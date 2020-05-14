تكنولوجيا

تحديث في ساعتك الذكية قد يكشف أحد أعراض كوفيد-19

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
أسعار الأجهزة المستخدمة في قياس نسبة التأكسج تضاعفت
أسعار الأجهزة المستخدمة في قياس نسبة التأكسج تضاعفت

مع انتشار فيروس كورونا المستجد ارتع الطلب على الأدوات التي من شأنها مساعدة المصابين بالعدوى على تشخيص الأعراض في منازلهم، ومن أبرز تلك الأدوات أجهزة التأكسج، التي تقيس نسبة الأكسجين في الدم. 

فإن كانت نسبة الأكسجين المقاسة أقل من 92 في المئة فقد يعد ذلك مؤشرا للأسوأ، وإن تدنت بشكل أكبر فقد يعد مؤشرا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، إذ تم تسجيل نسبة تقل عن 50 في المئة من الأكسجين في دماء المصابين بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، وفقا لما نقله موقع "OneZero". 

لكن أسعار الأجهزة المستخدمة في قياس نسبة التأكسج تضاعفت وأصبح من الصعب الحصول عليها بسرعة من خلال خدمات الطلب الإلكتروني مثل أمازون، لذا فقد بدأ البعض باللجوء إلى أدوات أخرى لقياس معدل الأكسجين في الدم، منها أجهزة "فيت بيت". 

فإن كنت من بين مئات المستخدمين للساعة الذكية المتخصصة بحساب الخطوات وسرعة دقات القلب، فمن الأرجح أنك تملك جهاز تأكسج أيضا في معصم يديك، وقد يساعد تحديث في الساعة في إنقاذ حياة بعض المستخدمين. 

فعلى مدى سنوات قامت شركة "فيت بيت" بإضافة ميزة قياس معدل الأكسجين بالدم في أجهزتها، وكان الهدف من الخاصية، التي أبقتها الشركة إلى الآن طي الكتمان، استخدام أجهزة الاستشعار تنبيه المستخدمين عند التوقف عن التنفس خلال النوم، وبدأت الشركة جهودها لإضافة الخاصية منذ عام 2017.

لكن موقع "ZeroOne" حذر من بعض المشاكل التقنية التي قد تواجه المستخدمين في الحصول على نتيجة صحيحة لمعدل الأكسجين في أجسادهم، بالأخص عند استشعارها من المعاصم، وبعض البيانات أشارت إلى صعوبات في الحصول على معلومات دقيقة لدى الأشخاص من ذوي البشرة الداكنة، كما توجد مؤشرات إلى أن حركة المستخدمين من شأنها التأثير بالمعلومات المسجلة. 

لكن المشكلة الأكبر، وفقا للموقع، قد تكون بأسعار الساعات الذكية مرتفعة الثمن (150 دولارا كمعدل) ما يجعلها عائقا أمام شرائها من قبل بعض الفئات الأقل حظا. 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أسعار الأجهزة المستخدمة في قياس نسبة التأكسج تضاعفت
تكنولوجيا

تحديث في ساعتك الذكية قد يكشف أحد أعراض كوفيد-19

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تكنولوجيا

علماء "على وشك" معرفة أصل الكوكب الأحمر

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
كوكب المريخ
كوكب المريخ

يسعى فريق باحثين في جامعة طوكيو إلى استخدام نتائج محاكاة قاموا بها مؤخرا لاستكشاف نواة كوكب المريخ، للتعرف على طبيعة الكوكب والتأكد من النظريات حول أصله ونشأته.

وقام الباحثون بعمل محاكاة للظروف الموجودة في قلب الكوكب الأحمر لدراسة عنصري الحديد والكبريت. ويعتقد العلماء أن نواة المريخ تتألف معظمها من الحديد مع بعض العناصر الأخف مثل الكبريت. 

ويسعى الفريق إلى مقارنة نتائج بحثهم بملاحظات المسبار الفضائي التابع لوكالة ناسا، "إنسايت"، الذي يقوم منذ عام 2018 برصد أنشطة زلزالية على المريخ.

ويعتقد العلماء أن الموجات الزلزالية تعطي معلومات هامة عن الكوكب نظرا لأنها تنتقل عبره وتقدم لمحة عن داخله.

وقال المشرف الرئيسي على الدراسة اليابانية، الدكتور كيسوكي نيشيدا، عالم الكواكب في جامعة طوكيو: "إن استكشاف المناطق الداخلية العميقة للأرض والمريخ والكواكب الأخرى هو أحد أكبر حدود العلم".

ويقول الفريق إنه بقراءة نتائج بحثه سيمكن معرفة ما إذا كانت نواة الكوكب تتكون من الحديد والكبريت في المقام الأول أم لا، وإذا كان الجواب هو "لا" "فسوف "نعلم شيئا عن أصل الكوكب".

وعلى سبيل المثال، إذا كان قلب المريخ يحتوي على السيليكون والأكسيجين، فإن ذلك سيعني أنه على غرار كوكب الأرض وقع تحت تأثير قوة كبيرة أثناء تكوينه.

وأضاف الباحث أن العلماء "على وشك معرفة" المواد التي تكون منها المريخ وكيفية نشأته.

ويسعى الفريق إلى معرفة بيانات المسبار عن موقع وطبيعة طبقات الصخور تحت سطح المريخ من القشرة إلى القلب.

ويقع المريخ على بعد حوالي 55 إلى 400 مليون كيلومتر عن كوكب الأرض بحسب بعده عن الشمس. ويقول الفريق الياباني إن الوصول إليه صعب للغاية ومكلف ويحتوي على مخاطر، لذلك استخدموا طريقة المحاكاة في بحثهم.

الحرة / ترجمات - واشنطن