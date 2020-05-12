تكنولوجيا

"الأقوى على وجه الأرض".. كيف يعمل حاسوب عملاق وباحثون أذكياء لإنقاذ البشر من كورونا؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
12 مايو 2020
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عدم موثوقية نتائج اختبارات كورونا المستجد يرعب الأطباء

يركز باحثون في جامعة ألاباما الأميركية في هانتسفيل على تطوير نماذج حسابية لتحديد أفضل علاج يمكنه مواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وقدمت شركة Hewlett Packard Enterprise حاسوبها العملاق Sentinel الأقوى على وجه الأرض، بحسب وصف جامعة ألاباما، القائم على الحوسبة السحابية في خدمة هؤلاء الباحثين مجانا لتسريع اكتشاف علاج لفيروس كورونا وتوفير الوقت والجهد والمال في عملية تأخذ في العادة شهورا. 

ويعمل الدكتور جيروم بودري الأستاذ بقسم العلوم البيولوجية وفي مختبر مركز شيلبي للعلوم والتكنولوجيا بجامعة ألاباما على محاربة مرض كوفيد-19 على الاستفادة من الأدوات الحسابية لتقليل الوقت اللازم لدراسة المراحل اللازمة والحاسمة من تصميم دواء فعال ضد فيروس كورونا المستجد. 

فكيف تعمل هذه التقنية؟ 

يقوم بودري وهو باحث متميز في الفيزياء الحيوية الجزيئية باتباع طريقة "الإرساء الجزيئي" أو ما يسمى بـ"القفل والمفتاح"، للتنبؤ بتفاعل الارتباط بين البروتين الفيروسي في فيروس كورونا المستجد والجزيئات التي يمكن أن تشكل هجوما مضادا للفيروس. 

 تحديد المواد أو الجزئيات التي تعمل ضد الفيروس، يبحث عنها بودري وفريقه في المركبات الكيميائية وعناصر الطبيعة الأخرى مثل النباتات أو الفطريات وحتى الحيوانات، لفهم كيفية تطبيقهم ذلك على تطوير الدواء. 

ويبحث بودري في فعالية هذه المنتجات الطبيعية وتفاعلها مع الفيروس لتحديد أفضلها في مهاجمة الفيروس باستخدام الكمبيوتر العملاق لتحديد أي المواد فعالة أكثر من غيرها من بين ملايين المواد الكيميائية الموجودة داخل النباتات أو الفطريات أو الحيوانات واصفا التقنية بأنها "مذهلة للغاية". 

ومن ضمن ما بدأ به فريق بودري، التركيز على الأدوية الموجودة بالفعل لتحديد ما إذا كان منها ما قد يعمل على معالجة مرض كوفيد-19 أو يساعد على تخفيف آثار العدوي في الحالات الشديدة خاصة. 

ولتحديد ما إذا كانت هذه الأدوية تعمل بشكل فعال من عدمه، يندمج فريق بودري مع فريق من المتخصصين التكنولوجيين في شركة "أتش بي إي" لتصميم نماذج محاكاة الأحداث الجزيئية التي تحدث في كل مرحلة من المراحل الحرجة المختلفة لعملية تصميم الدواء. 

يقوم الجهاز العملاق الذي يمكنه إجراء 147 تريليون عملية نقطة عائمة في الثانية وتخزين 830 تيرا بايت من البيانات وإجراء 20 ألف عملية حسابية في الثانية، بتسريع اكتشاف الدواء الأنسب وتوفير أشهر من البحث ومئات الآلاف من الدولارات. 

حتى الآن قام الجهاز بإجراء 200 ألف عملية ربط جزيئي باستخدام طريقة "الإرساء الجزيئي" في عشر ساعات بعد تحديد بودري وفريقه 20 ألف جزيء من المركبات الطبيعية ثم ربطها ببروتين فيروس كورونا المستجد الذي تم وضعه بعشر طرق مختلفة لزيادة الاحتمالات، بحسب موقع "أتش بي إي". 

وتستخدم هذه التقنية لتحديد أفضل علاج قبل البدء في اختبارها فعليا على مشاركين في التجارب السريرية. 
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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بعد معاناة مع دواء والده.. أمين يبتكر حلا لكل العراقيين

الحرة / ترجمات - واشنطن
12 مايو 2020
العراقي أمين حيدد مبتكر تطبيق PHARX لمساعدة المرضى في إيجاد مكان دواءهم وأرخص سعر
العراقي أمين حيدد مبتكر تطبيق PHARX لمساعدة المرضى في إيجاد مكان دواءهم وأرخص سعر

عندما أجرى والد أمين حديد عملية جراحية في القلب عام 2015 لم تكن المشكلة في العملية، بل في صعوبة الحصول على الأدوية التي تساعده على الشفاء. 

لم يكن الدواء متوفرا في العيادة، ولذا كان على أمين (28 عاما) التجول كثيرا في مدينته الموصل للعثور على الوصفة الطبية. 

وبعدما زار الكثير من الصيدليات، وجد أخيرا الدواء بعدما استغرق الأمر منه عدة ساعات، "كان الأمر مرهقا للغاية، وفي نفس الوقت فإن والدي بدون الدواء لكان قد مات"، وفق ما قاله لصحيفة "الجارديان".

ويتذكر أمين طالب الهندسة السابق أنه وعد والده في ذلك اليوم بأنه سيفعل شيئا حيال هذه المشكلة ومعالجتها في بلاده. 

وبعد خمس سنوات، أنشأ أمين تطبيقا يرشد المرضى مباشرة إلى مكان وجود الدواء الذي يحتاجونه، بل ويشير أيضا الصيدلية التي تبيعه بسعر أرخص. 

Ameen is an true example of the young generation determination. He got supported by the Iraq response to pilot his...

Posted by Iraq Response Innovation Lab on Sunday, February 23, 2020

يساعد هذا التطبيق العراقيين خاصة في ظل الظروف الحالية وما خلفته الحرب على داعش في الموصل. 

ودمرت الحرب المستشفيات العامة أو أنها أصبحت غير جاهزة، فأصبح الناس يلجأون إلى المراكز الطبية الخاصة، والتي يوجه فيها بعض الأطباء المرضى إلى صيدلية معينة لشراء الدواء منها، والتي بدورها قد تبيع الدواء بأكثر من قيمته. 

ويربط تطبيق PHARX الذي أنشأه أمين مع المطور عمار الوزان المرضى بشبكة من نحو 200 صيدلية في الموصل، "إنه مجاني ويحرر المرضى من الحلقة المغلقة من المراكز الطبية الخاصة والأطباء والصيادلة المرتبطين بشركات الأدوية. 

ويكلف التطبيق الصيدليات المشاركة 20 دولارا شهريا بعد فترة تجريبية مدتها ستة أشهر. 

وفاز أمين بتمويل من مختبر الابتكارات في العراق بقيادة منظمة أوكسفام، بعد احتضان فكرته لمدة ثلاثة أشهر، بجانب وظيفته اليومية كمستشار أعمال. 

وتم إطلاق التطبيق الأول من نوعه في العراق في مارس، وتم تحميله أكثر من 500 مرة واستقبل ثمانية آلاف إعجاب على فيسبوك، لكن لا يزال هناك تحديات أمام أمين، خاصة وأن العراق لا يزال يتعامل بالأموال النقدية بشكل كبير. 

الحرة / ترجمات - واشنطن