تكنولوجيا

روبوت للتواصل مع مرضى كورونا في تونس

03 مايو 2020
روبوت لرعاية مرضى فيروس كورونا المستجد في تونس
روبوت لرعاية مرضى فيروس كورونا المستجد في تونس

بدأ مستشفى تونسي باستعمال روبوت لرعاية مرضى فيروس كورونا المستجد وتقليل التواصل المباشر بين الطاقم الطبي والمصابين. 

يسير الروبوت الطويل على عجلات، وهو قادر على قياس نبضات القلب وفحص الحرارة ومستوى الأكسجين في الدم.  

وتسمح هذه الآلة للأطباء والأقارب بالاطمئنان الى المرضى بدون الاقتراب منهم.  

وقالت الدكتورة نوال الشاوش بسباس، رئيسة قسم أمراض الرئة في مستشفى عبد الرحمن مامي بولاية أريانة في العاصمة تونس، إنه "يسمح بتقليل التواصل المباشر مع المريض وبالتالي خطر انتقال العدوى إلى الطاقم الطبيّ". 
تسمح شاشة مثبّتة أعلى الروبوت بالتواصل عبر الفيديو مع المرضى الذين باستطاعتهم تمييز ملامح من يتحدث معهم، وهو أمر غير ممكن عند التواصل المباشر بسبب وضع أدوات الحماية.  

وتم إنشاء موقع إلكتروني تستعمله العائلات لحجز موعد لإجراء زيارة افتراضية عبر الفيديو مع قريبهم المصاب. وهذا التفاعل مهم وخصوصا أن الزيارات المباشرة ممنوعة لمرضى كوفيد-19.  

وصنع الروبوت في تونس من طرف "إينوفا"، وهي شركة ناشئة مقرها في ولاية سوسة الساحلية وسط البلاد. 

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روبوت لرعاية مرضى فيروس كورونا المستجد في تونس
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روبوت للتواصل مع مرضى كورونا في تونس

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تكنولوجيا

بسبب كورونا.. تحذيرات من ارتفاع حالات الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت

الحرة / ترجمات - واشنطن
02 مايو 2020
يحذر الخبراء من الثقة بالغرباء عبر الإنترنت.
يحذر الخبراء من الثقة بالغرباء عبر الإنترنت.

يحذر خبراء من ارتفاع محاولات الابتزاز الجنسي عبر شبكة الإنترنت، وذلك بالتزامن مع الإغلاقات المفروضة وأوامر البقاء بالمنزل التي تخضع لها مجتمعات عدة جراء الأزمة التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، فالكثير من الرجال يقعون فريسة لنساء جميلات أو يتظاهرن بأنهن جميلات، ويغرونهم لأداء ممارسات إباحية أمام الكاميرا، ثم تأتي محاولة ابتزاز الرجال بدفع المال مقابل عدم نشر الفيديو على الملأ.

وتقول المحامية كاري غولدبيرغ للصحيفة "لم نشهد هذا العام الكثير من هذه القضايا، حتى آخر أسبوعين".

وتتابع بأن قضية ابتزاز تظهر بعد كل قضية أخرى تتلقاها، أي أن الأعداد كبيرة.

ويتم التواصل مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة، ومن ثم استدراجهم لمحادثات فيديو عبر تطبيقات أخرى، ليتم تسجيل مقاطع إباحية لهم والإيقاع بهم.

ويتلقى الضحايا صورا حميمية وإباحية ممن يقوم باستدراجهم لتسهيل عملية الإيقاع بهم ومن ثم ابتزازهم.

ويطالب المبتزون ضحاياهم بمبالغ نقدية بسيطة أحيانا، ثم يعودون لطلب المزيد مقابل عدم فضحهم.

وتشبه المحامية نادين هايدن الأمر في حديث مع الصحيفة بأنه "كإطعام قطة ضالة. فهم (المخادعون) لن يبتعدوا".

وبينما يشعر بعض الضحايا بالحرج من الإبلاغ عن الابتزاز الإلكتروني الذي يواجههم، يسارع البعض بإبلاغ السلطات لكشف حقيقة المبتزين أو يقومون بإبلاغ منصات التواصل عنهم لغلق حساباتهم.

ويصعب على منصات التواصل ردع المحتالين والمبتزين، فهم إن أغلقت حساباتهم لا يجدون صعوبة بإنشاء أخرى جديدة للإيقاع بمزيد من الضحايا.

ويحذر الخبراء من التواصل مع الغرباء على شبكة الإنترنت في حالات مشابهة، حيث يفترض أن لا يعطي المستخدم الثقة لكل شخص يقابله على منصاتها.

ويشدد آخرون على ضرورة الانتباه لإعدادات الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث لا تظهر قوائم الأصدقاء أو أي معلومات اتصال حساسة قد تستخدم للابتزاز.

كما يُنصح بعدم استخدام الاسم الحقيقي وعدم إظهار الوجه في حالة غياب الأسباب المنطقية للثقة بالشخص المقابل على الشبكة.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن