تكنولوجيا

قد يجهلها البعض.. ميزة مفيدة خاصة بتسجيل الرسائل الصوتية في واتساب

16 مايو 2020

أصبح كثير من مستخدمي واتساب يعتمدون على تبادل الرسائل الصوتية بدلا من استهلاك وقت طويل في كتابة الرسائل النصية.

ولا شك أن بيننا من عانى يوما أثناء تسجيل رسالة صوتية طويلة من انزلاق إصبعه أثناء الضغط المستمر على زر التسجيل، فاضطر إلى إعادة العملية مرة أخرى.

ورغم أن واتساب حل هذه المشكلة منذ فترة، وأتاح طريقة لتسجيل رسالة صوتية طويلة دون الضغط المستمر على زر المايكروفون، فإن ذلك لا يزال غير معروف بالنسبة للبعض.

ويمكن تسجيل رسالة صوتية طويلة دون الضغط المستمر على زر المايكروفون بنفس الأسلوب على تطبيق واتساب سواء كان على أجهزة آيفون أو تلك التي تعمل بنظام أندرويد.

ببساطة يمكن تسجيل الرسالة الصوتية الطويلة عبر الضغط على رمز المايكروفون ثم سحبه أثناء الضغط إلى الأعلى فيظهر رمز قفل ويبدأ تسجيل المقطع الصوتي مع رفع الإصبع عن زر المايكروفون.

ولإنهاء التسجيل يجب الضغط على زر الإرسال كما في الفيديو:


 

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تكنولوجيا

القضاء الأميركي يعد العدة لإطلاق ملاحقات ضد غوغل

فرانس برس
16 مايو 2020
غوغل تطالب موظفيها العمل من المنزل
غوغل تطالب موظفيها العمل من المنزل

تًعدّ وزارة العدل والمدعون العامون في الولايات المتحدة العدة لبدء ملاحقات قضائية في حق "غوغل" بسبب ممارسات محتملة منافية للمنافسة في مجال الإعلانات، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأوضحت الصحيفة أن التحقيقات ركزت على الأدوات التكنولوجية المستخدمة من قبل "غوغل" وتعتبر أساسية في العلاقات بين الناشرين والمعلنين.

وأعلنت الوزارة، وخمسون مدعيا عاما فدراليا العام الماضي، إجراء تحقيقات حول احتمال أن تكون شركة "غوغل" أساءت استخدام السلطة حيال منافسيها ومستخدميها.

في الولايات المتحدة، تستحوذ "الفابت" الشركة الأم لـ"غوغل" على ما بين 70 و75 في المئة من إيرادات الإعلانات المرتبطة بعمليات البحث عبر الإنترنت، على ما تفيد شركة "إي ماركتر" لدراسات السوق.

مصادر صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت إن المدعين العامين وعلى رأسهم النائب العام في تكساس الجمهوري كين باكستون، قد يباشرون ملاحقات قضائية في الخريف المقبل في حين قد تصبح وزارة العدل جاهزة لذلك اعتبارا من هذا الصيف.

وأكد باكستون للصحيفة أن وباء كوفيد-19 لم يبطء التحقيق.

من جهتها، علّقت شركة "غوغل" بالقول "نواصل التعاون مع تحقيقات الوزارة وباكستون، وليس لدينا أي تعليقات أو تكهنات. تبقى أولويتنا توفير خدمات تساعد المستهلكين وتدعم آلاف الشركات وتسمح بالخيارات وبالمنافسة".

وتجرى تحقيقات عدة على المستوى الفدرالي والولايات حول ممارسات منصات رقمية كبيرة على صعيد المنافسة من بينها "فيسبوك" و"أمازون" و"آبل".

فرانس برس