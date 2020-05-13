فيسبوك تعوّض مراقبي المحتوى بـ 52 مليون دولار بسبب ما يشاهدونه

وافقت شركة فيسبوك على دفع 52 مليون دولار للعاملين على مراجعة المحتوى والذين تعرضوا لمشاهدة منشورات ومقاطع مزعجة أو مسيئة.

وكانت قضية جماعية تقدم بها متعاقدون معها في 2018 اتهمت فيها الشركة بعدم حمايتهم من الآثار النفسية الجسيمة وغيرها من الإصابات التي يمكن أن تنتج عن التعرض بشكل متكرر لمنشورات تضم إما مقاطع أو صور لاعتداءات جنسية على أطفال، أو قطع رؤوس، ومنشورات عنيفة ومضطربة أخرى، وفق تقرير نشره موقع "تايم".

وتضم التسوية حصول هؤلاء على علاج طبي وتعويضات تقدر بـ 50 ألف دولار، لكل من هؤلاء العاملين، وفقا للتسوية الأولية المقدمة في محكمة كاليفورنيا العليا.

كما سيحصل المشرفون على مراجعة المحتوى أيضا على 1000 دولار إذا تم تشخيص أحدهم باضطراب نتيجة المواد التي شاهدوها.

وسيتأهل أكثر من 11 ألف شخص ممن عملوا في هذه الوظيفة في عام 2015 في ولايات كاليفورنيا وأريزونا وتكساس وفلوريدا، وفق تقرير نشرته صحيفة الغارديان.

وفي 2019 نشر موقع "فيرج" تقريرا كشف فيه أن العاملين في مراجعة المحتوى المزعج في فيسبوك يتقاضى بعضهم رواتب لا تتجاوز 29 ألف دولار سنويا، ومن دون أي دعم للصحة النفسية لهم.

من جانبها قالت فيسبوك إنها ممتنة للأشخاص العاملين لديها أو المتعاقدين معها، وهي تسعى لتوفير بيئة أمنة للجميع، وهي ملتزمة بتقديم كل الدعم الذي يحتاجونه.