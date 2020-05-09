تكنولوجيا

مايكروسوفت تعلن تقديم إصلاح مجاني لخلل في شاشات أحد أجهزتها

الحرة / ترجمات - واشنطن
09 مايو 2020
فوجئ بعض المستخدمين بشقوق في شاشات أجهزتهم.
فوجئ بعض المستخدمين بشقوق في شاشات أجهزتهم.

أعلنت مايكروسوفت فتحها باب الإصلاح المجاني لمن واجهوا مشاكل تشقق في شاشة الإصدار الأخير من لابتوب طراز "سيرفيس".

ومنذ إطلاقه في أكتوبر 2019، أبلغ مستخدمو جهاز "سيرفيس لابتوب 3" من مايكروسوفت عن شقوق تظهر على شاشات أجهزتهم لأسباب مجهولة.

واستجابت الشركة للشكاوى التي تلقتها في فبراير عندما قالت إنها ستحقق بالأمر لتحديد الأسباب، وفقا لموقع "ذي فيرج".

"حققنا بادعاءات تشقق الشاشة على جهاز سيرفيس لابتوب 3، ووجدنا أنه في نسبة صغيرة جدا من الحالات كان هناك جسيم خارجي يحتمل تسببه بشق في الزجاج"، قالت مايكروسوفت.

وأضافت الشركة "لو كنت تعتقد أن (جهازك) سيرفيس لابتوب 3 يواجه هذه المشكلة، نحثك على التواصل مع قسم الدعم في مايكروسوفت لمباشرة عملية إصلاح مجانية خلال فترة الضمان للجهاز".

وقالت مايكروسوفت إنها ستعيد المال إلى عملائها فيما لو كان أحدهم قد دفع مالا في وقت سابق لإصلاح هذه المشكلة، ويعتقد أن إعلان الشركة الأخير يشمل حالته.

وشهد موقع تويتر خلال الأشهر الماضية تغريدات يشتكي أصحابها من شقوق ظهرت على شاشات أجهزتهم من مايكروسوفت.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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منظمة الصحة العالمية تدرس إطلاق تطبيق ذكي يشخص الإصابة بكورونا

الحرة / وكالات - واشنطن
09 مايو 2020
تكثف عدة دول جهود اقتفاء المخالطين، حيث ينظر لها باعتبارها عملية حيوية لفتح الاقتصادات.
تكثف عدة دول جهود اقتفاء المخالطين، حيث ينظر لها باعتبارها عملية حيوية لفتح الاقتصادات.

كشف مسؤول في منظمة الصحة العالمية لوكالة رويترز الجمعة، أن المنظمة تدرس تدشين تطبيق هذا الشهر يتيح للأفراد في البلدان قليلة الموارد معرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا، وتدرس أيضا إضافة خاصية تعتمد على البلوتوث لاقتفاء المخالطين.

وقال برناندو ماريانو، كبير مسؤولي نظم المعلومات في المنظمة، إن التطبيق سيسأل الناس عن الأعراض ويقدم إرشادات بشأن ما إذا كانوا قد أصيبوا بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس. 

وسيزود التطبيق بمعلومات أخرى، منها كيفية الخضوع للكشف وفقا لبلد المستخدم.

وأضاف ماريانو عبر الهاتف أن المنظمة ستطرح نسخة على متاجر التطبيقات في أنحاء العالم، لكنه أوضح أن أي بلد سيتمكن من استخدام التكنولوجيا الخاصة بالتطبيق وإضافة خواص وطرح نسخته الخاصة على متاجر التطبيقات.

وطرحت الهند وأستراليا والمملكة المتحدة تطبيقات عن الفيروس باستخدام تكنولوجيا خاصة بكل بلد، فضلا عن خصائص مشتركة، منها إبلاغ الناس بما إذا كان يتعين عليهم الخضوع للكشف بناء على الأعراض وتسجيل حركاتهم لتوفير المزيد من الكفاءة في تتبع المخالطين للمصابين.

وتكثف عدة دول جهود اقتفاء المخالطين، حيث ينظر لها باعتبارها عملية حيوية لفتح الاقتصادات.

وتتهم العديد من دول العالم، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، منظمة الصحة العالمية بالترويج "للمعلومات المغلوطة" التي نشرتها الصين بشأن الفيروس، مما أدى على الأرجح إلى تفاقم التفشي.

وتعرضت المنظمة كذلك لانتقادات شديدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي علق تمويل واشنطن لها في وقت سابق بعدما اتهمها بالتقليل من مدى خطورة الفيروس والانحياز للصين.

واتهمت الحكومة الأميركية منظمة الصحة العالمية بتجاهل معلومات مهمة حول إمكانية انتقال العدوى بين البشر قدمتها تايوان نهاية ديسمبر.
 

الحرة / وكالات - واشنطن