آبل تخطط لإطلاق كومبيوتر ماك بمعالجات من صنعها

قال موقع بلومبرغ الأميركي، الخميس، إن شركة Apple تخطط لبيع أجهزة كمبيوتر Mac، في العام القادم، مع معالجات تصنعها الشركة، استنادا إلى تصاميم الرقائق المستخدمة حاليا في أجهزة iPhone وiPad.

وتعمل الشركة العملاقة على تصميم وصناعة ثلاثة معالجات رئيسية لكومبيوتراتها، بالاستناد إلى تصاميم معالج A14 الذي سيتضمنه هاتف iPhone القادم، مقللة بهذا اعتمادها على المعالجات التي تصنعها شركة Intel رائدة صناعة المعالجات في العالم.

وحققت أجهزة كمبيوتر Mac إيرادات بلغت 7.16 مليار دولار في آخر إحصائية ربعية معلنة، بينما سجلت معالجات Intel التي تتضمن أيضا مبيعات شرائح "المودم" للاتصالات التي تصنعها الشركة، مبيعات بقيمة 10 مليار دولار في نفس الفترة.

وبدأت شركة آبل في استخدام معالجات إنتل في عام 2006، بينما بدأت التخطيط لاستخدام معالجاتها الخاصة في أجهزة Mac في عام 2020 لتنهي اعتمادا شبه دائم على المعالجات والشرائح الإلكترونية التي تشتريها من مصادر خارجية.

ولضمان نجاح خطتها، اشترت Apple، الجزء الأكبر من عمليات "مودم" Intel في يوليو الماضي مقابل مليار دولار، وحسمت معركة قانونية طويلة مع شركة كوالكوم، بشأن ترخيص براءات الاختراع لشركة تصنيع الرقائق الإلكترونية.