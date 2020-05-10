تكنولوجيا

بسبب إجراءات كورونا.. تسلا تهدد بمغادرة كاليفورنيا ومقاضاة المسؤولين

الحرة / وكالات - واشنطن
10 مايو 2020
قال ماسك في تغريدته "حرروا أميركا الآن".
قال ماسك في تغريدته "حرروا أميركا الآن".

هدد رجل الأعمال والمدير التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، بنقل مقرات ومصنع الشركة من ولاية كاليفورنيا، بعد تصاعد الخلاف مع السلطات المحلية.

وكتب ماسك السبت على تويتر، تغريدة هدد فيها بمقاضاة وزارة الصحة بسبب قيود احتواء فيروس كورونا، التي عطلت شركة تسلا عن بدء الإنتاج مرة أخرى في مصنعها بمنطقة فيرمونت جنوب مدينة سان فرانسيسكو الأميركية.

وكتب ماسك عبر حسابه، "كانت هذه بمثابة القشة الأخيرة (التي قصمت ظهر البعير)، تسلا ستنقل مقرها وبرامجها المستقبلية إلى مدينة نيفادا بولاية تكساس فورا".

وأضاف ماسك "حتى ولو احتفظنا بنشاط التصنيع في فيرمونت، فسيعتمد الأمر على كيفية معاملة تسلا في المستقبل، إن تسلا هي آخر شركة تصنيع سيارات تصمد في كاليفورنيا".

وكانت وزارة الصحة في مقاطعة ألاميدا قد قالت إن تسلا لم تستوف شروط فتح العمل.

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لكن ماسك عاود التغريد منذ ساعات، ولوح برفع دعوى قضائية ضد مقاطعة ألاميدا، بسبب تصرف مسؤول الصحة بالمقاطعة بعكس أوامر حاكم الولاية، والرئيس، والحريات الدستورية، على حد وصفه.

الحرة / وكالات - واشنطن

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تكنولوجيا

"مستقبل الإضاءة".. علماء يتوصلون إلى مادة جديدة

الحرة / ترجمات - واشنطن
10 مايو 2020
علماء في سويسرا يتوصلون إلى نوع جديد من المواد المضيئة تدعى OLED
علماء في سويسرا يتوصلون إلى نوع جديد من المواد المضيئة تدعى OLED

توصل علماء في سويسرا إلى نوع جديد من المواد المضيئة تدعى OLED، والتي يتوقع لها أن تجسد الخطوة القادمة نحو مستقبل جديد في مجال الإضاءة وتشغيل الأجهزة الكهربائية كالشاشات.

و"OLED" هي كلمة اختصار لـ "الصمام الثنائي الجديد الباعث للضوء"، وهي مادة يمكنها إضاءة منازل وغرف بأكملها بتكلفة قليلة.

وتتكون المادة المضيئة من ترتيب محدد وجديد لإلكترونات النحاس، التي تدعى "CuPGP"، والتي تعد بديلا لمادة "PHOLED" المكلفة.

وتنحدر التكنولوجيا الجديدة "LED" للإضاءة الشهيرة، والتي استطاعت تكنولوجيا بلازما التفوق عليها خلال العقد الماضي، بحسب تقرير موقع "بوبيولار ميكانيكس".

وتوفر "OLED" جودة صورة أفضل وتباين أوضح عند استخدامها في الشاشات، كما أنها تغير الألوان سريعا، ما يعد ميزة هامة بالنسبة لألعاب الفيديو.

رغم هذا، فإن نزول تكنولوجيا OLED إلى الأسواق يحتاج إلى وقت، حيث لا يزال الفريق السويسري يعمل على حل مشاكل خاصة بمحدودية انبعاث الضوء.

الحرة / ترجمات - واشنطن