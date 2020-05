فيسبوك تعلن استحواذ تطبيق شهير للصور

أكدت شركة سوني اليابانية في بيان جديد لها على إطلاق PS5 خلال موسم العطلات هذا العام، كما خطط له.

وأقرت الشركة بوجود مشاكل عرقلت عملية تطوير منصة PS5 بسبب كوفيد-19، إلا أنها لن تمنع وصول الأجهزة إلى السوق في الموعد المحدد، بحسب موقع BGR.

ولم تعلن سوني حتى الآن عن سعر الجهاز الذي سيكشف رسميا في 2 يونيو، فيما تم تسريب معلومات عن سعر ذراع التحكم الجديد الذي يدعى DualSense.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر ذراع التحكم اللاسلكي نحو 60 دولار أميركي، بحسب صاحب التسريب IronmanPS5@.

DualSense will be sold separately on November 20, 2020 and will be available in North America, Canada, Europe and the United Kingdom at a recommended retail price (RRP) of US$59.99, CAN$59.99, €59.99 and £54.99 pic.twitter.com/7OaDSgWZaV