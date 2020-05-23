تكنولوجيا

بريطانيا بصدد إبعاد هواوي عن شبكات الجيل الخامس

الحرة / وكالات - واشنطن
23 مايو 2020
شعار شركة هواوي
شعار شركة هواوي

ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس،  يخطط لتقليص مشاركة شركة هواوي الصينية للاتصالات في إنشاء شبكة الجيل الخامس، وذلك في أعقاب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكانت شركة الاتصالات البريطانية فودافون قد أعلنت الأربعاء أنها ستعلق الطلبات المسبقة لهواتف هواوي من الجيل الخامس.

وستكون شركة الاتصالات البريطانية العملاقة "إي إي" هذا الشهر أول مشغل في بريطانيا يطلق شبكة الجيل الخامس دون تكنولوجيا هواوي كما كان مقررا في الأساس، وفق ما أعلنت الشركة الأربعاء.

من ناحية أخرى، قالت شركة غوغل في وقت سابق هذا الأسبوع إنها بصدد قطع العلاقات بين نظامها التشغيلي أندرويد ومصنع الهواتف هواوي، ما سيؤثر على مئات الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية.

يذكر أن بريطانيا ليست أولى الدول التي تقرر تحجيم نشاط الهواوي الصينية، بل ذهبت الولايات المتحدة إلى أبعد من ذلك، عندما أعلنت منذ أيام  منع إمدادات الرقائق الإلكترونية إلى شركة هواوي الصينية.

وكشفت وزارة التجارة الأميركية عن وضع شرط الحصول على رخصة من أجل بيع أشباه الموصلات لشركة هواوي، والتي تم صنعها في الخارج بتكنولوجيا أميركية.

يذكر أن الولايات المتحدة حصرت التعامل مع الشركة الصينية العام الماضي عقب اشتباه بضلوعها في التجسس وسرقة الملكيات الفكرية المحلية وتوظيفها لصالح الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، وازداد التوتر بين واشنطن وبكين عقب انتقادات لتعامل السلطات الصينية مع جائحة كورونا. 

الحرة / وكالات - واشنطن

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شعار شركة هواوي
تكنولوجيا

بريطانيا بصدد إبعاد هواوي عن شبكات الجيل الخامس

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تكنولوجيا

تسجيل رقم قياسي عالمي بسرعة الإنترنت يتيح تحميل 1000 فيلم عالي الدقة بأقل من ثانية

الحرة / ترجمات - واشنطن
22 مايو 2020
Ethernet cables are seen running from the back of a wireless router in Washington, DC on March 21, 2019. (Photo by MANDEL NGAN …
راوتر الإنترنت

لو قال أحدهم قبل عدة أعوام، أنك تستطيع تحميل ألف فيلم خلال ثانية واحدة عبر الإنترنت، لكان من الصعب تصديقه، إلا أن هذا أصبح واقعا اليوم.

إذ سجل علماء أسرع اتصال بالإنترنت عالميا في أستراليا، حيث يمكن تحميل ألف فيلم بجودة عالية "HD" في أقل من ثانية واحدة، بحسب صحيفة "دايلي مايل" البريطانية.

وسجل فريق من جامعات "سوينبيرن" و"موناش" و"RMIT"، سرعة إنترنت قدرها 44.2 تيرابت في الثانية ضمن دراسة جديدة، وهي المرة الأولى التي يتم تسجيل فيها سرعة بهذا القدر.

وتعتبر هذه السرعة مختلفة تماما للسرعة التقليدية في أستراليا والتي تبلغ 11 ميغابت في الثانية الواحدة.

ويوجد في التيرابت الواحدة، مليون ميغابت، لذلك تعتبر سرعة 44.2 تيرابت في الثانية، أسرع من السرعة العادية البالغة 11 ميغابت في الثانية، بنحو 4 مليون مرة.

ووجد المؤلف المشارك في الدراسة، بيل كوركوران، إن النتائج تشير إلى أن البنية التحتية الموجودة حاليا يمكن تطويرها لتفي بالاحتياجات المتزايدة بخصوص اتصالات الإنترنت، وذلك بداية من نتفليكس إلى السيارات بدون سائق.

وقد استخدم العلماء في هذه التجربة جهازا جديدا بدلا من 80 واحدا يعمل بالليزر، بالإضافة إلى معدة تعرف بـ "مايكرو كومب" أصغر من أجهزة الاتصالات الحالية من حيث الحجم.

وقد تم زراعة الجهاز واختباره في البنية التحتية الحالية للإنترنت، والتي تستخدمها الشبكة الوطنية الأسترالية للإنترنت.

ويمكن لهذه التكنولوجيا، توفير الإنترنت عالي السرعة لنحو 1.8 مليون أسرة في مدينة ملبورن الأسترالية، بالإضافة إلى مليارات الناس حول العالم في ساعات الذروة، بحسب الدراسة.

وأوضح كوروكان أن هذه التكنولوجيا يمكن زراعتها في البنية التحتية الحالية لتحسين الشبكات الموجودة بالفعل، بدلا من إنشاء واحدة جديدة.

الحرة / ترجمات - واشنطن