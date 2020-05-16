تكنولوجيا

فيسبوك تعلن استحواذ تطبيق شهير للصور

الحرة / وكالات - واشنطن
16 مايو 2020
بلغت قيمة الصفقة 400 مليون دولار
بلغت قيمة الصفقة 400 مليون دولار

أعلنت شركة فيسبوك، الجمعة عن توصلها لصفقة لاستحواذ شركة "Giphy" المتخصصة بالصور المتحركة "GIFs" والتي تتم مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

وبلغت قيمة الصفقة 400 مليون دولار، وسيتم دمج "Giphy" ضمن الأدوات المستخدمة عبر تطبيق إنستغرام، وسيتاح للمستخدمين الاستمرار في اختيار الصور عبر مكتبة "Giphy" المعهودة. 

وتتسم مكتبة "Giphy" بسهولة دمجها بتطبيقات أخرى، إذ قامت شركات مثل تويتر وسلاك بدمج مكتبة، وتستخدم آبل صور "Giphy" المتحركة في خدمة الرسائل "iMessage"، ولم يتضح بعد ما إن كانت فيسبوك ستعمل على إنهاء هذه الشراكات بعد، إلا أن إنستغرام ذكرت في تغريدة أنه سيتاح أمام الأطراف الأخرى استخدام الصور. 

كما أن فرصة خلق محتوى عبر "Giphy" ستظل متاحة أمام المستخدمين. 

يجدر بالذكر أن فيسبوك حاولت شراء "Giphy" عام 2015، بعد عامين على تأسيسها، إلا أن تقارير أعلنت رفض الشركة عرض فيسبوك لأنها كانت تبحث عن شراكات مع وسائل تواصل متعددة. 

الحرة / وكالات - واشنطن

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تسريب مواصفات ذراع بلاي ستيشن 5.. وميزة غير مسبوقة

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
ذراع PS5 الجديد
ذراع PS5 الجديد

أكدت شركة سوني اليابانية في بيان جديد لها على إطلاق PS5 خلال موسم العطلات هذا العام، كما خطط له.

وأقرت الشركة بوجود مشاكل عرقلت عملية تطوير منصة PS5 بسبب كوفيد-19، إلا أنها لن تمنع وصول الأجهزة إلى السوق في الموعد المحدد، بحسب موقع BGR.

ولم تعلن سوني حتى الآن عن سعر الجهاز الذي سيكشف رسميا في 2 يونيو، فيما تم تسريب معلومات عن سعر ذراع التحكم الجديد الذي يدعى DualSense.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر ذراع التحكم اللاسلكي نحو 60 دولار أميركي، بحسب صاحب التسريب IronmanPS5@.

وقال موقع BGR، إنه يصعب تحديد سعر ذراع التحكم في هذا الوقت، إلا أن السعر المسرب يبدو معقولا بالنسبة لجهاز جديد منتظر مثل PS5.

وسيحتوي الذراع الجديد على بطاريات قابلة للشحن وهي ميزة غير مسبوقة، وميكروفون داخلي للدردشة، بالإضافة إلى نفس خصائص الذراع القديم المسمى  DualShock 4.

وكان تسريب آخر قد قال إن ذراع PS5 سيكون متوفرا بداية من 20 نوفمبر القادم، أي في الموعد المقرر لإطلاق منصة الألعاب الجديدة.

يذكر أن تسريبات ظهرت في أواخر عام 2019، ادعت أن الجهاز الجديد سيبلغ سعره نحو 500 دولار.

الحرة / ترجمات - واشنطن