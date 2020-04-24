في ظل العزل الاجتماعي.. احتجاجات روسيا تنتقل إلى العالم الرقمي

وجد مواطنون روس طريقهم للتعبير عن إحباطهم من التأثيرات الاقتصادية للإغلاق بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، بشكل يتماشى مع ما تفرضه الإغلاقات وتعليمات السلامة العامة.

احتج الروس على الضائقة التي يمرون بها دون مغادرة أي منهم لمنزله، فقد ترك كل منهم تعليقا عبر فيه عن إحباطه على خرائط واسعة الانتشار لبلادهم على شبكة الإنترنت.

وشارك الاثنين سكان مدينة روستوف-أون-دون الواقعة جنوبي روسيا، والتي يقطنها أكثر من مليون نسمة، باحتشاد رقمي على شوارع افتراضية بواسطة تطبيق معتمد للإرشاد على الطرقات. حيث عبروا عن استيائهم بسبب الإغلاق الصارم.

وباشرت روسيا إغلاقها في العاصمة موسكو بتاريخ 30 مارس، ليمتد إلى مدن أخرى بعد ذلك.

قلة الدعم الحكومي كانت سببا آخر عبر المحتجون عن استيائهم منه.

ولإتمام احتجاجهم، لجأ الروس لاستخدام تطبيق "ياندكس مابس" و"ياندكس نافي"، وهي بدائل خرائط غوغل في روسيا.

وتسمح التطبيقات للمستخدم بإدراج تعليق في أيقونة صغيرة تظهر بين شوارع المدينة وأزقتها، لمساعدة السائقين وإرشادهم، إلا أنها استخدمت هذه المرة للتعبير عن الإحباط.

وخلال ساعات من الاحتجاج، بدأ المواطنون بترك تعليقاتهم افتراضيا بالقرب من المباني الحكومية المحلية، لتسجيل استيائهم.

وتضمنت تعليقات المحتجين عبارات على غرار "نريد أن نأكل"، و"لا عمل لدينا"، و"كفوا عن خنق الأعمال الصغيرة".

ولم تختلف الاعتصامات الرقمية كثيرا عن تلك التي تمت على أرض الواقع خلال العام الماضي في روسيا بالنسبة للمحتجين، إلا أن الحكومة قد تواجه صعوبة أكبر بتفريقها بهذه الطريقة.

وقام تطبيق "ياندكس" بحذف تعليقات المحتجين، ولم تعد ظاهرة للمستخدمين.

وهذه ليست المرة الأولى التي استخدمت فيها التطبيقات للاحتجاج في روسيا، فقد استخدمها السائقون في موسكو سابقا للتنفيس عن غضبهم لدى إغلاق الطرق بسبب مرور مواكب الكرملين الحكومية.

وطالب المحتجون بسبب الإغلاق حكومتهم كذلك بإعلان حالة طوارئ تسمح بتقديم الدعم المالي للأفراد المتضررين بسبب فقدان العمل وللأعمال الصغيرة، أو إنهاء الإغلاق.

وبعد مرور نحو شهر من الإغلاق، لا يزال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمتنع عن إعلان حالة طوارئ في البلاد بشكل رسمي.

ومنذ بداية الأزمة، سجلت روسيا 68622 إصابة بعدوى فيروس كورونا على أراضيها، بينها 615 حالة وفاة.