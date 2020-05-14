تكنولوجيا

تسريب مواصفات ذراع بلاي ستيشن 5.. وميزة غير مسبوقة

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
ذراع PS5 الجديد
ذراع PS5 الجديد

أكدت شركة سوني اليابانية في بيان جديد لها على إطلاق PS5 خلال موسم العطلات هذا العام، كما خطط له.

وأقرت الشركة بوجود مشاكل عرقلت عملية تطوير منصة PS5 بسبب كوفيد-19، إلا أنها لن تمنع وصول الأجهزة إلى السوق في الموعد المحدد، بحسب موقع BGR.

ولم تعلن سوني حتى الآن عن سعر الجهاز الذي سيكشف رسميا في 2 يونيو، فيما تم تسريب معلومات عن سعر ذراع التحكم الجديد الذي يدعى DualSense.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر ذراع التحكم اللاسلكي نحو 60 دولار أميركي، بحسب صاحب التسريب IronmanPS5@.

وقال موقع BGR، إنه يصعب تحديد سعر ذراع التحكم في هذا الوقت، إلا أن السعر المسرب يبدو معقولا بالنسبة لجهاز جديد منتظر مثل PS5.

وسيحتوي الذراع الجديد على بطاريات قابلة للشحن وهي ميزة غير مسبوقة، وميكروفون داخلي للدردشة، بالإضافة إلى نفس خصائص الذراع القديم المسمى  DualShock 4.

وكان تسريب آخر قد قال إن ذراع PS5 سيكون متوفرا بداية من 20 نوفمبر القادم، أي في الموعد المقرر لإطلاق منصة الألعاب الجديدة.

يذكر أن تسريبات ظهرت في أواخر عام 2019، ادعت أن الجهاز الجديد سيبلغ سعره نحو 500 دولار.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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تكنولوجيا

مقتل فلويد يعيد النقاش حول تقنية "التعرف على الوجوه".. خطوة جديدة من أمازون

الحرة / ترجمات - واشنطن
11 يونيو 2020
تقنية التعرف على الوجوه مثار تساؤلات
تقنية التعرف على الوجوه مثار تساؤلات

أعلنت شركة أمازون الأربعاء أنها ستحظر بيع برنامجها للتعرف على الوجوه للشرطة الأميركية لمدة عام، في قرار يأتي في خضم الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد، الرجل الأسود الذي قضى في مواجهة مع الشرطة يوم 25 مايو الماضي.

وقالت الشركة في بيان إنها بهذا القرار أفسحت المجال أمام الكونغرس الأميركي لإصدار تشريع ينظم استخدام هذه التقنية حتى لا يتم استعمالها بشكل غير أخلاقي.

وكانت لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب قد عقدت جلسات استماع لمناقشة برنامج أمازون للتعرف على الوجوه، لكن لم يتم تقديم مشروع قانون بشأنه حتى الآن.

وأعرب النائب الديمقراطي في اللجنة جيمي غوميز في مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي"  عن أمله في أن يصادق المجلس على مشروع قانون هذا العام.

وذكرت الشركة في البيان أن الكونغرس "بدا أنه مستعد لمواجهة هذا التحدي".

لكن النائب أشار أيضا إلى أن أمازون لم تعط اللجنة تفاصيل كافية بشأن هذه التقنية، والجهات التي تشتريها منها.

وتقنية "Amazon Rekognition" هي ضمن مشروع الخدمات السحابية (AWS) لأمازون وتبيعها الشركة لوكالات إنفاذ القانون.

وكان البرنامج مثار تساؤلات قبل ظهور قضية فلويد على السطح. وتقول الشركة إنه يساعد الوكالات الحكومية في التعرف على ضحايا الجرائم.

ويشير بيان للشركة نشر لدى الإعلان عن البرنامج في 2016 إلى أنه يساعد في تحليل الصور والبحث في الوجوه ومقارنتها، وقالت أمازون العام الماضي إنه يستطيع أيضا التعرف على مشاعر الأشخاص من خلال الصور.

وجاء خطوة أمازون بعد نحو يومين من خطوة مماثلة لشركة "آي بي أم" التي أعلنت أنها ستخرج من مجال تقنية التعرف على الوجوه، في حين دعا الرئيس التنفيذي لها آرفيند كريشنا الكونغرس إلى سن تشريعات لتعزيز العدالة العرقية ومكافحة العنصرية.

وكتب في رسالة إلى المشرعين أن الشركة "تعارض بشدة ولن تتغاضى عن استخدامات أي تقنية، بما في ذلك تقنية التعرف على الوجه، للمراقبة الجماعية والتنميط العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو أي غرض لا يتفق مع قيمنا ومبادئنا".

الحرة / ترجمات - واشنطن