روبوت للتواصل مع مرضى كورونا في تونس

يحذر خبراء من ارتفاع محاولات الابتزاز الجنسي عبر شبكة الإنترنت، وذلك بالتزامن مع الإغلاقات المفروضة وأوامر البقاء بالمنزل التي تخضع لها مجتمعات عدة جراء الأزمة التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، فالكثير من الرجال يقعون فريسة لنساء جميلات أو يتظاهرن بأنهن جميلات، ويغرونهم لأداء ممارسات إباحية أمام الكاميرا، ثم تأتي محاولة ابتزاز الرجال بدفع المال مقابل عدم نشر الفيديو على الملأ.

وتقول المحامية كاري غولدبيرغ للصحيفة "لم نشهد هذا العام الكثير من هذه القضايا، حتى آخر أسبوعين".

وتتابع بأن قضية ابتزاز تظهر بعد كل قضية أخرى تتلقاها، أي أن الأعداد كبيرة.

ويتم التواصل مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة، ومن ثم استدراجهم لمحادثات فيديو عبر تطبيقات أخرى، ليتم تسجيل مقاطع إباحية لهم والإيقاع بهم.

ويتلقى الضحايا صورا حميمية وإباحية ممن يقوم باستدراجهم لتسهيل عملية الإيقاع بهم ومن ثم ابتزازهم.

ويطالب المبتزون ضحاياهم بمبالغ نقدية بسيطة أحيانا، ثم يعودون لطلب المزيد مقابل عدم فضحهم.

وتشبه المحامية نادين هايدن الأمر في حديث مع الصحيفة بأنه "كإطعام قطة ضالة. فهم (المخادعون) لن يبتعدوا".

وبينما يشعر بعض الضحايا بالحرج من الإبلاغ عن الابتزاز الإلكتروني الذي يواجههم، يسارع البعض بإبلاغ السلطات لكشف حقيقة المبتزين أو يقومون بإبلاغ منصات التواصل عنهم لغلق حساباتهم.

ويصعب على منصات التواصل ردع المحتالين والمبتزين، فهم إن أغلقت حساباتهم لا يجدون صعوبة بإنشاء أخرى جديدة للإيقاع بمزيد من الضحايا.

ويحذر الخبراء من التواصل مع الغرباء على شبكة الإنترنت في حالات مشابهة، حيث يفترض أن لا يعطي المستخدم الثقة لكل شخص يقابله على منصاتها.

ويشدد آخرون على ضرورة الانتباه لإعدادات الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث لا تظهر قوائم الأصدقاء أو أي معلومات اتصال حساسة قد تستخدم للابتزاز.

كما يُنصح بعدم استخدام الاسم الحقيقي وعدم إظهار الوجه في حالة غياب الأسباب المنطقية للثقة بالشخص المقابل على الشبكة.

