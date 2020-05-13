تكنولوجيا

فيسبوك تعوّض مراقبي المحتوى بـ 52 مليون دولار بسبب ما يشاهدونه

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
نحو 11 ألف موظف لدى فيسبوك سيستفيدون من هذه التسوية
نحو 11 ألف موظف لدى فيسبوك سيستفيدون من هذه التسوية

وافقت شركة فيسبوك على دفع 52 مليون دولار للعاملين على مراجعة المحتوى والذين تعرضوا لمشاهدة منشورات ومقاطع مزعجة أو مسيئة.

وكانت قضية جماعية تقدم بها متعاقدون معها في 2018 اتهمت فيها الشركة بعدم حمايتهم من الآثار النفسية الجسيمة وغيرها من الإصابات التي يمكن أن تنتج عن التعرض بشكل متكرر لمنشورات تضم إما مقاطع أو صور لاعتداءات جنسية على أطفال، أو قطع رؤوس، ومنشورات عنيفة ومضطربة أخرى، وفق تقرير نشره موقع "تايم".

وتضم التسوية حصول هؤلاء على علاج طبي وتعويضات تقدر بـ 50 ألف دولار، لكل من هؤلاء العاملين، وفقا للتسوية الأولية المقدمة في محكمة كاليفورنيا العليا.

كما سيحصل المشرفون على مراجعة المحتوى أيضا على 1000 دولار إذا تم تشخيص أحدهم باضطراب نتيجة المواد التي شاهدوها.

وسيتأهل أكثر من 11 ألف شخص ممن عملوا في هذه الوظيفة في عام 2015 في ولايات كاليفورنيا وأريزونا وتكساس وفلوريدا، وفق تقرير نشرته صحيفة الغارديان.

وفي 2019 نشر موقع "فيرج" تقريرا كشف فيه أن العاملين في مراجعة المحتوى المزعج في فيسبوك يتقاضى بعضهم رواتب لا تتجاوز 29 ألف دولار سنويا، ومن دون أي دعم للصحة النفسية لهم.

من جانبها قالت فيسبوك إنها ممتنة للأشخاص العاملين لديها أو المتعاقدين معها، وهي تسعى لتوفير بيئة أمنة للجميع، وهي ملتزمة بتقديم كل الدعم الذي يحتاجونه.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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نحو 11 ألف موظف لدى فيسبوك سيستفيدون من هذه التسوية
تكنولوجيا

فيسبوك تعوّض مراقبي المحتوى بـ 52 مليون دولار بسبب ما يشاهدونه

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تكنولوجيا

فيسبوك يعلن حذف نحو 10 ملايين مشاركة تحث على الكراهية

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
كان فيسبوك من أوائل الشركات التقنية التي طالبت موظفيها بالعمل من المنزل.
كان فيسبوك من أوائل الشركات التقنية التي طالبت موظفيها بالعمل من المنزل.

أعلنت شركة فيسبوك الثلاثاء زيادة حادة في عدد المشاركات التي تروج للعنف وخطاب الكراهية عبر تطبيقاتها المختلفة، مؤكدة أنها أزالت كل محتوى يدعو للعنف أو التمييز.

وكالة رويترز قالت إن فيسبوك أزالت حوالي 4.7 مليون مشاركة مرتبطة بمنظمات الكراهية، في تطبيقها الرئيسي في الربع الأول من السنة الجارية.

وارتفع الرقم بنحو 1.6 مليون مقارنة بالربع الأخير من عام 2019. 

فيسبوك أفادت بأنها حذفت 9.6 مليون مشاركة تحتوي على كلام يحض على الكراهية، مقارنة بـ 5.7 مليون في الفترة السابقة (نهاية 2019).

وقالت الشركة أيضا إنها وضعت ملصقات تحذيرية على حوالي 50 مليون مشاركة متعلقة بـكوفيد- 19، وذلك إلى جانب اتخاذها خطوات غير مسبوقة لحظر المعلومات الخاطئة الضارة حول الفيروس التاجي الجديد في بداية الوباء.

الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، قال في مؤتمر صحفي هاتفي "لدينا شعور جيد بأن علامات التحذير تلك تعمل".

وأضاف مؤكدا بأن خمسة وتسعين بالمائة من الوقت الذي يرى فيه شخص ما محتوى يحمل ملصقا، لا ينقر عليه لمشاهدة هذا المحتوى.

وأفصح فيسبوك عن هذه البيانات استجابة لرد فعل عنيف تجاه نهجه الذي وصف بـ "المتراخي" لضبط المحتوى على منصاته التي تشمل تطبيقات فيسبوك، وفيسبوك ميسنجر، وكذلك واتساب.

وفي منشور على المنصة أعلن فيسبوك عن التقرير، الذي سلط الضوء على التحسينات في "تقنية الكشف الاستباقي" التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المحتوى المخالف أثناء نشره وإزالته قبل أن يتمكن المستخدمون الآخرون من رؤيته.

وجاء في التقرير "نحن الآن قادرون على اكتشاف النص المضمن في الصور ومقاطع الفيديو من أجل فهم سياقه الكامل، وقمنا ببناء تقنية مطابقة الوسائط للعثور على محتوى مطابق أو شبه مطابق للصور ومقاطع الفيديو والنص وحتى الصوت.

وقال فيسبوك إن التحسينات التي أدخلت على هذه التقنية مكنت أيضا من الإزالة الاستباقية لمزيد من المحتوى المرتبط بالمخدرات والاستغلال الجنسي.

ومع وجود عدد قليل من المشرفين على مراقبة المحتوى بسبب فيسروس كورونا المستجد، اعتمد فيسبوك بشكل كبير على الأدوات الآلية لمراقبة المنشورات خلال تفشي الوباء، حيث انتشرت نظريات المؤامرة حول الفيروس التاجي عبر الإنترنت.

الحرة / ترجمات - واشنطن