تكنولوجيا

فيسبوك تطلب من موظفيها العمل من المنزل حتى نهاية العام

الحرة / ترجمات - واشنطن
08 مايو 2020
كان فيسبوك من أوائل الشركات التقنية التي طالبت موظفيها بالعمل من المنزل.
كان فيسبوك من أوائل الشركات التقنية التي طالبت موظفيها بالعمل من المنزل.

قال شركة فيسبوك إنها ستسمح لمعظم موظفيها بالعمل من منازلهم حتى نهاية عام 2020، وأن الشركة لا تتوقع إعادة فتح معظم مكاتبها قبل السادس من يوليو، بحسب ما أكد متحدث باسم فيسبوك لموقع "ذي فيرج" التقني.

وأوضحت الشركة إن عوامل مختلفة ساهمت باتخاذها هذا القرار، بما فيها المعلومات الواردة من المؤسسات الصحية، كمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وجامعة "جونز هوبكنز"، إضافة إلى التعليمات الحكومية.

وبدأت ولاية كاليفورنيا، حيث يقع مقر فيسبوك الرئيسي، بتخفيف قيود التباعد الاجتماعي تدريجيا، ضمن خطة على عدة مراحل أعلن عنها حاكم الولاية.

ويعمل موظفو فيسبوك من منازلهم منذ شهر مارس الماضي.

وقالت الشركة إنها ستواصل الدفع للعاملين بنظام الساعة، والذين قد لا يتمكنون من العمل نظرا لتقليص الوظائف أو إغلاق المكاتب، أو لأسباب مرضية.

وكان مارك زوكربيرغ، المدير التنفيذي لفيسبوك، قد أعلن الشهر الماضي عن إلغاء فيسبوك لمناسبات تتطلب الحضور الجسدي لأكثر من 50 شخصا حتى يونيو 2021.

وقد يشكل طلب فيسلوك من موظفيها العمل من المنزل حتى نهاية العام نموذجا تتبعه شركات تعمل في المجال التقني والتواصل الاجتماعي.

وكانت فيسبوك من أوائل الشركات التي طالبت موظفيها بالعمل من منازلهم منذ بداية احتدام أزمة فيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي طبقته شركات كثيرة لاحقا حول العالم.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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كان فيسبوك من أوائل الشركات التقنية التي طالبت موظفيها بالعمل من المنزل.
تكنولوجيا

فيسبوك تطلب من موظفيها العمل من المنزل حتى نهاية العام

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تكنولوجيا

بات متاحا في 180 دولة.. تطبيق لمساعدة الأطفال على القراءة من غوغل

الحرة / ترجمات - واشنطن
08 مايو 2020
سيتم إرشاد الأطفال خلال استخدامهم للتطبيق بمساعدة "رفيقة للقراءة" اسمها ديا.
سيتم إرشاد الأطفال خلال استخدامهم للتطبيق بمساعدة "رفيقة للقراءة" اسمها ديا.

أعلنت غوغل الخميس أن تطبيقها "ريد ألونغ"، المتخصص بتعليم مهارات القراءة للأطفال في المرحلة الأبتدائية، بات متاحا للاستخدام في أكثر من 180 دولة حول العالم.

ويعمل التطبيق باستخدام تقنيات غوغل لتحويل النصوص المكتوبة إلى كلام، والتعرف على الصوت، لتقديم تقييم للطفل الذي سيتفاعل مع التطبيق بتلبية طلبات القراءة إلى جانب الألعاب التي يقدمها، بحسب موقع "ذي فيرج" التقني.

وبينما يميل البعض لاستخدام التطبيق لتعليم اللغة الإنكليزية لأطفالهم، يقدم التطبيق خدماته بلغات أخرى كالإسبانية والبرتغالية والهندية.

وسيتم إرشاد الأطفال خلال استخدامهم للتطبيق بمساعدة "رفيقة للقراءة" اسمها ديا.

وبحسب غوغل، فإن ديا "تعطي تعليقات إيجابية ومعززة (للأطفال)، تماما كما سيفعل المعلم والوالدين".

ويمكن للأطفال طلب مساعدة ديا في أي وقت لمعرفة النطق الصحيح لكلمة أو جملة ما.

وتقول غوغل إن التطبيق سيعالج الأصوات التي يلتقطها في الجهاز نفسه، دون إرسالها إلى خوادم الشركة للتعامل معها.

وواجهت غوغل انتقادات سابقة مرتبطة بشأن جهازها الذكي "غوغل هوم"،  حول خصوصية الأصوات التي يسمعها الجهاز، ومخاوف استماع موظفي الشركة إليها.

ويتمتع التطبيق بالقدرة على العمل دون الاتصال بالإنترنت، ما عدا في حالة الحاجة لتحميل قصة أو محتوى جديد.

والجدير بالذكر أن التطبيق لا يحتاج لتزويده بأي معلومات للدخول إليه، ولا يظهر إعلانات وكل محتواه سيكون متاحا للاستخدام بالمجان.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن