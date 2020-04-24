تكنولوجيا

في ظل العزل الاجتماعي.. احتجاجات روسيا تنتقل إلى العالم الرقمي

24 أبريل 2020
لم تمنع أزمة كورونا الروس من ابتكار طرقهم الخاصة بالاحتجاج.
لم تمنع أزمة كورونا الروس من ابتكار طرقهم الخاصة بالاحتجاج.

وجد مواطنون روس طريقهم للتعبير عن إحباطهم من التأثيرات الاقتصادية للإغلاق بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، بشكل يتماشى مع ما تفرضه الإغلاقات وتعليمات السلامة العامة.

احتج الروس على الضائقة التي يمرون بها دون مغادرة أي منهم لمنزله، فقد ترك كل منهم تعليقا عبر فيه عن إحباطه على خرائط واسعة الانتشار لبلادهم على شبكة الإنترنت.

وشارك الاثنين سكان مدينة روستوف-أون-دون الواقعة جنوبي روسيا، والتي يقطنها أكثر من مليون نسمة، باحتشاد رقمي على شوارع افتراضية بواسطة تطبيق معتمد للإرشاد على الطرقات. حيث عبروا عن استيائهم بسبب الإغلاق الصارم.

وباشرت روسيا إغلاقها في العاصمة موسكو بتاريخ 30 مارس، ليمتد إلى مدن أخرى بعد ذلك.

قلة الدعم الحكومي كانت سببا آخر عبر المحتجون عن استيائهم منه.

ولإتمام احتجاجهم، لجأ الروس لاستخدام تطبيق "ياندكس مابس" و"ياندكس نافي"، وهي بدائل خرائط غوغل في روسيا.

وتسمح التطبيقات للمستخدم بإدراج تعليق في أيقونة صغيرة تظهر بين شوارع المدينة وأزقتها، لمساعدة السائقين وإرشادهم، إلا أنها استخدمت هذه المرة للتعبير عن الإحباط.

وخلال ساعات من الاحتجاج، بدأ المواطنون بترك تعليقاتهم افتراضيا بالقرب من المباني الحكومية المحلية، لتسجيل استيائهم.

وتضمنت تعليقات المحتجين عبارات على غرار "نريد أن نأكل"، و"لا عمل لدينا"، و"كفوا عن خنق الأعمال الصغيرة".

ولم تختلف الاعتصامات الرقمية كثيرا عن تلك التي تمت على أرض الواقع خلال العام الماضي في روسيا بالنسبة للمحتجين، إلا أن الحكومة قد تواجه صعوبة أكبر بتفريقها بهذه الطريقة.

وقام تطبيق "ياندكس" بحذف تعليقات المحتجين، ولم تعد ظاهرة للمستخدمين.

وهذه ليست المرة الأولى التي استخدمت فيها التطبيقات للاحتجاج في روسيا، فقد استخدمها السائقون في موسكو سابقا للتنفيس عن غضبهم لدى إغلاق الطرق بسبب مرور مواكب الكرملين الحكومية.

وطالب المحتجون بسبب الإغلاق حكومتهم كذلك بإعلان حالة طوارئ تسمح بتقديم الدعم المالي للأفراد المتضررين بسبب فقدان العمل وللأعمال الصغيرة، أو إنهاء الإغلاق.

وبعد مرور نحو شهر من الإغلاق، لا يزال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمتنع عن إعلان حالة طوارئ في البلاد بشكل رسمي.

ومنذ بداية الأزمة، سجلت روسيا 68622 إصابة بعدوى فيروس كورونا على أراضيها، بينها 615 حالة وفاة.

