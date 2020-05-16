ميزة مفيدة خاصة بتسجيل الرسائل الصوتية في واتساب

أصبح كثير من مستخدمي واتساب يعتمدون على تبادل الرسائل الصوتية بدلا من استهلاك وقت طويل في كتابة الرسائل النصية.

ولا شك أن بيننا من عانى يوما أثناء تسجيل رسالة صوتية طويلة من انزلاق إصبعه أثناء الضغط المستمر على زر التسجيل، فاضطر إلى إعادة العملية مرة أخرى.

ورغم أن واتساب حل هذه المشكلة منذ فترة، وأتاح طريقة لتسجيل رسالة صوتية طويلة دون الضغط المستمر على زر المايكروفون، فإن ذلك لا يزال غير معروف بالنسبة للبعض.

ويمكن تسجيل رسالة صوتية طويلة دون الضغط المستمر على زر المايكروفون بنفس الأسلوب على تطبيق واتساب سواء كان على أجهزة آيفون أو تلك التي تعمل بنظام أندرويد.

ببساطة يمكن تسجيل الرسالة الصوتية الطويلة عبر الضغط على رمز المايكروفون ثم سحبه أثناء الضغط إلى الأعلى فيظهر رمز قفل ويبدأ تسجيل المقطع الصوتي مع رفع الإصبع عن زر المايكروفون.

ولإنهاء التسجيل يجب الضغط على زر الإرسال كما في الفيديو:

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