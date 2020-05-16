فيسبوك تعلن استحواذ تطبيق شهير للصور

أعلنت شركة فيسبوك، الجمعة عن توصلها لصفقة لاستحواذ شركة "Giphy" المتخصصة بالصور المتحركة "GIFs" والتي تتم مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبلغت قيمة الصفقة 400 مليون دولار، وسيتم دمج "Giphy" ضمن الأدوات المستخدمة عبر تطبيق إنستغرام، وسيتاح للمستخدمين الاستمرار في اختيار الصور عبر مكتبة "Giphy" المعهودة.
وتتسم مكتبة "Giphy" بسهولة دمجها بتطبيقات أخرى، إذ قامت شركات مثل تويتر وسلاك بدمج مكتبة، وتستخدم آبل صور "Giphy" المتحركة في خدمة الرسائل "iMessage"، ولم يتضح بعد ما إن كانت فيسبوك ستعمل على إنهاء هذه الشراكات بعد، إلا أن إنستغرام ذكرت في تغريدة أنه سيتاح أمام الأطراف الأخرى استخدام الصور.
كما أن فرصة خلق محتوى عبر "Giphy" ستظل متاحة أمام المستخدمين.
يجدر بالذكر أن فيسبوك حاولت شراء "Giphy" عام 2015، بعد عامين على تأسيسها، إلا أن تقارير أعلنت رفض الشركة عرض فيسبوك لأنها كانت تبحث عن شراكات مع وسائل تواصل متعددة.