تكنولوجيا

علماء "على وشك" معرفة أصل الكوكب الأحمر

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
كوكب المريخ
كوكب المريخ

يسعى فريق باحثين في جامعة طوكيو إلى استخدام نتائج محاكاة قاموا بها مؤخرا لاستكشاف نواة كوكب المريخ، للتعرف على طبيعة الكوكب والتأكد من النظريات حول أصله ونشأته.

وقام الباحثون بعمل محاكاة للظروف الموجودة في قلب الكوكب الأحمر لدراسة عنصري الحديد والكبريت. ويعتقد العلماء أن نواة المريخ تتألف معظمها من الحديد مع بعض العناصر الأخف مثل الكبريت. 

ويسعى الفريق إلى مقارنة نتائج بحثهم بملاحظات المسبار الفضائي التابع لوكالة ناسا، "إنسايت"، الذي يقوم منذ عام 2018 برصد أنشطة زلزالية على المريخ.

ويعتقد العلماء أن الموجات الزلزالية تعطي معلومات هامة عن الكوكب نظرا لأنها تنتقل عبره وتقدم لمحة عن داخله.

وقال المشرف الرئيسي على الدراسة اليابانية، الدكتور كيسوكي نيشيدا، عالم الكواكب في جامعة طوكيو: "إن استكشاف المناطق الداخلية العميقة للأرض والمريخ والكواكب الأخرى هو أحد أكبر حدود العلم".

ويقول الفريق إنه بقراءة نتائج بحثه سيمكن معرفة ما إذا كانت نواة الكوكب تتكون من الحديد والكبريت في المقام الأول أم لا، وإذا كان الجواب هو "لا" "فسوف "نعلم شيئا عن أصل الكوكب".

وعلى سبيل المثال، إذا كان قلب المريخ يحتوي على السيليكون والأكسيجين، فإن ذلك سيعني أنه على غرار كوكب الأرض وقع تحت تأثير قوة كبيرة أثناء تكوينه.

وأضاف الباحث أن العلماء "على وشك معرفة" المواد التي تكون منها المريخ وكيفية نشأته.

ويسعى الفريق إلى معرفة بيانات المسبار عن موقع وطبيعة طبقات الصخور تحت سطح المريخ من القشرة إلى القلب.

ويقع المريخ على بعد حوالي 55 إلى 400 مليون كيلومتر عن كوكب الأرض بحسب بعده عن الشمس. ويقول الفريق الياباني إن الوصول إليه صعب للغاية ومكلف ويحتوي على مخاطر، لذلك استخدموا طريقة المحاكاة في بحثهم.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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تكنولوجيا

علماء "على وشك" معرفة أصل الكوكب الأحمر

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تكنولوجيا

فيسبوك تعوّض مراقبي المحتوى بـ 52 مليون دولار بسبب ما يشاهدونه

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
نحو 11 ألف موظف لدى فيسبوك سيستفيدون من هذه التسوية
نحو 11 ألف موظف لدى فيسبوك سيستفيدون من هذه التسوية

وافقت شركة فيسبوك على دفع 52 مليون دولار للعاملين على مراجعة المحتوى والذين تعرضوا لمشاهدة منشورات ومقاطع مزعجة أو مسيئة.

وكانت قضية جماعية تقدم بها متعاقدون معها في 2018 اتهمت فيها الشركة بعدم حمايتهم من الآثار النفسية الجسيمة وغيرها من الإصابات التي يمكن أن تنتج عن التعرض بشكل متكرر لمنشورات تضم إما مقاطع أو صور لاعتداءات جنسية على أطفال، أو قطع رؤوس، ومنشورات عنيفة ومضطربة أخرى، وفق تقرير نشره موقع "تايم".

وتضم التسوية حصول هؤلاء على علاج طبي وتعويضات تقدر بـ 50 ألف دولار، لكل من هؤلاء العاملين، وفقا للتسوية الأولية المقدمة في محكمة كاليفورنيا العليا.

كما سيحصل المشرفون على مراجعة المحتوى أيضا على 1000 دولار إذا تم تشخيص أحدهم باضطراب نتيجة المواد التي شاهدوها.

وسيتأهل أكثر من 11 ألف شخص ممن عملوا في هذه الوظيفة في عام 2015 في ولايات كاليفورنيا وأريزونا وتكساس وفلوريدا، وفق تقرير نشرته صحيفة الغارديان.

وفي 2019 نشر موقع "فيرج" تقريرا كشف فيه أن العاملين في مراجعة المحتوى المزعج في فيسبوك يتقاضى بعضهم رواتب لا تتجاوز 29 ألف دولار سنويا، ومن دون أي دعم للصحة النفسية لهم.

من جانبها قالت فيسبوك إنها ممتنة للأشخاص العاملين لديها أو المتعاقدين معها، وهي تسعى لتوفير بيئة أمنة للجميع، وهي ملتزمة بتقديم كل الدعم الذي يحتاجونه.

الحرة / ترجمات - واشنطن