اقرأ أيضا

سمحت السلطات باستئناف العمل في مراكز التسوق والمتاجر وفتحت المتنزهات
إيران

بعد تخفيف القيود في إيران.. مخاوف من موجة كورونا "أشد خطورة"

يسعى فيسبوك للبقاء في صدارة مواقع التواصل من خلال تحديثاته.
تكنولوجيا

لمنافسة "زوم".. فيسبوك يطلق خدمة محادثات فيديو جديدة

أكدت البحرية الأميركية ظهور المرض بالمدمرة "يو. أس. أس كيد"
أميركا

بعد "روزفلت".. رصد حالات كورونا على المدمرة الأميركية "كيد"

لم تمنع أزمة كورونا الروس من ابتكار طرقهم الخاصة بالاحتجاج.
تكنولوجيا

في ظل العزل الاجتماعي.. احتجاجات روسيا تنتقل إلى العالم الرقمي

كوكب الأرض تحت قصف دائم من الأجسام الفضائية
منوعات

في بلد عربي.. "أول دليل" على مقتل إنسان بنيزك

قام الجميلي بمعاقبة الفتاة لأنها تبولت في الفراش عبر ربطها بنافذة خارج المنزل الذي كانت محتجزة فيه مع والدتها، في درجة حرارة تبلغ الخمسين مئوية
العراق

قَتل طفلة إيزيدية سباها مع أمها.. فيديو لداعشي عراقي أمام محكمة ألمانية

عشرات المشرعين والخبراء يؤيدون طريقة جدلية تسرع إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا
أزمة كورونا

"حقنة الفيروس".. خطة مثيرة للجدل في أميركا لتسريع لقاح كورونا

تكنولوجيا

لمنافسة "زوم".. فيسبوك يطلق خدمة محادثات فيديو جديدة

24 أبريل 2020
يسعى فيسبوك للبقاء في صدارة مواقع التواصل من خلال تحديثاته.
يسعى فيسبوك للبقاء في صدارة مواقع التواصل من خلال تحديثاته.

أعلن فيسبوك الجمعة عن خدمة محادثات فيديو جديدة عبر "غرف" افتراضية يمكن للمستخدمين من خلالها زيارة اصدقائهم بواسطة الفيديو، في محاولة من الموقع لجذب من تحولوا إلى تطبيق "زوم" للاجتماعات الافتراضية خلال فترات العزل.

وبات الآن بإمكان مستخدمي تطبيق فيسبوك مسنجر إجراء محادثات فيديو بمشاركة 50 شخصا على الأكثر ولمدة مفتوحة، حتى لو لم تكن لديهم حسابات على موقع فيسبوك.

وبعكس منصات مثل تطبيق "زوم" لاجتماعات الفيديو الافتراضية، فإن "غرف المحادثة" في فيسبوك مخصصة للقاءات الاجتماعية مع الاصدقاء وأفراد العائلة سواء كان ذلك للاحتفال بعيد ميلاد أو أي مناسبة سعيدة أو ناد للقراءة على سبيل المثال.

وقال الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرغ "هذا مصمم ليكون أكثر تلقائية وقدرة على الاكتشاف".

وأضاف "أنا ابقي فقط على نافذة مفتوحة على جهاز الحاسوب خاصتي أو الهاتف ويمكن لأشخاص  لا أقوم بجهد للاتصال بهم أن يدخلوا مباشرة" إلى المحادثة.

وتابع "أشعر أننا نفتقد لهذا في حياتنا في هذه الفترة".

ويأتي إطلاق هذه الخاصية وسط تهافت المستخدمين على تطبيق "زوم" الذي صمم ليكون منصة للاجتماعات المخصصة للأعمال، إضافة إلى تطبيقات أخرى تقدم خدمات الاتصال عبر الفيديو لمساعدة الناس على لقاء بعضهم البعض خلال إجراءات الإغلاق.

وأشار زوكربرغ إلى أنه سيكون بإمكان مستخدمي فيسبوك إنشاء غرف محادثة وتقرير من يمكن دعوته للمشاركة.

وأضاف "قد أكون على أريكتي خلال عطلة نهاية الأسبوع وأقرر إرسال دعوة إلى جميع أصدقائي للدخول".