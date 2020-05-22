تكنولوجيا

تسجيل رقم قياسي عالمي بسرعة الإنترنت يتيح تحميل 1000 فيلم عالي الدقة بأقل من ثانية

الحرة / ترجمات - واشنطن
22 مايو 2020
Ethernet cables are seen running from the back of a wireless router in Washington, DC on March 21, 2019. (Photo by MANDEL NGAN …
راوتر الإنترنت

لو قال أحدهم قبل عدة أعوام، أنك تستطيع تحميل ألف فيلم خلال ثانية واحدة عبر الإنترنت، لكان من الصعب تصديقه، إلا أن هذا أصبح واقعا اليوم.

إذ سجل علماء أسرع اتصال بالإنترنت عالميا في أستراليا، حيث يمكن تحميل ألف فيلم بجودة عالية "HD" في أقل من ثانية واحدة، بحسب صحيفة "دايلي مايل" البريطانية.

وسجل فريق من جامعات "سوينبيرن" و"موناش" و"RMIT"، سرعة إنترنت قدرها 44.2 تيرابت في الثانية ضمن دراسة جديدة، وهي المرة الأولى التي يتم تسجيل فيها سرعة بهذا القدر.

وتعتبر هذه السرعة مختلفة تماما للسرعة التقليدية في أستراليا والتي تبلغ 11 ميغابت في الثانية الواحدة.

ويوجد في التيرابت الواحدة، مليون ميغابت، لذلك تعتبر سرعة 44.2 تيرابت في الثانية، أسرع من السرعة العادية البالغة 11 ميغابت في الثانية، بنحو 4 مليون مرة.

ووجد المؤلف المشارك في الدراسة، بيل كوركوران، إن النتائج تشير إلى أن البنية التحتية الموجودة حاليا يمكن تطويرها لتفي بالاحتياجات المتزايدة بخصوص اتصالات الإنترنت، وذلك بداية من نتفليكس إلى السيارات بدون سائق.

وقد استخدم العلماء في هذه التجربة جهازا جديدا بدلا من 80 واحدا يعمل بالليزر، بالإضافة إلى معدة تعرف بـ "مايكرو كومب" أصغر من أجهزة الاتصالات الحالية من حيث الحجم.

وقد تم زراعة الجهاز واختباره في البنية التحتية الحالية للإنترنت، والتي تستخدمها الشبكة الوطنية الأسترالية للإنترنت.

ويمكن لهذه التكنولوجيا، توفير الإنترنت عالي السرعة لنحو 1.8 مليون أسرة في مدينة ملبورن الأسترالية، بالإضافة إلى مليارات الناس حول العالم في ساعات الذروة، بحسب الدراسة.

وأوضح كوروكان أن هذه التكنولوجيا يمكن زراعتها في البنية التحتية الحالية لتحسين الشبكات الموجودة بالفعل، بدلا من إنشاء واحدة جديدة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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Ethernet cables are seen running from the back of a wireless router in Washington, DC on March 21, 2019. (Photo by MANDEL NGAN …
تكنولوجيا

تسجيل رقم قياسي عالمي بسرعة الإنترنت يتيح تحميل 1000 فيلم عالي الدقة بأقل من ثانية

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تكنولوجيا

متاح الآن.. آبل وغوغل تطلقان تطبيقا يخبرك بوجود "مصاب كورونا" قربك

الحرة / ترجمات - دبي
21 مايو 2020
غوغل وآبل تطلقان تطبيق لتتبع مصابي فيروس كورونا
غوغل وآبل تطلقان تطبيقا لتتبع مصابي فيروس كورونا

أعلنت شركتا آبل وغوغل الانتهاء من النسخة الأولية من تطبيق "كوفيد-19"، لإخطار الأشخاص بوجود مصابين بفيروس كورونا في محيطهم، وفقاً لموقع "axios".

وأفادت الشركتان أن التطبيق متاح للسلطات الصحية لبدء استخدامه، وأنه متاح على هواتف آبل (ios) أو أندرويد، بعد تحديث أنظمتهما الجديدة.

وأكدت الشركتان أن التطبيق يعمل بناءً على تقنية "بلوتوث" الموجودة في الهواتف المحمولة، لزيادة تتبع جهات الاتصال البشرية، ولتقديم طريقة للناس لمعرفة إذا كان يحيط بهم أشخاص مصابون بفيروس كورونا أم لا.

وحتى الآن، تم توفير التقنية في عدد من الولايات الأميركية ونحو 22 دولة حول العالم، وتتوقع الشركتان أن تستفيد المزيد من السلطات الصحية في مختلف دول العالم من هذه التقنية في الأسابيع المقبلة.

وقالت الشركتان: "اليوم، هذه التكنولوجيا في أيدي وكالات الصحة العامة في جميع أنحاء العالم التي ستتولى القيادة وسنواصل دعم جهودها".

وكانت ولايتا نورث داكوتا وألاباما من الولايات التي قالت إنها تخطط للاستفادة من التكنولوجيا بسرعة، وليس من الواضح عدد الولايات التي تخطط لاستخدام التكنولوجيا في الفترة القادمة.

وسعت الشركتان لجعل التقنية تحقق أقصى قدر من الخصوصية، لتشجيع أكبر عدد من الأشخاص على استخدامها، ولجعل هذه التكنولوجيا الجديدة فعالة.

ولحماية الخصوصية والحد من احتمالية إساءة الاستخدام، تتطلب القواعد التي وضعتها الشركتان عدم استخدام بيانات الموقع، ويجب على الأفراد المشاركة طواعية، ويسمح فقط للسلطات الصحية بالوصول إلى التكنولوجيا.

أما عن طريقة عمل التطبيق، إذا سجل شخص ما أن نتيجة اختباره للفيروس إيجابية، فإن هاتفه سيرسل رسائل إلى كل الأشخاص الذين اتصل بهم، كما أن تقنية البلوتوث تلتقط إشارات للأشخاص المجاورين المستخدمين التطبيق وترسل إشعارات تخبر الجميع أن هناك شخصا مجاورا مصابا بفيروس كورونا.
 

الحرة / ترجمات - دبي