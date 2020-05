منظمة الصحة العالمية تدرس إطلاق تطبيق ذكي يشخص الإصابة بكورونا

أعلنت مايكروسوفت فتحها باب الإصلاح المجاني لمن واجهوا مشاكل تشقق في شاشة الإصدار الأخير من لابتوب طراز "سيرفيس".

ومنذ إطلاقه في أكتوبر 2019، أبلغ مستخدمو جهاز "سيرفيس لابتوب 3" من مايكروسوفت عن شقوق تظهر على شاشات أجهزتهم لأسباب مجهولة.

واستجابت الشركة للشكاوى التي تلقتها في فبراير عندما قالت إنها ستحقق بالأمر لتحديد الأسباب، وفقا لموقع "ذي فيرج".

"حققنا بادعاءات تشقق الشاشة على جهاز سيرفيس لابتوب 3، ووجدنا أنه في نسبة صغيرة جدا من الحالات كان هناك جسيم خارجي يحتمل تسببه بشق في الزجاج"، قالت مايكروسوفت.

وأضافت الشركة "لو كنت تعتقد أن (جهازك) سيرفيس لابتوب 3 يواجه هذه المشكلة، نحثك على التواصل مع قسم الدعم في مايكروسوفت لمباشرة عملية إصلاح مجانية خلال فترة الضمان للجهاز".

وقالت مايكروسوفت إنها ستعيد المال إلى عملائها فيما لو كان أحدهم قد دفع مالا في وقت سابق لإصلاح هذه المشكلة، ويعتقد أن إعلان الشركة الأخير يشمل حالته.

وشهد موقع تويتر خلال الأشهر الماضية تغريدات يشتكي أصحابها من شقوق ظهرت على شاشات أجهزتهم من مايكروسوفت.

Microsoft surface laptop 3 (bought in Toronto in January 2020) hairline crack appeared on screen without any external force. Looking at numerous articles and forums this seems to be a design flaw. I am in South Africa, how do I go about requesting a fix / replacement, @Microsoft?