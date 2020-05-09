تكنولوجيا

"مستقبل الإضاءة".. علماء يتوصلون إلى مادة جديدة

الحرة / ترجمات - واشنطن
10 مايو 2020
علماء في سويسرا يتوصلون إلى نوع جديد من المواد المضيئة تدعى OLED
علماء في سويسرا يتوصلون إلى نوع جديد من المواد المضيئة تدعى OLED

توصل علماء في سويسرا إلى نوع جديد من المواد المضيئة تدعى OLED، والتي يتوقع لها أن تجسد الخطوة القادمة نحو مستقبل جديد في مجال الإضاءة وتشغيل الأجهزة الكهربائية كالشاشات.

و"OLED" هي كلمة اختصار لـ "الصمام الثنائي الجديد الباعث للضوء"، وهي مادة يمكنها إضاءة منازل وغرف بأكملها بتكلفة قليلة.

وتتكون المادة المضيئة من ترتيب محدد وجديد لإلكترونات النحاس، التي تدعى "CuPGP"، والتي تعد بديلا لمادة "PHOLED" المكلفة.

وتنحدر التكنولوجيا الجديدة "LED" للإضاءة الشهيرة، والتي استطاعت تكنولوجيا بلازما التفوق عليها خلال العقد الماضي، بحسب تقرير موقع "بوبيولار ميكانيكس".

وتوفر "OLED" جودة صورة أفضل وتباين أوضح عند استخدامها في الشاشات، كما أنها تغير الألوان سريعا، ما يعد ميزة هامة بالنسبة لألعاب الفيديو.

رغم هذا، فإن نزول تكنولوجيا OLED إلى الأسواق يحتاج إلى وقت، حيث لا يزال الفريق السويسري يعمل على حل مشاكل خاصة بمحدودية انبعاث الضوء.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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"مستقبل الإضاءة".. علماء يتوصلون إلى مادة جديدة

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تكنولوجيا

مجرّبة.. أبسط طريقة لتسريع هواتف آيفون وأندرويد

الحرة / ترجمات - واشنطن
09 مايو 2020
iPhone 6S
خطوات مجربة لستريع هواتف أيفون وأندرويد

الكثير من النصائح الخاصة بتسريع أداء الهاتف موجودة على الإنترنت، بينما الذي يعمل منها في الحقيقة، قليل.

موقع "زد دي نت" التقني وضع بعض النصائح لكل من مستخدمي أيفون وأندرويد لتسريع أداء هواتفهم.

 

لتسريع آيفون

بالنسبة لهواتف آيفون التي تعمل بخاصية Face ID، عليك تفعيل خاصية AssistiveTouch أولا، وهي عبارة عن قائمة صغيرة ظاهرة على الشاشة يمكنك تحريكها في أي زاوية، وتتضمن القائمة بعض أكثر الأمور استخداما مثل التقاط صور للشاشة، أو الوصول للإعدادات بكبسة زر، بالإضافة إلى زر افتراضي للـ Home.

ويمكنك تفعيل خاصية AssistiveTouch من خلال الثلاث طرق التالية:

  • اضغط Settings > General > Accessibility > Touch > AssistiveTouch، ثم اضغط على Assistive Touch لتفعيلها.
  • اضغط Settings > General > Accessibility > Touch > AssistiveTouch ثم اضغط Assistive Touch
  • اسأل سيري تفعيل خاصية Assistive Touch

بعد ذلك ستقوم إفراغ الذاكرة المؤقتة للهاتف أو الـ RAM.

  • اذهب إلى Settings ثم General ثم Shut down.
  • لا تضغط على Power off، ولكن اضغط على زر Assistive Touch ثم زر Home الافتراضي حتى تعود الشاشة إلى وضعية Lock Screen.
  • وهذا تكون أفرغت الـ RAM ببساطة، وسرعت من أداء الهاتف. 


بالنسبة لخاصية Touch ID

  • اذهب إلى Settings ثم General ثم  Shutdown
  •  لا تضغط على زر إغلاق الهاتف وإنما اضغط على زر Home حتى تظهر شاشة الـ Home (يستغرق الأمر عادة ٥ ثواني)
  • وبهذا تكون أفرغت الـ RAM وسرعت من أداء الهاتف. 

 

تسريع هواتف الأندرويد

يوجد الكثير من الأمور يمكن فعلها لتسريع هواتف الأندرويد، وهذه إحداها:

  • أعد تشغيل هاتفك، فهواتف الأندرويد تستجيب جيدا لإعادة التشغيل، ثم حمل تطبيق CCleaner.
  • ويقوم هذا التطبيق بتفريع الـ RAM ما يسرع من أداء الهاتف، كما أنه يجدول مواعيد تفريغها كل عدة أيام.
الحرة / ترجمات - واشنطن