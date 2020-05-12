منحة بألف دولار.. موظفو تويتر سيبقون في منازلهم

أبلغ موقع تويتر للتواصل الاجتماعي موظفيه، الثلاثاء، بأنه "سيسمح لهم بالعمل من المنزل بشكل دائم"، حتى بعد انتهاء فترة الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا، مضيفا أنه سيتم استثناء "بعض الوظائف التي تتطلب وجودا فعليا".

وقال موقع Buzz Feed News الإخباري إن "جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة Twitter أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى الموظفين يوم الثلاثاء يخبرهم فيه بالتعليمات الجديدة".

ونقل الموقع عن متحدث باسم تويتر قوله "لقد كنا نفكر جيدًا في كيفية تعاملنا مع هذا (الموضوع)، خاصة وأننا من أولى الشركات التي انتقلت إلى نموذج العمل من المنزل".

وشجع تويتر الموظفين على بدء العمل من المنزل في أوائل مارس حيث بدأ انتشار الفيروس التاجي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كما فعلت العديد من شركات التكنولوجيا الأخرى نفس الشيء، بما في ذلك Microsoft و Google و .Amazon

وقال المدير التنفيذي، دورسي، في رسالته الإلكترونية إن "من غير المحتمل أن يفتح تويتر مكاتبه قبل سبتمبر"، وسيتم إلغاء سفريات العمل حتى ذلك الحين أيضًا، وستلغي الشركة أيضًا جميع الأحداث الشخصية لبقية العام.

ومنح موقع تويتر ألف دولار كـ"مصروف للعمل من المنزل" لكل من موظفيه لتغطية تكاليفهم ومستلزماتهم.