تكنولوجيا

رغم سمعتها حول العالم.. كورونا يظهر ضعف اليابان التكنولوجي

26 أبريل 2020
كورونا يظهر ضعف اليابان التكنولوجي
كورونا يظهر ضعف اليابان التكنولوجي

عندما أعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في وقت سابق هذا الشهر، وطلبت من المواطنين العمل من المنازل، هرعت حشود إلى متاجر الإلكترونيات، متناسين قواعد التباعد الاجتماعي.

العديد من اليابانيين يفتقرون إلى الأدوات الأساسية اللازمة للعمل من المنازل، خلافا للصورة الشائعة لليابان كمؤسسة متطورة تعمل بالروبوت وتصميماتها الباهرة والدقة العالية، فإن البلاد تواجه تحديات تقنية في كثير من النواحي.

لكن خبراء يقولون إن العائق الأكبر هو ثقافة الشركات اليابانية، فغالبًا ما تعتمد المكاتب على الفاكسات بدلاً من البريد الإلكتروني.

وتفتقر العديد من المنازل لاتصالات الإنترنت فائقة السرعة، وغالبًا ما يطلب العمل تقديم مستندات شخصية بأختام منحوتة تسمى "هانكو"، والتي تعد بمثابة توقيعات، لذلك لا يستطيع الكثير من اليابانيين العمل من المنازل حقًا، على الأقل طوال الوقت.

وأظهر استطلاع أجرته "يوغوف"، من أبرز الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات الشاملة عن أبحاث السوق ومقرها بريطانيا، أن 18٪ فقط ممن شملهم الاستطلاع كانوا قادرين على العمل من المنزل.

أما في الهند، كان ما يقرب من 70٪ ممن شملهم الاستطلاع يقيمون في منازلهم، بينما في الولايات المتحدة، كانت النسبة حوالي 30٪.

 

الاهتمام منخفض

 

أحد العوامل، كما تقول يوري تازاوا، الخبيرة اليابانية في ملف العمل عن بعد هو أن الموظفين اليابانيين غالبًا ما لا يكون لديهم وظائف محددة بوضوح مثل الأميركيين، لذلك تتوقع الشركات أن يكون موظفوها على اتصال مستمر مع بعضهم البعض.
  
وتكمن المشكلة الرئيسية في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل حوالي 70٪ من اقتصاد البلاد.

يقول نيكولاس بينيس، خبير حوكمة الشركات الذي يقدم ندوة مجانية على الإنترنت عن العمل عن بعد لليابانيين، إن الاهتمام كان منخفضًا بشكل مدهش.

ويعني الافتقار إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحديثة أن اليابان متخلفة في رعاية ممارسات العمل المرنة، وطرق الإدارة، وحتى المواقف تجاه العمل عن بعد.

وأضح بينيس، الذي يترأس معهد تدريب (بورد دايريكتور) في اليابان، وهي منظمة غير ربحية ينظم دورات تدريبية على الإدارة والحوكمة، "يتطلب العمل عن بعد أن يثق المديرون ويفوضون الكثير من عمليات صنع القرار للموظفين"، مضيفاً ان  الشركات اليابانية لا تزال تعتمد على الفروق الدقيقة في التفاعل المباشر وجها لوجه.

من النادر أن تجد شركة أو مكتبا في اليابان ليس به فاكس، إلا إذا كانت شركة مستقبلية مثل "سوفت بانك" تتغاضى عن مثل هذه الممارسات القديمة، وقد أظهرت دراسة حكومية أن ثلث الأسر اليابانية لديها فاكسات.

وتتجنب العديد من المؤسسات المرموقة في اليابان رسائل البريد الإلكتروني، وتصر على تلقي طلبات الحصول على معلومات أو وثائق أخرى عن طريق الفاكس فقط.

