تكنولوجيا

منحة بألف دولار.. موظفو تويتر سيبقون في منازلهم

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
تويتر يزيل تغريدات حول روجت لأنشطة "مؤذية"
تويتر يزيل تغريدات حول روجت لأنشطة "مؤذية"

أبلغ موقع تويتر للتواصل الاجتماعي موظفيه، الثلاثاء، بأنه "سيسمح لهم بالعمل من المنزل بشكل دائم"، حتى بعد انتهاء فترة الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا، مضيفا أنه سيتم استثناء "بعض الوظائف التي تتطلب وجودا فعليا".

وقال موقع Buzz Feed News الإخباري إن "جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة Twitter أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى الموظفين يوم الثلاثاء يخبرهم فيه بالتعليمات الجديدة".

ونقل الموقع عن متحدث باسم تويتر قوله "لقد كنا نفكر جيدًا في كيفية تعاملنا مع هذا (الموضوع)، خاصة وأننا من أولى الشركات التي انتقلت إلى نموذج العمل من المنزل".

وشجع تويتر الموظفين على بدء العمل من المنزل في أوائل مارس حيث بدأ انتشار الفيروس التاجي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كما فعلت العديد من شركات التكنولوجيا الأخرى نفس الشيء، بما في ذلك Microsoft و Google و .Amazon

وقال المدير التنفيذي، دورسي، في رسالته الإلكترونية إن "من غير المحتمل أن يفتح تويتر مكاتبه قبل سبتمبر"، وسيتم إلغاء سفريات العمل حتى ذلك الحين أيضًا، وستلغي الشركة أيضًا جميع الأحداث الشخصية لبقية العام.

ومنح موقع تويتر ألف دولار كـ"مصروف للعمل من المنزل" لكل من موظفيه لتغطية تكاليفهم ومستلزماتهم.

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

العائلة البريطانية المالكة تشيد بأطقم التمريض حول العالم
عربي ودولي

" أنتم مصدر إلهام".. قصر باكنغهام يشيد بأطقم التمريض حول العالم

سيتم فرض حظر تجول كامل في السعودية من 23 إلى 27 من مايو 
السعودية

السعودية تفرض حظر تجول كامل طيلة عطلة عيد الفطر

إصابة ثمانية عراقيين من أسرة واحدة بفيروس كورونا جراء مخالطتهم لمصاب
العراق

عراقي ينقل كورونا لثمانية أشخاص من عائلة واحدة

EDITORS NOTE: Graphic content / Medical staff and a volunteer move and injured man on a stretcher at a hospital following a…
عربي ودولي

"شر مطلق".. واشنطن تدين هجومين إرهابيين في أفغانستان

تويتر يزيل تغريدات حول روجت لأنشطة "مؤذية"
تكنولوجيا

منحة بألف دولار.. موظفو تويتر سيبقون في منازلهم

أاميركي ينجو من كورونا بعد شهرين من الصراع مع المرض-فيسبوك
أزمة كورونا

فرصته في الحياة كانت "1بالمئة".. أميركي ينجو من كورونا بعد صراع لشهرين 

الامين العام لحزب الله حسن نصرالله اثناء القائه للكلمة
لبنان.. معركة البقاء

وسم "نصر الله خرب البلد" يتصدر تويتر لبنان والعراق

تكنولوجيا

سيتأخر طرحه.. تسريبات عن شكل ومزايا هاتف آيفون المقبل

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
جزء من هاتف آيفون 11 برو
جزء من هاتف آيفون 11 برو

يبدو أن وباء فيروس كورونا سيؤثر على الجدول الزمني لشركة آبل لإزاحة الستار عن هاتفها آيفون المقبل، ليكون الإعلان عنه في الخريف. 

لكن التسريبات حول جهاز آيفون 12 بدأت في الانتشار، مؤكدة أن الهاتف المقبل سيدعم شبكات الجيل الخامس للاستمتاع بخيارات أكبر وسرعة أعلى. 

وقد تنتج آبل هذا العام جهازها الهوائي الخاص بشبكة الجيل الخامس لمستخدمي هاتفها الجديد بدلا من الاعتماد على الهوائي الخاص بشركة كوالكوم. 

الجهاز الجديد القادم بحسب "بابليك ساينس" ستغير آبل من شكله، إذ ستصبح حافته مسطحة من جديد بدل الدائرية، ليكون قريب الشبه من آيفون 4. 

وتشير الشائعات إلى أن جهاز آيفون القادم سيزود بمستشعرات متطورة فوق الشاشة. 

وتقول تقارير إن آبل ستحول جميع طرازاتها الجديدة إلى شاشات من نوع "أوليد" بدلا من "ليد"، وتعمل مع شركة BOE لصنع هذه الشاشات للحفاظ على انخفاض التكاليف قدر الإمكان، مع استمرار دقة آيفون 11 نفسها. 

وفيما يتعلق بحجم ذاكرة النفاذ العشوائي من آيفون 12، تشير التقارير إلى أنها ستكون 4 غيغا بايت، لكنها ستكون 6 غيغابايت مع آيفون 12 برو، أما مساحة التخزين الداخلية فستكون 128 غيغابايت، إضافة إلى إصدار بـ256 غيغابايت، مع استبعاد إصدار نسخة ثالثة من آيفون 12 بـ512 غيغابايت، لكن ربما يكون هذا الحجم من التخزين في آيفون برو. 

وبالنسبة للأسعار، فيشير تقرير من موقع "فون أرينا" إلى أن سعر الجهاز القادم من آيفون 12 نسخة 128 غيغابايت سيكون 649 دولارا، أما آيفون برو بنفس السعة التخزينية فسيبلغ سعره 999 دولارا، وإصدار 256 غيغابايت سيبلغ ثمنه 749 دولارا في الولايات المتحدة و1099 دولارا لآيفون 12 برو، و1299 دولارا لسعة تخزين 512 غيغابايت. 
 

الحرة / ترجمات - واشنطن