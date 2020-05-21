تكنولوجيا

متاح الآن.. آبل وغوغل تطلقان تطبيقا يخبرك بوجود "مصاب كورونا" قربك

الحرة / ترجمات - دبي
21 مايو 2020
غوغل وآبل تطلقان تطبيق لتتبع مصابي فيروس كورونا
غوغل وآبل تطلقان تطبيق لتتبع مصابي فيروس كورونا

أعلنت شركتا آبل وغوغل الانتهاء من النسخة الأولية من تطبيق "كوفيد-19"، لإخطار الأشخاص بوجود مصابين بفيروس كورونا في محيطهم، وفقاً لموقع "axios".

وأفادت الشركتان أن التطبيق متاح للسلطات الصحية لبدء استخدامه، وأنه متاح على هواتف آبل (ios) أو أندرويد، بعد تحديث أنظمتهما الجديدة.

وأكدت الشركتان أن التطبيق يعمل بناءً على تقنية "بلوتوث" الموجودة في الهواتف المحمولة، لزيادة تتبع جهات الاتصال البشرية، ولتقديم طريقة للناس لمعرفة إذا كان يحيط بهم أشخاص مصابون بفيروس كورونا أم لا.

وحتى الآن، تم توفير التقنية في عدد من الولايات الأميركية ونحو 22 دولة حول العالم، وتتوقع الشركتان أن تستفيد المزيد من السلطات الصحية في مختلف دول العالم من هذه التقنية في الأسابيع المقبلة.

وقالت الشركتان: "اليوم، هذه التكنولوجيا في أيدي وكالات الصحة العامة في جميع أنحاء العالم التي ستتولى القيادة وسنواصل دعم جهودها".

وكانت ولايتا نورث داكوتا وألاباما من الولايات التي قالت إنها تخطط للاستفادة من التكنولوجيا بسرعة، وليس من الواضح عدد الولايات التي تخطط لاستخدام التكنولوجيا في الفترة القادمة.

وسعت الشركتان لجعل التقنية تحقق أقصى قدر من الخصوصية، لتشجيع أكبر عدد من الأشخاص على استخدامها، ولجعل هذه التكنولوجيا الجديدة فعالة.

ولحماية الخصوصية والحد من احتمالية إساءة الاستخدام، تتطلب القواعد التي وضعتها الشركتان عدم استخدام بيانات الموقع، ويجب على الأفراد المشاركة طواعية، ويسمح فقط للسلطات الصحية بالوصول إلى التكنولوجيا.

أما عن طريقة عمل التطبيق، إذا سجل شخص ما أن نتيجة اختباره للفيروس إيجابية، فإن هاتفه سيرسل رسائل إلى كل الأشخاص الذين اتصل بهم، كما أن تقنية البلوتوث تلتقط إشارات للأشخاص المجاورين المستخدمين التطبيق وترسل إشعارات تخبر الجميع أن هناك شخصا مجاورا مصابا بفيروس كورونا.
 

الحرة / ترجمات - دبي

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تكنولوجيا

رغم كورونا.. الإمارات تطلق في الصيف أول مسبار عربي نحو المريخ

فرانس برس
20 مايو 2020
الإمارات ماضية في خطتها لإطلاق مسبار الأمل نحو المريخ خلال الصيف
الإمارات ماضية في خطتها لإطلاق مسبار الأمل نحو المريخ خلال الصيف

أعلنت الإمارات أنها ستطلق في 15 يوليو المقبل، من اليابان، أول مسبار عربي لاستكشاف المريخ، وذلك بعدما أرسلت العام الماضي رائد فضاء أمضى ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

وبإطلاق "مسبار الأمل"، ستصبح الإمارات أول دولة عربية تضع مسبارا غير مأهول في المدار لاستكشاف الكوكب الأحمر، وذلك في إطار "مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ" الذي يعكس سعي أبوظبي إلى إثبات مكانتها العلمية والفضائية.

وأوردت الوكالة الإماراتية أنه "وفقاً للمخطط ينطلق مسبار الأمل في مهمته إلى المريخ عند الساعة 5:51:27 صباحا بتوقيت اليابان (00:51:27 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات) (20,51 ت غ) يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 من مركز تانيغاشيما الفضائي" في اليابان.

وأوضحت الوكالة أن هذا الموعد هو اليوم الأول ضمن "نافذة الإطلاق" الخاصة بهذه المهمة الفضائية التاريخية وتمتد هذه النافذة حتى 13 أغسطس المقبل.

وأوردت أن عملية نقل المسبار من دبي إلى اليابان استغرقت أكثر من 83 ساعة براً وجواً وبحراً.

ونقلت الوكالة عن وزيرة الدولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، قائدة الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، تأكيدها أن المهمة تعكس تصميم السلطات الإماراتية على مواصلة المشروع على الرغم من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة "سيواصل فريق العمل جهوده الدؤوبة لاستكمال تنفيذ المهمة بنجاح رغم صعوبتها والتحديات التي ربما نواجهها وسنحتفل جمعيا بوصول المسبار إلى المريخ في فبراير 2021 بالتزامن مع احتفالات الدولة بمرور 50 عاما على تأسيسها".

وفي سبتمبر دخل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري التاريخ بصفته أول مواطن من دولة عربية يقيم في محطة الفضاء الدولية، وأول إماراتي يجري مهمة فضائية.

وتسعى الإمارات من خلال "مشروع المريخ 2117" إلى بناء مدينة سكنية على كوكب المريخ بحلول العام 2117.

فرانس برس