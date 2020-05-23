بريطانيا بصدد إبعاد هواوي عن شبكات الجيل الخامس

ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، يخطط لتقليص مشاركة شركة هواوي الصينية للاتصالات في إنشاء شبكة الجيل الخامس، وذلك في أعقاب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكانت شركة الاتصالات البريطانية فودافون قد أعلنت الأربعاء أنها ستعلق الطلبات المسبقة لهواتف هواوي من الجيل الخامس.

وستكون شركة الاتصالات البريطانية العملاقة "إي إي" هذا الشهر أول مشغل في بريطانيا يطلق شبكة الجيل الخامس دون تكنولوجيا هواوي كما كان مقررا في الأساس، وفق ما أعلنت الشركة الأربعاء.

من ناحية أخرى، قالت شركة غوغل في وقت سابق هذا الأسبوع إنها بصدد قطع العلاقات بين نظامها التشغيلي أندرويد ومصنع الهواتف هواوي، ما سيؤثر على مئات الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية.

يذكر أن بريطانيا ليست أولى الدول التي تقرر تحجيم نشاط الهواوي الصينية، بل ذهبت الولايات المتحدة إلى أبعد من ذلك، عندما أعلنت منذ أيام منع إمدادات الرقائق الإلكترونية إلى شركة هواوي الصينية.

وكشفت وزارة التجارة الأميركية عن وضع شرط الحصول على رخصة من أجل بيع أشباه الموصلات لشركة هواوي، والتي تم صنعها في الخارج بتكنولوجيا أميركية.

يذكر أن الولايات المتحدة حصرت التعامل مع الشركة الصينية العام الماضي عقب اشتباه بضلوعها في التجسس وسرقة الملكيات الفكرية المحلية وتوظيفها لصالح الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، وازداد التوتر بين واشنطن وبكين عقب انتقادات لتعامل السلطات الصينية مع جائحة كورونا.