تكنولوجيا

وداعا "زوم".. كيف تنشئ "غرفة فيديو" عبر خاصية فيسبوك الجديدة؟

25 أبريل 2020
فيسبوك أطلقت هذه الميزة لمنافسة تطبيق زوم
فيسبوك أطلقت هذه الميزة لمنافسة تطبيق زوم

أطلق فيسبوك اعتبارا من الجمعة ميزة جديدة تسمح للمستخدمين إجراء محادثات فيديو عبر "غرف" افتراضية تستوعب 50 شخصا على الأكثر، في خطوة تهدف لمنافسة تطبيق Zoom "زوم" واسع الانتشار.

ستبدأ الميزة، التي أطلق عليها اسم "غرف ماسنجر"، في بعض البلدان هذا الأسبوع، وفي باقي دول العالم في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك الولايات المتحدة.

Live sharing new product updates to help everyone feel more connected even while we're apart and discussing our response to Covid-19.

Live sharing some new product updates to help us all feel more connected while we're apart and discussing our response to Covid-19.

Posted by Mark Zuckerberg on Friday, April 24, 2020

سيحتاج من ينشئ الغرفة أو المضيف إلى حساب على فيسبوك ويمكنه البدء بالمحادثة عبر ماسنجر أو فيسبوك، فيما يمكن للأشخاص الذين لا يمتلكون حسابات الانضمام للمحادثة في حال وجهت لهم الدعوة.

وقت المحادثة سيكون مفتوحا على عكس ما يحصل في زووم الذي يجبر المستخدمين على إنهائها بعد 40 دقيقة في النسخ المجانية.

كما يمكن جعل المحادثات أكثر تسلية من خلال الاستعانة بخلفيات تعمل بالذكاء الاصطناعي للإيحاء بأن المستخدمين يتواجدون قرب شاطئ ما أو الجبال أو ملاعب كرة القدم، كذلك يمكن إضافة فلاتر لتعزيز مساحة المنزل.

ولاستخدام هذه الميزة يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا: تحديث تطبيق فيسبوك ماسنجر للتأكد من استخدام أحدث إصدار للوصول إلى الميزة الجديدة.

ثانيا: فتح التطبيق والذهاب لصفحة الدردشات، ومن ثم اختيار إنشاء غرفة جديدة. 

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يمكن إنشاء الغرفة عبر تطبيق فيسبوك ماسنجر
يمكن إنشاء الغرفة عبر تطبيق فيسبوك ماسنجر

ثالثا: يمكن للمستخدم تحديد نشاط الغرفة، كالدراسة مثلا، وأيضا يمكنه تنظيم إعدادات الخصوصية وتحديد الأشخاص الذين يمكنهم الانضمام وكذلك وقت بدء المحادثة.

رابعا: الانتقال إلى صفحة "دعوة" وتحديد الأشخاص الذين يمكنهم الحضور.

خامسا: بمجرد إجراء المحادثة، سيتم عرضها على صفحة الدردشات الخاصة بك حتى تتمكن بسهولة من جمع نفس الأشخاص في المرة المقبلة.

وفيما يتعلق بإجراءات الأمان، سيتمكن المستخدم الذي أنشأ الغرفة هو الوحيد الذي يمكنه التحكم بها وتحديد عدد المنضمين أو من يمكنه رؤيتها وقفلها وفتحها للضيوف الجدد، وكذلك طرد الذين لا يلتزمون بالقواعد.
 

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فيسبوك أطلقت هذه الميزة لمنافسة تطبيق زوم
تكنولوجيا

وداعا "زوم".. كيف تنشئ "غرفة فيديو" عبر خاصية فيسبوك الجديدة؟

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"النتيجة تظهر بدقائق".. جهاز لفحص كورونا بكاميرا الهاتف الذكي

25 أبريل 2020
جهاز يكشف عن كورونا في دقائق
جهاز يكشف عن كورونا في دقائق

طور باحثون بقيادة فريق علمي في جامعة إلينوي الأميركية جهازا يمكن توصيله بالهاتف الذكي للكشف عن الفيروسات والبكتيريا في حوالي 30 دقيقة.

ويقول الباحثون إنه بالإمكان توظيف هذا الجهاز "الرخيص" لاكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بشكل أسرع من المعامل التي تحتاج إلى وقت أطول للكشف عن العينات وتحليل النتائج، بحسب بيان للجامعة.

ورغم أن هذا الجهاز "الملحق" بالهاتف لا تزيد تكلفته عن 50 دولارا، إلا أنه يتمتع بالحساسية العالية ما يعطي نتائج دقيقة.

ويأمل الباحثون في استخدامه لتخفيف الضغط على المعامل في ظل أزمة تفشي الفيروس الجديد وتزايد الحاجة إلى تشخيص المرض بسرعة ودقة.

ويحتوي الجهاز على عبوة "كارتدج" توضع فيها المواد المستخدمة في عملية تحليل الفيروس، ومنفذ لإدخال مسحة من الأنف أو عينة دم، ويتم تثبيت الوحدة بالكامل على الهاتف الذكي.

ويقوم الجهاز بتضخيم الأحماض النووية الفيروسية في العينة، ثم تقوم كاميرا الهاتف باكتشاف الفيروس.

وقال أستاذ الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر براين كانينجهام الذي شارك في البحث إن بالإمكان "إجراء هذا الاختبار بسرعة على الركاب قبل ركوب الطائرة أو على الأشخاص الذين يريدون دخول متنزه أو مؤتمر أو حفلة موسيقية".

وباستخدام الحوسبة السحابية، يمكن عبر تطبيق في الهاتف الذكي تسجيل نتائج الاختبارات لدى منظمي الأحداث أو عند صعود الطائرة ويمكن للشخص في الحجر الصحي إجراء اختبارات يومية، وتسجيل النتائج مع الطبيب، ومن ثم معرفة توقيت خروجه من العزل بأمان.