اقرأ أيضا

كورونا يظهر ضعف اليابان التكنولوجي
تكنولوجيا

رغم سمعتها حول العالم.. كورونا يظهر ضعف اليابان التكنولوجي

إيران ولبنان وسوريا والعراق يخفون أرقاما حقيقية عن ضحايا كورونا
أزمة كورونا

رئيس الموساد: العراق ولبنان وسوريا وإيران يخفون الأرقام الحقيقية لضحايا كورونا

الكاظمي قد يكون كفؤاً كما هو معلن، لكنه لن ينقذ العراق، لأن النظام السياسي في البلاد فاسد للغاية
العراق

نظام فاسد للغاية.. فورين بوليسي: لا أحد يستطيع انقاذ العراق

نيويورك تواجه تحديا أكثر صعوبة بعد 20 عاما على هجمات 11 سبتمبر
أميركا

بعد نحو 20 عاماً على هجمات 11 سبتمبر.. نيويورك تواجه تحدياً أكثر صعوبة

اختبارات الأجسام المضادة ستساعد في تحديد العدد الحقيقي لمصابي كورونا
صحة

ما هي اختبارات الأجسام المضادة؟ وما أهميتها؟

مناقشات فعلية تجري في غرف البيت الأبيض لاستبدال وزير الصحة
أميركا

صحف: الإدارة الأميركية تفكر جدياً بإقالة وزير الصحة

تشير الأرقام إلى خطورة تفشي الوباء عبر أشخاص لا تظهر عليهم الأعراض نهائيا
أزمة كورونا

سجون أميركية تعج بمصابي كورونا.. 96% منهم لا تظهر عليهم العوارض

تكنولوجيا

وداعا "زوم".. كيف تنشئ "غرفة فيديو" عبر خاصية فيسبوك الجديدة؟

25 أبريل 2020
فيسبوك أطلقت هذه الميزة لمنافسة تطبيق زوم
فيسبوك أطلقت هذه الميزة لمنافسة تطبيق زوم

أطلق فيسبوك اعتبارا من الجمعة ميزة جديدة تسمح للمستخدمين إجراء محادثات فيديو عبر "غرف" افتراضية تستوعب 50 شخصا على الأكثر، في خطوة تهدف لمنافسة تطبيق Zoom "زوم" واسع الانتشار.

ستبدأ الميزة، التي أطلق عليها اسم "غرف ماسنجر"، في بعض البلدان هذا الأسبوع، وفي باقي دول العالم في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك الولايات المتحدة.

Live sharing new product updates to help everyone feel more connected even while we're apart and discussing our response to Covid-19.

Live sharing some new product updates to help us all feel more connected while we're apart and discussing our response to Covid-19.

Posted by Mark Zuckerberg on Friday, April 24, 2020

سيحتاج من ينشئ الغرفة أو المضيف إلى حساب على فيسبوك ويمكنه البدء بالمحادثة عبر ماسنجر أو فيسبوك، فيما يمكن للأشخاص الذين لا يمتلكون حسابات الانضمام للمحادثة في حال وجهت لهم الدعوة.

وقت المحادثة سيكون مفتوحا على عكس ما يحصل في زووم الذي يجبر المستخدمين على إنهائها بعد 40 دقيقة في النسخ المجانية.

كما يمكن جعل المحادثات أكثر تسلية من خلال الاستعانة بخلفيات تعمل بالذكاء الاصطناعي للإيحاء بأن المستخدمين يتواجدون قرب شاطئ ما أو الجبال أو ملاعب كرة القدم، كذلك يمكن إضافة فلاتر لتعزيز مساحة المنزل.

ولاستخدام هذه الميزة يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا: تحديث تطبيق فيسبوك ماسنجر للتأكد من استخدام أحدث إصدار للوصول إلى الميزة الجديدة.

ثانيا: فتح التطبيق والذهاب لصفحة الدردشات، ومن ثم اختيار إنشاء غرفة جديدة. 

Image
يمكن إنشاء الغرفة عبر تطبيق فيسبوك ماسنجر
يمكن إنشاء الغرفة عبر تطبيق فيسبوك ماسنجر

ثالثا: يمكن للمستخدم تحديد نشاط الغرفة، كالدراسة مثلا، وأيضا يمكنه تنظيم إعدادات الخصوصية وتحديد الأشخاص الذين يمكنهم الانضمام وكذلك وقت بدء المحادثة.

رابعا: الانتقال إلى صفحة "دعوة" وتحديد الأشخاص الذين يمكنهم الحضور.

خامسا: بمجرد إجراء المحادثة، سيتم عرضها على صفحة الدردشات الخاصة بك حتى تتمكن بسهولة من جمع نفس الأشخاص في المرة المقبلة.

وفيما يتعلق بإجراءات الأمان، سيتمكن المستخدم الذي أنشأ الغرفة هو الوحيد الذي يمكنه التحكم بها وتحديد عدد المنضمين أو من يمكنه رؤيتها وقفلها وفتحها للضيوف الجدد، وكذلك طرد الذين لا يلتزمون بالقواعد.
 