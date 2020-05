منحة بألف دولار.. موظفو تويتر سيبقون في منازلهم

يبدو أن وباء فيروس كورونا سيؤثر على الجدول الزمني لشركة آبل لإزاحة الستار عن هاتفها آيفون المقبل، ليكون الإعلان عنه في الخريف.

لكن التسريبات حول جهاز آيفون 12 بدأت في الانتشار، مؤكدة أن الهاتف المقبل سيدعم شبكات الجيل الخامس للاستمتاع بخيارات أكبر وسرعة أعلى.

وقد تنتج آبل هذا العام جهازها الهوائي الخاص بشبكة الجيل الخامس لمستخدمي هاتفها الجديد بدلا من الاعتماد على الهوائي الخاص بشركة كوالكوم.

الجهاز الجديد القادم بحسب "بابليك ساينس" ستغير آبل من شكله، إذ ستصبح حافته مسطحة من جديد بدل الدائرية، ليكون قريب الشبه من آيفون 4.

According to @EveryApplePro and @mweinbach, 120Hz ProMotion is coming exclusively to the iPhone 12 Pro models along with larger batteries. The cameras will also see major improvements including 3x optical zoom and better low light photography. pic.twitter.com/iX82pPNXEl