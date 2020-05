بسبب إجراءات كورونا.. تسلا تهدد بمغادرة كاليفورنيا ومقاضاة المسؤولين

هدد رجل الأعمال والمدير التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، بنقل مقرات ومصنع الشركة من ولاية كاليفورنيا، بعد تصاعد الخلاف مع السلطات المحلية.

وكتب ماسك السبت على تويتر، تغريدة هدد فيها بمقاضاة وزارة الصحة بسبب قيود احتواء فيروس كورونا، التي عطلت شركة تسلا عن بدء الإنتاج مرة أخرى في مصنعها بمنطقة فيرمونت جنوب مدينة سان فرانسيسكو الأميركية.

وكتب ماسك عبر حسابه، "كانت هذه بمثابة القشة الأخيرة (التي قصمت ظهر البعير)، تسلا ستنقل مقرها وبرامجها المستقبلية إلى مدينة نيفادا بولاية تكساس فورا".

وأضاف ماسك "حتى ولو احتفظنا بنشاط التصنيع في فيرمونت، فسيعتمد الأمر على كيفية معاملة تسلا في المستقبل، إن تسلا هي آخر شركة تصنيع سيارات تصمد في كاليفورنيا".

Frankly, this is the final straw. Tesla will now move its HQ and future programs to Texas/Nevada immediately. If we even retain Fremont manufacturing activity at all, it will be dependen on how Tesla is treated in the future. Tesla is the last carmaker left in CA.