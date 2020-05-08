تكنولوجيا

تصميم جديد كليّا يصل لمستخدمي فيسبوك

الحرة / ترجمات - واشنطن
08 مايو 2020
يقدم تجربة أفضل عند مشاهدة مقاطع الفيديو على فيسبوك
يقدم تجربة أفضل عند مشاهدة مقاطع الفيديو على فيسبوك

 أعلنت فيسبوك العام الماضي عن إعادة تصميم كبيرة للموقع مع خيارات جديدة منها مساحة بيضاء أكبر أو العكس عند استخدام الوضع المظلم، واليوم بدأ التصميم الجديد بالظهور تدريجيا لدى المستخدمين، وفق ما جاء في تقرير لموقع "ماشابل".

وتقول الشركة إن التصميم الجديد يسهل العثور على ميزات مثل مقاطع الفيديو والألعاب والمجموعات.

وأضافت أنه يمنح تحميل موقع سطح المكتب الجديد، الذي يشارك العديد من سمات تطبيق فيسبوك للجوال، كما أنه بشكل أسرع من ذي قبل.

ثم هناك الوضع المظلم، وهي ميزة مرغوبة للغاية تحاكي خيارات الوضع المظلم المماثلة على المواقع والخدمات مثل Twitter و Slack.

 ويقلل الوضع المظلم أيضا من سطوع الشاشة، وقد يكون أسهل على العينين عند العمل في ظروف الإضاءة المنخفضة. كما يقدم تجربة أفضل عند مشاهدة مقاطع الفيديو على فيسبوك.

ويشير التقرير إلى أن التصميم الجديد يسهل إنشاء الأحداث والصفحات والمجموعات والإعلانات. ويمكنك معاينة مجموعة جديدة تبدأها في الوقت الفعلي، ورؤية شكلها على الأجهزة المحمولة قبل أن يبدأ بثها.

والوضع المظلم يتكون من عدة ظلال من الرمادي الداكن، ويمنح نظرة أفضل.

وقالت فيسبوك إن التصميم الجديد هو أساس جديد رائع للعقود القادمة الموقع.  

وكشف متحدث باسم الفيسبوك أنه سيكون هناك فترة انتقالية، وسيكون الطرح تدريجيا ابتداءا من الخميس، وسيحصل المستخدمون على التصميم الجديد تباعا.

لكنهم سيتمكنون من العودة إلى المظهر القديم من قائمة الإعدادات على صفحتهم الرئيسية، عن طريق اختيار خيار "التبديل إلى فيسبوك الكلاسيكي".

ومن المنتظر أن تختفي فيسبوك الكلاسيكي في غضون بضعة أشهر.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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تكنولوجيا

تصميم جديد كليّا يصل لمستخدمي فيسبوك

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"اختبار ذكي" لكورونا للتخلص من "طعنة الدماغ"

الحرة / ترجمات - واشنطن
08 مايو 2020
فرز المرضى الذين يعانون من النتائج العرضية المرتبطة بفيروس كورونا
فرز المرضى الذين يعانون من النتائج العرضية المرتبطة بفيروس كورونا

أعلنت شركة إيدوك، الجمعة، عن سماح إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA لها باستخدام خوارزمياتها للكشف "المساعد" عن فيروس كورونا المستجد، قد تكون بديلا للاختبار التقليدي الصعب عبر مسحة الأنف، وفق تقرير لموقع "فنتشر بيت".

لا يقصد من النموذج أن يحل محل الاختبارات التشخيصية التقليدية بشكل كامل، ولكن يمكن استخدامها للكشف عن أعراض الفيروس عبر التصوير المقطعي العرضي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وتقول الشركة إن ذلك قادر على الكشف وفرز المرضى الذين يعانون من النتائج العرضية المرتبطة بفيروس كورونا.

ويرصد الاختبار  "الشذوذ" في التصوير المقطعي المحوسب للرئة أو جزء من الرئة. وهذا يشمل أيضا الصدر والبطن والعمود الفقري العنقي.

وقالت الشركة إن منتجاتها يمكن أن تقلل من أوقات تسليم التقارير بنسبة تصل إلى 60.1 في المئة، وتقول إنها حللت حتى الآن أكثر من 1.2 مليون فحص، واكتشفت أكثر من 360،000 علامة على الفيروس، وساعدت في إعطاء الأولوية لأكثر من 150،000 حالة عبر أكثر من 300 عيادة للمرضى الداخليين والعيادات الخارجية، ومراكز الصدمات من المستوى 1، ومراكز التصوير، ومرافق الأشعة عن بعد.

وبدأت "إيدوك" في عام 2016، بمبادرة من قدامى المحاربين في قوات الدفاع الإسرائيلية لإنشاء منصة الذكاء الاصطناعي تستهدف قطاعات الرعاية الصحية.

ويجري فحص كورونا التقليدي عادة عن طريق إدخال عود طويل بنهاية قطنية في مجرى الأنف، لمسح عينة من داخل الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، والتحقق من وجود الفيروس فيها من عدمه، وهو الاختبار الذي شبهه بعض من خضعوا له بـ"الطعنة في الدماغ".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتم اللجوء فيها إلى الذكاء الاصطناعي لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

فقد اكتشف باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (أم آي تي) وجامعة هارفرد بفضل برمجية للذكاء الاصطناعي، جزئية جديدة تشكل مضادا حيويا قادرا على القضاء على بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية المتوافرة راهنا، ما يشكل تقدما  كبيرا طال انتظاره.

ويسمح الذكاء الاصطناعي بالبحث من خلال نموذج معلوماتي عن الجزئيات الكيميائية التي من شأنها مهاجمة بعض البكتيريا من خلال عرض سجلات كاملة من المكونات الكيميائية على الذكاء الاصطناعي.

الحرة / ترجمات - واشنطن