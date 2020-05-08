تصميم جديد كليّا يصل لمستخدمي فيسبوك

أعلنت فيسبوك العام الماضي عن إعادة تصميم كبيرة للموقع مع خيارات جديدة منها مساحة بيضاء أكبر أو العكس عند استخدام الوضع المظلم، واليوم بدأ التصميم الجديد بالظهور تدريجيا لدى المستخدمين، وفق ما جاء في تقرير لموقع "ماشابل".

وتقول الشركة إن التصميم الجديد يسهل العثور على ميزات مثل مقاطع الفيديو والألعاب والمجموعات.

وأضافت أنه يمنح تحميل موقع سطح المكتب الجديد، الذي يشارك العديد من سمات تطبيق فيسبوك للجوال، كما أنه بشكل أسرع من ذي قبل.

ثم هناك الوضع المظلم، وهي ميزة مرغوبة للغاية تحاكي خيارات الوضع المظلم المماثلة على المواقع والخدمات مثل Twitter و Slack.

ويقلل الوضع المظلم أيضا من سطوع الشاشة، وقد يكون أسهل على العينين عند العمل في ظروف الإضاءة المنخفضة. كما يقدم تجربة أفضل عند مشاهدة مقاطع الفيديو على فيسبوك.

ويشير التقرير إلى أن التصميم الجديد يسهل إنشاء الأحداث والصفحات والمجموعات والإعلانات. ويمكنك معاينة مجموعة جديدة تبدأها في الوقت الفعلي، ورؤية شكلها على الأجهزة المحمولة قبل أن يبدأ بثها.

والوضع المظلم يتكون من عدة ظلال من الرمادي الداكن، ويمنح نظرة أفضل.

وقالت فيسبوك إن التصميم الجديد هو أساس جديد رائع للعقود القادمة الموقع.

وكشف متحدث باسم الفيسبوك أنه سيكون هناك فترة انتقالية، وسيكون الطرح تدريجيا ابتداءا من الخميس، وسيحصل المستخدمون على التصميم الجديد تباعا.

لكنهم سيتمكنون من العودة إلى المظهر القديم من قائمة الإعدادات على صفحتهم الرئيسية، عن طريق اختيار خيار "التبديل إلى فيسبوك الكلاسيكي".

ومن المنتظر أن تختفي فيسبوك الكلاسيكي في غضون بضعة أشهر.