تكنولوجيا

70 تريليون لقطة بالثانية.. تعرف على كاميرا جديدة بقدرات خارقة

الحرة / ترجمات - واشنطن
17 مايو 2020
كاميرا تلتقط صورا بالبعد الرابع. تعبيرية
كاميرا تلتقط صورا بالبعد الرابع. تعبيرية

طور خبراء كاميرا جديدة تستطيع التقاط 70 تريليون لقطة للصورة في الثانية، ما يجعلها أسرع كاميرا موجودة حاليا، ويمكنها التقاط صورة تكسر جزئيات الفلوريسنت في الضوء.

الكاميرا الجديدة طورها أستاذ الهندسة الطبية والكهربائية ليونغ وانغ في المعهد الوطني للبحث العلمي في كيبك، وتستخدم تكنولوجيا مشابهة للتصوير الفوتوغرافي (CUSP)، ولكنها قادرة على التقاط الصور بسرعة فائقة وحساسة جدا.

وتستخدم الكاميرا مستشعرات ليزرية خاصة لدها القدرة على تصوير ملايين اللقطات وأجزاء منها بسرعة حقيقية كسرعة لمح البصر أو إغلاق عيونك وفتحها بسرعة، ما يجعلها أسرع كاميرا على وجه الأرض.

نموذج الكاميرا الخارقة
نموذج الكاميرا الخارقة

وانغ قال إن هذه الكاميرا والتكنولوجيا المستخدمة بها يمكن أن تفتح مجالات جديدة تشمل الفيزياء الأساسية، وتصغير الجيل القادم من "أشباه الموصلات" وعلوم الحياة.

وأضاف أن هذه الكاميرا ستستطيع رصد ظواهر سريعة للغاية مثل انتشار الضوء أو الموجات وحتى الانصهار النووي، ونقل الفوتون من السحب والأنسجة البيولوجية، وأمور علمية أخرى.

وبحسب ملخص البحث الذي نشرته مجلة "نيتشر كومينكيشن" فإن هذه الكاميرا لديها القدرة على تصوير الفيمتوثانية، والتي تمثل مليون مليار أي كوادرليون جزء من الثانية.

وستعطي الكاميرا للباحثين والعلماء بعدا رابعا من الرؤية لم يكن هناك القدرة على رؤيته من قبل، حيث أن أسرع كاميرا مسجلة حاليا لديها القدرة على تصوير 10 تريليونات لقطة لكل صورة في الثانية.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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تكنولوجيا

قد يجهلها البعض.. ميزة مفيدة خاصة بتسجيل الرسائل الصوتية في واتساب

16 مايو 2020
يلجأ كثيرون إلى رسائل واتساب الصوتية بدلا من النصية اختصار للجهد
يلجأ كثيرون إلى رسائل واتساب الصوتية بدلا من النصية اختصار للجهد

أصبح كثير من مستخدمي واتساب يعتمدون على تبادل الرسائل الصوتية بدلا من استهلاك وقت طويل في كتابة الرسائل النصية.

ولا شك أن بيننا من عانى يوما أثناء تسجيل رسالة صوتية طويلة من انزلاق إصبعه أثناء الضغط المستمر على زر التسجيل، فاضطر إلى إعادة العملية مرة أخرى.

ورغم أن واتساب حل هذه المشكلة منذ فترة، وأتاح طريقة لتسجيل رسالة صوتية طويلة دون الضغط المستمر على زر المايكروفون، فإن ذلك لا يزال غير معروف بالنسبة للبعض.

ويمكن تسجيل رسالة صوتية طويلة دون الضغط المستمر على زر المايكروفون بنفس الأسلوب على تطبيق واتساب سواء كان على أجهزة آيفون أو تلك التي تعمل بنظام أندرويد.

ببساطة يمكن تسجيل الرسالة الصوتية الطويلة عبر الضغط على رمز المايكروفون ثم سحبه أثناء الضغط إلى الأعلى فيظهر رمز قفل ويبدأ تسجيل المقطع الصوتي مع رفع الإصبع عن زر المايكروفون.

ولإنهاء التسجيل يجب الضغط على زر الإرسال كما في الفيديو:


 