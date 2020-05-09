"مستقبل الإضاءة".. علماء يتوصلون إلى مادة جديدة

توصل علماء في سويسرا إلى نوع جديد من المواد المضيئة تدعى OLED، والتي يتوقع لها أن تجسد الخطوة القادمة نحو مستقبل جديد في مجال الإضاءة وتشغيل الأجهزة الكهربائية كالشاشات.

و"OLED" هي كلمة اختصار لـ "الصمام الثنائي الجديد الباعث للضوء"، وهي مادة يمكنها إضاءة منازل وغرف بأكملها بتكلفة قليلة.

وتتكون المادة المضيئة من ترتيب محدد وجديد لإلكترونات النحاس، التي تدعى "CuPGP"، والتي تعد بديلا لمادة "PHOLED" المكلفة.

وتنحدر التكنولوجيا الجديدة "LED" للإضاءة الشهيرة، والتي استطاعت تكنولوجيا بلازما التفوق عليها خلال العقد الماضي، بحسب تقرير موقع "بوبيولار ميكانيكس".

وتوفر "OLED" جودة صورة أفضل وتباين أوضح عند استخدامها في الشاشات، كما أنها تغير الألوان سريعا، ما يعد ميزة هامة بالنسبة لألعاب الفيديو.

رغم هذا، فإن نزول تكنولوجيا OLED إلى الأسواق يحتاج إلى وقت، حيث لا يزال الفريق السويسري يعمل على حل مشاكل خاصة بمحدودية انبعاث الضوء.