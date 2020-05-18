تكنولوجيا

آبل تقرر إعادة فتح 25 من متاجرها في الولايات المتحدة

الحرة / وكالات - واشنطن
18 مايو 2020
آبل ستعيد فتح 25 متجرا في أميركا ضمن خطة تدريجية
آبل ستعيد فتح 25 متجرا في أميركا ضمن خطة تدريجية

قال متحدث باسم شركة آبل إنها ستُعيد فتح 25 متجرا إضافيا من متاجرها في الولايات المتحدة، لتواصل عملية تدريجية لفتح أبواب قرابة خُمس متاجرها في جميع أنحاء العالم.

وأغلقت آبل التي تُصنع هواتف آيفون في مارس جميع متاجرها خارج الصين بعد تفشي فيروس كورونا.

وتمتلك الشركة 510 متاجر في أنحاء العالم و271 متجرا في الولايات المتحدة.

وأعادت آبل الأسبوع الماضي فتح أول خمسة متاجر في الولايات المتحدة.

وقد انخفض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المؤكدة في الولايات المتحدة بشكل مطرد في الأيام الأخيرة، وهو الذي دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الحديث عن "أنباء سارة جدا"، بخصوص تفشي وباء كوورنا في الولايات المتحدة. 

وقال إن "عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يتجه إلى الانخفاض بقوة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، باستثناءات قليلة. بالطبع هذه أخبار جيدة جدا". 

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد عدة ولايات، خصوصا نيويورك، التي كانت بؤرة للمرض في أميركا، انخفاضا كبيرا في عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا.

 

الحرة / وكالات - واشنطن

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تكنولوجيا

70 تريليون لقطة بالثانية.. تعرف على كاميرا جديدة بقدرات خارقة

الحرة / ترجمات - واشنطن
17 مايو 2020
كاميرا تلتقط صورا بالبعد الرابع. تعبيرية
كاميرا تلتقط صورا بالبعد الرابع

طور خبراء كاميرا جديدة تستطيع التقاط 70 تريليون لقطة للصورة في الثانية، ما يجعلها أسرع كاميرا موجودة حاليا، ويمكنها التقاط صورة تكسر جزئيات الفلوريسنت في الضوء.

الكاميرا الجديدة طورها أستاذ الهندسة الطبية والكهربائية ليونغ وانغ في المعهد الوطني للبحث العلمي في كيبك، وتستخدم تكنولوجيا مشابهة للتصوير الفوتوغرافي (CUSP)، ولكنها قادرة على التقاط الصور بسرعة فائقة وحساسة جدا.

وتستخدم الكاميرا مستشعرات ليزرية خاصة لدها القدرة على تصوير ملايين اللقطات وأجزاء منها بسرعة حقيقية كسرعة لمح البصر أو إغلاق عيونك وفتحها بسرعة، ما يجعلها أسرع كاميرا على وجه الأرض.

نموذج الكاميرا الخارقة
نموذج الكاميرا الخارقة

وانغ قال إن هذه الكاميرا والتكنولوجيا المستخدمة بها يمكن أن تفتح مجالات جديدة تشمل الفيزياء الأساسية، وتصغير الجيل القادم من "أشباه الموصلات" وعلوم الحياة.

وأضاف أن هذه الكاميرا ستستطيع رصد ظواهر سريعة للغاية مثل انتشار الضوء أو الموجات وحتى الانصهار النووي، ونقل الفوتون من السحب والأنسجة البيولوجية، وأمور علمية أخرى.

وبحسب ملخص البحث الذي نشرته مجلة "نيتشر كومينكيشن" فإن هذه الكاميرا لديها القدرة على تصوير الفيمتوثانية، والتي تمثل مليون مليار أي كوادرليون جزء من الثانية.

وستعطي الكاميرا للباحثين والعلماء بعدا رابعا من الرؤية لم يكن هناك القدرة على رؤيته من قبل، حيث أن أسرع كاميرا مسجلة حاليا لديها القدرة على تصوير 10 تريليونات لقطة لكل صورة في الثانية.

الحرة / ترجمات - واشنطن