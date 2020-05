فيسبوك تطلب من موظفيها العمل من المنزل حتى نهاية العام

أعلنت غوغل الخميس أن تطبيقها "ريد ألونغ"، المتخصص بتعليم مهارات القراءة للأطفال في المرحلة الأبتدائية، بات متاحا للاستخدام في أكثر من 180 دولة حول العالم.

ويعمل التطبيق باستخدام تقنيات غوغل لتحويل النصوص المكتوبة إلى كلام، والتعرف على الصوت، لتقديم تقييم للطفل الذي سيتفاعل مع التطبيق بتلبية طلبات القراءة إلى جانب الألعاب التي يقدمها، بحسب موقع "ذي فيرج" التقني.

وبينما يميل البعض لاستخدام التطبيق لتعليم اللغة الإنكليزية لأطفالهم، يقدم التطبيق خدماته بلغات أخرى كالإسبانية والبرتغالية والهندية.

وسيتم إرشاد الأطفال خلال استخدامهم للتطبيق بمساعدة "رفيقة للقراءة" اسمها ديا.

Interesting new app, though Android only. Geared to children 5+ years to help "them learn to read by giving verbal and visual feedback as they read stories out loud."



Kids can learn at home with Read Along by @google https://t.co/WgT0XA2SgD#learnathome #remotelearning pic.twitter.com/jrqN0TNhtI