تويتر سيصنف التغريدات المضللة عن كورونا حتى إن كانت من ترامب

أعلنت شركة تويتر، الاثنين، أنها تعتزم وضع علامات ورسائل تحذير على تغريدات تحوي معلومات محل نزاع أو مضللة تتعلق بفيروس كورونا، حتى إن كان مصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكانت الشركة قد أعلنت في مارس الماضي، أنها ستحذف التغريدات التي تتناول موضوع كورونا والتي يمكن أن تسبب "خطرا مباشرا على صحة الناس أو رفاههم".

وقالت في بيان الاثنين "من اليوم وصاعدا، سنستخدم تصنيفات ورسائل تحذير لنقدم شروحات إضافية وإيضاحات في الحالات التي قد يكون خطر الأذية المتأتي من التغريدات أدنى لكنها قد تثير رغم ذلك التباسا أو تتسبب بتضليل أشخاص".

وتبعا لدرجة الخطر المرتبطة بالرسائل (متوسطة أو قوية) ونوع المشكلات التي تطرحها (معلومة غير مدقق بصحتها أو مشكوك بها أو مضللة)، سيتمكن مديرو النقاشات عبر الشبكة من الرد عن طريق تحذيرات أو تنبيهات ويمكن أن يصل الأمر في أقصى الحالات إلى حذف المنشورات في حالات المعلومات المضللة أو الخطرة.

وأكد رئيس النزاهة في الموقع، يوئيل راث، أن ترامب الذي ربما يعد أكثر مستخدمي تويتر تغريدا، سيخضع للقواعد الجديدة.

وكتب في تغريدة ردا على سؤال حول كيفية تطبيق السياسة على ترامب والمسؤولين المنتخبين الآخرين "تسري هذه التصنيفات على أي شخص يشارك معلومات مضللة تندرج في إطار متطلبات سياستنا، بما في ذلك قادة العالم".

وقال في تغريدة أخرى "هدفنا هو تسهيل وصول الأشخاص إلى معلومات موثوقة على تويتر. نقدم اليوم علامات جديدة ورسائل تحذير حول معلومات مضللة ضارة - بدءا من مناقشات مضللة حول #COVID19".

وتعتزم تويتر الاعتماد على "شركاء موثوقين" لتحديد المضامين المشكوك فيها والتي قد تسبب الأذى.

إعلان تويتر يشير إلى أن السبكة تتعامل مع دورها في انتشار المعلومات الخاطئة بجدية أكبر، لكن كيفية تطبيق المنصة سياستها الجديدة ستكون الاختبار الحقيقي.

وتتنافس شبكات التواصل الاجتماعي على ابتكار سبل جديدة لتطويق موجة أخبار كاذبة ونظريات مؤامرة وشائعات ومعلومات مضللة عن علاجات ناجعة مزعومة أو غيرها اجتاحت الإنترنت في خلال بضعة أسابيع.

وقد ألغت تويتر الشهر الماضي رسائل "مؤذية" بينها ما يدعو إلى تدمير أبراج الجيل الخامس بعد نظريات مؤامرة تربط بين هذه التقنية الجديدة وتفشي كورونا المستجد.

وكذلك سحبت في مارس تغريدتين من الحساب الرسمي للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو شكك فيهما في جدوى تدابير الحجر في مكافحة الفيروس.