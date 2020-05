"الأقوى على وجه الأرض".. كيف يعمل حاسوب عملاق وباحثون أذكياء لإنقاذ البشر من كورونا؟

يركز باحثون في جامعة ألاباما الأميركية في هانتسفيل على تطوير نماذج حسابية لتحديد أفضل علاج يمكنه مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقدمت شركة Hewlett Packard Enterprise حاسوبها العملاق Sentinel الأقوى على وجه الأرض، بحسب وصف جامعة ألاباما، القائم على الحوسبة السحابية في خدمة هؤلاء الباحثين مجانا لتسريع اكتشاف علاج لفيروس كورونا وتوفير الوقت والجهد والمال في عملية تأخذ في العادة شهورا.

ويعمل الدكتور جيروم بودري الأستاذ بقسم العلوم البيولوجية وفي مختبر مركز شيلبي للعلوم والتكنولوجيا بجامعة ألاباما على محاربة مرض كوفيد-19 على الاستفادة من الأدوات الحسابية لتقليل الوقت اللازم لدراسة المراحل اللازمة والحاسمة من تصميم دواء فعال ضد فيروس كورونا المستجد.

يقوم بودري وهو باحث متميز في الفيزياء الحيوية الجزيئية باتباع طريقة "الإرساء الجزيئي" أو ما يسمى بـ"القفل والمفتاح"، للتنبؤ بتفاعل الارتباط بين البروتين الفيروسي في فيروس كورونا المستجد والجزيئات التي يمكن أن تشكل هجوما مضادا للفيروس.

تحديد المواد أو الجزئيات التي تعمل ضد الفيروس، يبحث عنها بودري وفريقه في المركبات الكيميائية وعناصر الطبيعة الأخرى مثل النباتات أو الفطريات وحتى الحيوانات، لفهم كيفية تطبيقهم ذلك على تطوير الدواء.

#JourneyToDiscovery Mission Log 1: @UAHuntsville professor Dr. Jerome Baudry is using computational models to identify which ones can counteract #COVID19. The team now has access to the HPE Cray Sentinel supercomputer. Join us. #HereToHelp https://t.co/RcxRXEpcbA pic.twitter.com/547lMdyDET