل إلى عدد كبير من الأشخاص داخلها. 

وكانت فيسبوك أعلنت الخريف الماضي أنها أزالت عشرات الصفحات والحسابات السياسية التي تزعم أنها أميركية لكن اتضح أن مصدرها إيران وروسيا.