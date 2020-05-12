تكنولوجيا

تويتر سيصنف التغريدات المضللة عن كورونا حتى إن كانت من ترامب

الحرة / ترجمات - واشنطن
12 مايو 2020
تويتر تشدد قواعدها لتطويق الأخبار المضللة المرتبطة بكوفيد-19
تويتر تشدد قواعدها لتطويق الأخبار المضللة المرتبطة بكوفيد-19

أعلنت شركة تويتر، الاثنين، أنها تعتزم وضع علامات ورسائل تحذير على تغريدات تحوي معلومات محل نزاع أو مضللة تتعلق بفيروس كورونا، حتى إن كان مصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكانت الشركة قد أعلنت في مارس الماضي، أنها ستحذف التغريدات التي تتناول موضوع كورونا والتي يمكن أن تسبب "خطرا مباشرا على صحة الناس أو رفاههم".

وقالت في بيان الاثنين "من اليوم وصاعدا، سنستخدم تصنيفات ورسائل تحذير لنقدم شروحات إضافية وإيضاحات في الحالات التي قد يكون خطر الأذية المتأتي من التغريدات أدنى لكنها قد تثير رغم ذلك التباسا أو تتسبب بتضليل أشخاص".

وتبعا لدرجة الخطر المرتبطة بالرسائل (متوسطة أو قوية) ونوع المشكلات التي تطرحها (معلومة غير مدقق بصحتها أو مشكوك بها أو مضللة)، سيتمكن مديرو النقاشات عبر الشبكة من الرد عن طريق تحذيرات أو تنبيهات ويمكن أن يصل الأمر في أقصى الحالات إلى حذف المنشورات في حالات المعلومات المضللة أو الخطرة.

وأكد رئيس النزاهة في الموقع، يوئيل راث، أن ترامب الذي ربما يعد أكثر مستخدمي تويتر تغريدا، سيخضع للقواعد الجديدة.

وكتب في تغريدة ردا على سؤال حول كيفية تطبيق السياسة على ترامب والمسؤولين المنتخبين الآخرين "تسري هذه التصنيفات على أي شخص يشارك معلومات مضللة تندرج في إطار متطلبات سياستنا، بما في ذلك قادة العالم".

وقال في تغريدة أخرى "هدفنا هو تسهيل وصول الأشخاص إلى معلومات موثوقة على تويتر. نقدم اليوم علامات جديدة ورسائل تحذير حول معلومات مضللة ضارة - بدءا من مناقشات مضللة حول #COVID19".

وتعتزم تويتر الاعتماد على "شركاء موثوقين" لتحديد المضامين المشكوك فيها والتي قد تسبب الأذى.

إعلان تويتر يشير إلى أن السبكة تتعامل مع دورها في انتشار المعلومات الخاطئة بجدية أكبر، لكن كيفية تطبيق المنصة سياستها الجديدة ستكون الاختبار الحقيقي.

وتتنافس شبكات التواصل الاجتماعي على ابتكار سبل جديدة لتطويق موجة أخبار كاذبة ونظريات مؤامرة وشائعات ومعلومات مضللة عن علاجات ناجعة مزعومة أو غيرها اجتاحت الإنترنت في خلال بضعة أسابيع.

وقد ألغت تويتر الشهر الماضي رسائل "مؤذية" بينها ما يدعو إلى تدمير أبراج الجيل الخامس بعد نظريات مؤامرة تربط بين هذه التقنية الجديدة وتفشي كورونا المستجد.

وكذلك سحبت في مارس تغريدتين من الحساب الرسمي للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو شكك فيهما في جدوى تدابير الحجر في مكافحة الفيروس.

 

 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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تكنولوجيا

مقتل فلويد يعيد النقاش حول تقنية "التعرف على الوجوه".. خطوة جديدة من أمازون

الحرة / ترجمات - واشنطن
11 يونيو 2020
تقنية التعرف على الوجوه مثار تساؤلات
تقنية التعرف على الوجوه مثار تساؤلات

أعلنت شركة أمازون الأربعاء أنها ستحظر بيع برنامجها للتعرف على الوجوه للشرطة الأميركية لمدة عام، في قرار يأتي في خضم الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد، الرجل الأسود الذي قضى في مواجهة مع الشرطة يوم 25 مايو الماضي.

وقالت الشركة في بيان إنها بهذا القرار أفسحت المجال أمام الكونغرس الأميركي لإصدار تشريع ينظم استخدام هذه التقنية حتى لا يتم استعمالها بشكل غير أخلاقي.

وكانت لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب قد عقدت جلسات استماع لمناقشة برنامج أمازون للتعرف على الوجوه، لكن لم يتم تقديم مشروع قانون بشأنه حتى الآن.

وأعرب النائب الديمقراطي في اللجنة جيمي غوميز في مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي"  عن أمله في أن يصادق المجلس على مشروع قانون هذا العام.

وذكرت الشركة في البيان أن الكونغرس "بدا أنه مستعد لمواجهة هذا التحدي".

لكن النائب أشار أيضا إلى أن أمازون لم تعط اللجنة تفاصيل كافية بشأن هذه التقنية، والجهات التي تشتريها منها.

وتقنية "Amazon Rekognition" هي ضمن مشروع الخدمات السحابية (AWS) لأمازون وتبيعها الشركة لوكالات إنفاذ القانون.

وكان البرنامج مثار تساؤلات قبل ظهور قضية فلويد على السطح. وتقول الشركة إنه يساعد الوكالات الحكومية في التعرف على ضحايا الجرائم.

ويشير بيان للشركة نشر لدى الإعلان عن البرنامج في 2016 إلى أنه يساعد في تحليل الصور والبحث في الوجوه ومقارنتها، وقالت أمازون العام الماضي إنه يستطيع أيضا التعرف على مشاعر الأشخاص من خلال الصور.

وجاء خطوة أمازون بعد نحو يومين من خطوة مماثلة لشركة "آي بي أم" التي أعلنت أنها ستخرج من مجال تقنية التعرف على الوجوه، في حين دعا الرئيس التنفيذي لها آرفيند كريشنا الكونغرس إلى سن تشريعات لتعزيز العدالة العرقية ومكافحة العنصرية.

وكتب في رسالة إلى المشرعين أن الشركة "تعارض بشدة ولن تتغاضى عن استخدامات أي تقنية، بما في ذلك تقنية التعرف على الوجه، للمراقبة الجماعية والتنميط العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو أي غرض لا يتفق مع قيمنا ومبادئنا".

الحرة / ترجمات - واشنطن