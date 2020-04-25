وداعا "زوم".. كيف تنشئ "غرفة فيديو" عبر خاصية فيسبوك الجديدة؟

أطلق فيسبوك اعتبارا من الجمعة ميزة جديدة تسمح للمستخدمين إجراء محادثات فيديو عبر "غرف" افتراضية تستوعب 50 شخصا على الأكثر، في خطوة تهدف لمنافسة تطبيق Zoom "زوم" واسع الانتشار.

ستبدأ الميزة، التي أطلق عليها اسم "غرف ماسنجر"، في بعض البلدان هذا الأسبوع، وفي باقي دول العالم في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك الولايات المتحدة.

Live sharing new product updates to help everyone feel more connected even while we're apart and discussing our response to Covid-19. Live sharing some new product updates to help us all feel more connected while we're apart and discussing our response to Covid-19. Posted by Mark Zuckerberg on Friday, April 24, 2020

سيحتاج من ينشئ الغرفة أو المضيف إلى حساب على فيسبوك ويمكنه البدء بالمحادثة عبر ماسنجر أو فيسبوك، فيما يمكن للأشخاص الذين لا يمتلكون حسابات الانضمام للمحادثة في حال وجهت لهم الدعوة.

وقت المحادثة سيكون مفتوحا على عكس ما يحصل في زووم الذي يجبر المستخدمين على إنهائها بعد 40 دقيقة في النسخ المجانية.

كما يمكن جعل المحادثات أكثر تسلية من خلال الاستعانة بخلفيات تعمل بالذكاء الاصطناعي للإيحاء بأن المستخدمين يتواجدون قرب شاطئ ما أو الجبال أو ملاعب كرة القدم، كذلك يمكن إضافة فلاتر لتعزيز مساحة المنزل.

if you enjoy Zoom virtual backgrounds, Facebook just raised the bar with 360-degree augmented reality backgrounds for its new Messenger Rooms (👀 @houseparty) https://t.co/9N2lx5WmQF pic.twitter.com/Vph7VoKHzZ — Chris Fox (@thisisFoxx) April 24, 2020

ولاستخدام هذه الميزة يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا: تحديث تطبيق فيسبوك ماسنجر للتأكد من استخدام أحدث إصدار للوصول إلى الميزة الجديدة.

ثانيا: فتح التطبيق والذهاب لصفحة الدردشات، ومن ثم اختيار إنشاء غرفة جديدة.

Image يمكن إنشاء الغرفة عبر تطبيق فيسبوك ماسنجر

ثالثا: يمكن للمستخدم تحديد نشاط الغرفة، كالدراسة مثلا، وأيضا يمكنه تنظيم إعدادات الخصوصية وتحديد الأشخاص الذين يمكنهم الانضمام وكذلك وقت بدء المحادثة.

رابعا: الانتقال إلى صفحة "دعوة" وتحديد الأشخاص الذين يمكنهم الحضور.

خامسا: بمجرد إجراء المحادثة، سيتم عرضها على صفحة الدردشات الخاصة بك حتى تتمكن بسهولة من جمع نفس الأشخاص في المرة المقبلة.

وفيما يتعلق بإجراءات الأمان، سيتمكن المستخدم الذي أنشأ الغرفة هو الوحيد الذي يمكنه التحكم بها وتحديد عدد المنضمين أو من يمكنه رؤيتها وقفلها وفتحها للضيوف الجدد، وكذلك طرد الذين لا يلتزمون بالقواعد.

