تكنولوجيا

بعد التعدي على أبراج للاتصالات.. تويتر يحذف التغريدات "المؤذية"

24 أبريل 2020
تويتر يزيل تغريدات حول روجت لأنشطة "مؤذية"
تويتر يزيل تغريدات حول روجت لأنشطة "مؤذية"

بدأ موقع تويتر بإزالة تعليقات من على منصته تحرّض على القيام بـ"أنشطة مؤذية"، وخاصة الدعوات لتدمير البنى التحتية الخاصة بشبكات اتصالات الجيل الخامس بعد الترويج لنظرية مؤامرة تربط بين هذه التقنية وفيروس كورونا المستجد.

وقال فريق تويتر المسؤول عن الحماية في بيان: "لقد قمنا بتوسيع إرشاداتنا حول الادعاءات غير المؤكّدة التي تحرّض الناس على القيام بأنشطة مؤذية، أو تدمير وإتلاف البنى التحتية لشبكات الجيل الخامس وإثارة الرعب والاضطرابات الاجتماعية والفوضى على نطاق واسع".

وتأتي هذه الخطوة بعد دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي أدّت إلى تعديات على أبراج لشبكات الجيل الخامس في بعض الدول الأوروبية.

وبيان تويتر هو الأحدث في محاولة من قبل منصّات وسائل الإعلام الاجتماعية للحدّ من المعلومات الخاطئة المنتشرة حول وباء فيروس كورونا.

وقال تويتر إنه يعمل على تحسين سياسته للتعامل مع الأحداث الأخيرة.

وأضاف أنه سيزيل "الادعاءات غير المؤكدة" التي يمكن أن تؤدي إلى تدمير البنى التحتية الحيوية أو الإضرار بها.

وأشار الموقع الى أن ذلك يشمل التغريدات المضلّلة التي تروّج بأنّ المواد الغذائية ستنفد أو بأنّ شبكات الجيل الخامس هي وراء تفشّي فيروس كورونا.

وقد دفعت نظرية المؤامرة هذه الحكومة البريطانية للتدخّل لدحض هذه المزاعم التي روّجت لها قناة تلفزيونية.

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بعد التعدي على أبراج للاتصالات.. تويتر يحذف التغريدات "المؤذية"

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إنستغرام تصدر خاصية جديدة للمستخدمين المتوفين جراء كورونا

23 أبريل 2020
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شعار تطبيق إنستغرام

أصدرت منصة انستغرام خاصية جديدة تخص المستخدمين المتوفين، في ظل ارتفاع عدد ضحايا مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

التحديث الجديد هو عبارة عن إحياء لذكرى المستخدمين المتوفين، من خلال إضافة كلمة "Remembering" أو "نتذكرك"، تحت اسم المستخدم المتوفى على حسابه.

وكان متحدث باسم الشركة قد أخبر موقع "باز فييد" الأميركي، بأن الشركة تتعجل في إصدار هذا التحديث لدعم المجتمع خلال هذه الأوقات العصيبة بعدما تفشى فيروس كورونا في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم.

لكن، لم تضع الشركة حتى الآن موعدا لإصدار التحديث الجديد، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ولم توضح الشركة ما إن كانت هذه الخاصية متوفرة للمستخدمين حول العالم، أو لدول بعينها.

ويمكن للعائلات حاليا طلب إحياء ذكرى المتوفى من خلال ملء استمارة موجودة على موقع الشركة، وذلك لحين صدور الخاصية رسميا.