تكنولوجيا

آبل تخطط لإطلاق كومبيوتر ماك بمعالجات من صنعها

24 أبريل 2020
Apple's new Mac Pro sits on display in the showroom during Apple's Worldwide Developer Conference (WWDC) in San Jose,…
حققت مبيعات ماك أرقاما بمليارات الدولارات

قال موقع بلومبرغ الأميركي، الخميس، إن شركة Apple تخطط لبيع أجهزة كمبيوتر Mac، في العام القادم، مع معالجات تصنعها الشركة، استنادا إلى تصاميم الرقائق المستخدمة حاليا في أجهزة iPhone وiPad.

وتعمل الشركة العملاقة على تصميم وصناعة ثلاثة معالجات رئيسية لكومبيوتراتها، بالاستناد إلى تصاميم معالج A14 الذي سيتضمنه هاتف iPhone القادم، مقللة بهذا اعتمادها على المعالجات التي تصنعها شركة Intel رائدة صناعة المعالجات في العالم.

وحققت أجهزة كمبيوتر Mac إيرادات بلغت 7.16 مليار دولار في آخر إحصائية ربعية معلنة، بينما سجلت معالجات Intel التي تتضمن أيضا مبيعات شرائح "المودم" للاتصالات التي تصنعها الشركة، مبيعات بقيمة 10 مليار دولار في نفس الفترة.

وبدأت شركة آبل في استخدام معالجات إنتل في عام 2006، بينما بدأت التخطيط لاستخدام معالجاتها الخاصة في أجهزة Mac في عام 2020 لتنهي اعتمادا شبه دائم على المعالجات والشرائح الإلكترونية التي تشتريها من مصادر خارجية.

ولضمان نجاح خطتها، اشترت Apple، الجزء الأكبر من عمليات "مودم" Intel في يوليو الماضي مقابل مليار دولار، وحسمت معركة قانونية طويلة مع شركة كوالكوم، بشأن ترخيص براءات الاختراع لشركة تصنيع الرقائق الإلكترونية.

اقرأ أيضا

شهدت تداولات النفط أكبر تقلبات في الأيام القليلة الماضية
اقتصاد

على خلفية التوتر الأميركي الإيراني وتخفيض الإنتاج.. أسعار النفط ترتفع

Apple's new Mac Pro sits on display in the showroom during Apple's Worldwide Developer Conference (WWDC) in San Jose,…
تكنولوجيا

آبل تخطط لإطلاق كومبيوتر ماك بمعالجات من صنعها

نفت منظمة الصحة العالمية ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام عن أن العراق غادر ذروة الإصابات بفيروس كورونا وه
عربي ودولي

بعد تخفيف إجراءات العزل.. العراقيون يعودون إلى الشوارع بقوة والإصابات بكورونا تتصاعد

يعبث الباحثون، وهم في بدلات الجسم المحمية، بالحشرات القاتلة التي ليس لها علاج
صحة

قرود تستجيب للقاح جديد ضد كوفيد- 19.. هل ينجح على الإنسان؟

A nurse wearing personal protective equipment (PPE) in a tent on the grounds of the Sophiahemmet private hospital, perform…
من زاوية أخرى

بقعة ضوء في نهاية نفق كورونا
مريم فاطمة محمدي
إيران

أشهر متحولة إلى المسيحية في إيران.. السجن والجلد لناشطة احتجت على إسقاط الطائرة الأوكرانية

Employees wearing security outfits carry the coffin of a person who presumably died from the new coronavirus at a cemetery in…
آخر الأخبار

قالا إن "الفيروس انتقل من جثة".. عالمان آسيويان يتراجعان عن تقرير

تكنولوجيا

بعد التعدي على أبراج للاتصالات.. تويتر يحذف التغريدات "المؤذية"

24 أبريل 2020
تويتر يزيل تغريدات حول روجت لأنشطة "مؤذية"
تويتر يزيل تغريدات روجت لأنشطة "مؤذية"

بدأ موقع تويتر بإزالة تعليقات من على منصته تحرّض على القيام بـ"أنشطة مؤذية"، وخاصة الدعوات لتدمير البنى التحتية الخاصة بشبكات اتصالات الجيل الخامس بعد الترويج لنظرية مؤامرة تربط بين هذه التقنية وفيروس كورونا المستجد.

وقال فريق تويتر المسؤول عن الحماية في بيان: "لقد قمنا بتوسيع إرشاداتنا حول الادعاءات غير المؤكّدة التي تحرّض الناس على القيام بأنشطة مؤذية، أو تدمير وإتلاف البنى التحتية لشبكات الجيل الخامس وإثارة الرعب والاضطرابات الاجتماعية والفوضى على نطاق واسع".

وتأتي هذه الخطوة بعد دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي أدّت إلى تعديات على أبراج لشبكات الجيل الخامس في بعض الدول الأوروبية.

وبيان تويتر هو الأحدث في محاولة من قبل منصّات وسائل الإعلام الاجتماعية للحدّ من المعلومات الخاطئة المنتشرة حول وباء فيروس كورونا.

وقال تويتر إنه يعمل على تحسين سياسته للتعامل مع الأحداث الأخيرة.

وأضاف أنه سيزيل "الادعاءات غير المؤكدة" التي يمكن أن تؤدي إلى تدمير البنى التحتية الحيوية أو الإضرار بها.

وأشار الموقع الى أن ذلك يشمل التغريدات المضلّلة التي تروّج بأنّ المواد الغذائية ستنفد أو بأنّ شبكات الجيل الخامس هي وراء تفشّي فيروس كورونا.

وقد دفعت نظرية المؤامرة هذه الحكومة البريطانية للتدخّل لدحض هذه المزاعم التي روّجت لها قناة تلفزيونية.