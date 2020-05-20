تكنولوجيا

رغم كورونا.. الإمارات تطلق في الصيف أول مسبار عربي نحو المريخ

فرانس برس
20 مايو 2020
الإمارات ماضية في خطتها لإطلاق مسبار الأمل نحو المريخ خلال الصيف
الإمارات ماضية في خطتها لإطلاق مسبار الأمل نحو المريخ خلال الصيف

أعلنت الإمارات أنها ستطلق في 15 يوليو المقبل، من اليابان، أول مسبار عربي لاستكشاف المريخ، وذلك بعدما أرسلت العام الماضي رائد فضاء أمضى ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

وبإطلاق "مسبار الأمل"، ستصبح الإمارات أول دولة عربية تضع مسبارا غير مأهول في المدار لاستكشاف الكوكب الأحمر، وذلك في إطار "مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ" الذي يعكس سعي أبوظبي إلى إثبات مكانتها العلمية والفضائية.

وأوردت الوكالة الإماراتية أنه "وفقاً للمخطط ينطلق مسبار الأمل في مهمته إلى المريخ عند الساعة 5:51:27 صباحا بتوقيت اليابان (00:51:27 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات) (20,51 ت غ) يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 من مركز تانيغاشيما الفضائي" في اليابان.

وأوضحت الوكالة أن هذا الموعد هو اليوم الأول ضمن "نافذة الإطلاق" الخاصة بهذه المهمة الفضائية التاريخية وتمتد هذه النافذة حتى 13 أغسطس المقبل.

وأوردت أن عملية نقل المسبار من دبي إلى اليابان استغرقت أكثر من 83 ساعة براً وجواً وبحراً.

ونقلت الوكالة عن وزيرة الدولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، قائدة الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، تأكيدها أن المهمة تعكس تصميم السلطات الإماراتية على مواصلة المشروع على الرغم من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة "سيواصل فريق العمل جهوده الدؤوبة لاستكمال تنفيذ المهمة بنجاح رغم صعوبتها والتحديات التي ربما نواجهها وسنحتفل جمعيا بوصول المسبار إلى المريخ في فبراير 2021 بالتزامن مع احتفالات الدولة بمرور 50 عاما على تأسيسها".

وفي سبتمبر دخل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري التاريخ بصفته أول مواطن من دولة عربية يقيم في محطة الفضاء الدولية، وأول إماراتي يجري مهمة فضائية.

وتسعى الإمارات من خلال "مشروع المريخ 2117" إلى بناء مدينة سكنية على كوكب المريخ بحلول العام 2117.

فرانس برس

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رغم كورونا.. الإمارات تطلق في الصيف أول مسبار عربي نحو المريخ

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أزمة كورونا

شركة شقيقة لغوغل تطلق مشروعا علميا لعلاج كوفيد-19

الحرة / ترجمات - واشنطن
20 مايو 2020
خلال إجراء اختبار لفيروس كورونا من خلال مسحة من الأنف في نيويورك- 13 مايو 2020
خلال إجراء اختبار لفيروس كورونا من خلال مسحة من الأنف في نيويورك- 13 مايو 2020

تطلق شركة علوم حياة ألفابيت (فيريلي) مشروعا بحثيا يركز بشكل أساسي على فهم كيفية عمل جهاز مناعة الإنسان واستجابته لفيروس كورونا. 

ويهدف المشروع، الذي تقوده فيريلي، إحدى شركات ألفابيت المالكة لغوغل، إلى استخدام أحدث التقنيات في أبحاث الرعاية الصحية للمساعدة في حل أزمة وباء كورونا، من خلال اختبار للكشف عن الأجسام المضادة التي تنتشر في دماء المتعافين للمساعدة في مكافحة العدوى عند إصابة آخرين بفيروس كورونا المستجد.

ويستخدم العلماء اختبار الأجسام المضادة لفهم كيف ينتشر فيروس كورونا المستجد في المجتمع، ولا تزال الدراسات جارية حول هذا الأمر.  

وقامت شركة "فيريلي" بالفعل بأخذ مسحات من أشخاص يشتبه في أنهم مصابون بكوفيد-19 في مواقع اختبار مختلفة أعدتها في ولاية كاليفورنيا.

وبحسب شبكة سي أن بي سي الأميركية، فإن المشاركين في الدراسة سيطلب منهم أن يمدوا الشركة بعينات الدم والأنف ثلاث مرات على مدى عشرة أسابيع. 

والدراسة مفتوحة لمن قاموا بعمل اختبار كورونا، سواء كانت نتيجة عيناتهم إيجابية أو سلبية، لكن يجب أن يكون لهم حساب على غوغل مع التأكيد على أنه لن يتم مشاركة معلومات حول صحة هؤلاء الأشخاص لأغراض دعائية. 

وإضافة لاختبار الأجسام المضادة، فإن فيريلي أيضا تستخدم تقنياتها التكنولوجية في تجربة سريرية لتقييم مدى فعالية علاج هيدروكسي كلوروكوين في تقليل خطر الإصابة بالفيروس لبحث ما إذا كان يمكن إعطاؤه للعاملين في مجال الرعاية الصحية لوقايتهم من المرض. 

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد كشف الاثنين عن أنه يتناول منذ حوالي عشرة أيام، على سبيل الوقاية، عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا والذي انقسم المجتمع الطبي حول مدى نجاعته في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وظهرت تقارير متناقضة عن فعالية وجدوى استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج حاملي فيروس كورونا، فبعد أن حظي العقار ببعض الإشادات، عادت منظمات صحية عالمية لتحذر من مخاطر استخدامه والإقبال الشديد عليه.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن