تكنولوجيا

فيسبوك يعلن حذف نحو 10 ملايين مشاركة تحث على الكراهية

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
كان فيسبوك من أوائل الشركات التقنية التي طالبت موظفيها بالعمل من المنزل.
كان فيسبوك من أوائل الشركات التقنية التي طالبت موظفيها بالعمل من المنزل.

أعلنت شركة فيسبوك الثلاثاء زيادة حادة في عدد المشاركات التي تروج للعنف وخطاب الكراهية عبر تطبيقاتها المختلفة، مؤكدة أنها أزالت كل محتوى يدعو للعنف أو التمييز.

وكالة رويترز قالت إن فيسبوك أزالت حوالي 4.7 مليون مشاركة مرتبطة بمنظمات الكراهية، في تطبيقها الرئيسي في الربع الأول من السنة الجارية.

وارتفع الرقم بنحو 1.6 مليون مقارنة بالربع الأخير من عام 2019. 

فيسبوك أفادت بأنها حذفت 9.6 مليون مشاركة تحتوي على كلام يحض على الكراهية، مقارنة بـ 5.7 مليون في الفترة السابقة (نهاية 2019).

وقالت الشركة أيضا إنها وضعت ملصقات تحذيرية على حوالي 50 مليون مشاركة متعلقة بـكوفيد- 19، وذلك إلى جانب اتخاذها خطوات غير مسبوقة لحظر المعلومات الخاطئة الضارة حول الفيروس التاجي الجديد في بداية الوباء.

الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، قال في مؤتمر صحفي هاتفي "لدينا شعور جيد بأن علامات التحذير تلك تعمل".

وأضاف مؤكدا بأن خمسة وتسعين بالمائة من الوقت الذي يرى فيه شخص ما محتوى يحمل ملصقا، لا ينقر عليه لمشاهدة هذا المحتوى.

وأفصح فيسبوك عن هذه البيانات استجابة لرد فعل عنيف تجاه نهجه الذي وصف بـ "المتراخي" لضبط المحتوى على منصاته التي تشمل تطبيقات فيسبوك، وفيسبوك ميسنجر، وكذلك واتساب.

وفي منشور على المنصة أعلن فيسبوك عن التقرير، الذي سلط الضوء على التحسينات في "تقنية الكشف الاستباقي" التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المحتوى المخالف أثناء نشره وإزالته قبل أن يتمكن المستخدمون الآخرون من رؤيته.

وجاء في التقرير "نحن الآن قادرون على اكتشاف النص المضمن في الصور ومقاطع الفيديو من أجل فهم سياقه الكامل، وقمنا ببناء تقنية مطابقة الوسائط للعثور على محتوى مطابق أو شبه مطابق للصور ومقاطع الفيديو والنص وحتى الصوت.

وقال فيسبوك إن التحسينات التي أدخلت على هذه التقنية مكنت أيضا من الإزالة الاستباقية لمزيد من المحتوى المرتبط بالمخدرات والاستغلال الجنسي.

ومع وجود عدد قليل من المشرفين على مراقبة المحتوى بسبب فيسروس كورونا المستجد، اعتمد فيسبوك بشكل كبير على الأدوات الآلية لمراقبة المنشورات خلال تفشي الوباء، حيث انتشرت نظريات المؤامرة حول الفيروس التاجي عبر الإنترنت.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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تكنولوجيا

فيسبوك يعلن حذف نحو 10 ملايين مشاركة تحث على الكراهية

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تكنولوجيا

سيتأخر طرحه.. تسريبات عن شكل ومزايا هاتف آيفون المقبل

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
جزء من هاتف آيفون 11 برو
جزء من هاتف آيفون 11 برو

يبدو أن وباء فيروس كورونا سيؤثر على الجدول الزمني لشركة آبل لإزاحة الستار عن هاتفها آيفون المقبل، ليكون الإعلان عنه في الخريف. 

لكن التسريبات حول جهاز آيفون 12 بدأت في الانتشار، مؤكدة أن الهاتف المقبل سيدعم شبكات الجيل الخامس للاستمتاع بخيارات أكبر وسرعة أعلى. 

وقد تنتج آبل هذا العام جهازها الهوائي الخاص بشبكة الجيل الخامس لمستخدمي هاتفها الجديد بدلا من الاعتماد على الهوائي الخاص بشركة كوالكوم. 

الجهاز الجديد القادم بحسب "بابليك ساينس" ستغير آبل من شكله، إذ ستصبح حافته مسطحة من جديد بدل الدائرية، ليكون قريب الشبه من آيفون 4. 

وتشير الشائعات إلى أن جهاز آيفون القادم سيزود بمستشعرات متطورة فوق الشاشة. 

وتقول تقارير إن آبل ستحول جميع طرازاتها الجديدة إلى شاشات من نوع "أوليد" بدلا من "ليد"، وتعمل مع شركة BOE لصنع هذه الشاشات للحفاظ على انخفاض التكاليف قدر الإمكان، مع استمرار دقة آيفون 11 نفسها. 

وفيما يتعلق بحجم ذاكرة النفاذ العشوائي من آيفون 12، تشير التقارير إلى أنها ستكون 4 غيغا بايت، لكنها ستكون 6 غيغابايت مع آيفون 12 برو، أما مساحة التخزين الداخلية فستكون 128 غيغابايت، إضافة إلى إصدار بـ256 غيغابايت، مع استبعاد إصدار نسخة ثالثة من آيفون 12 بـ512 غيغابايت، لكن ربما يكون هذا الحجم من التخزين في آيفون برو. 

وبالنسبة للأسعار، فيشير تقرير من موقع "فون أرينا" إلى أن سعر الجهاز القادم من آيفون 12 نسخة 128 غيغابايت سيكون 649 دولارا، أما آيفون برو بنفس السعة التخزينية فسيبلغ سعره 999 دولارا، وإصدار 256 غيغابايت سيبلغ ثمنه 749 دولارا في الولايات المتحدة و1099 دولارا لآيفون 12 برو، و1299 دولارا لسعة تخزين 512 غيغابايت. 
 

الحرة / ترجمات - واشنطن