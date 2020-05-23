تكنولوجيا

فيسبوك تسمح لنصف موظفيها بالعمل من المنزل

الحرة / ترجمات - واشنطن
23 مايو 2020
مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ في مؤتمر تيك كرنش
يعتبر قرار فيسبوك تحولا كبيرا في ثقافة العمل التقليدية

قالت شركة فيسبوك إنها قد تسمح للعديد من موظفيها، بالعمل من المنزل بشكل دائم، إلا أنهم قد  لا يحتفظون بنفس رواتبهم.

وأخبر الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، العاملين خلال اجتماع أذيع مباشرة عبر فيسبوك، أنه في غضون عقد من الزمن، سيعمل نصف العاملين بالشركة تقريبا، أي 48 ألف موظف، من المنزل.

وقال زوكربيرغ خلال الاجتماع، "من الواضح أن كوفيد-19 قد غير الكثير في حياتنا، وهذا يتضمن بالتأكيد الطريقة التي يعمل أغلبنا بها".

وأضاف زوكربيرغ خلال الاجتماع بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "مع الخروج من هذه الأزمة، أتوقع أن ينمو توجه العمل من المنزل كذلك".

ويعتبر قرار فيسبوك، تحولا كبيرا في ثقافة العمل التقليدية التي تعتمد على إحضار الموظفين إلى مكاتب كبيرة وإبقائهم هناك ساعات عدة.

وتقول "نيويورك تايمز" إنه في حال ما اتبعت جهات أخرى نفس الأسلوب،  فإن شركات التكنولوجيا قد تتجه إلى مغادرة مراكز الأعمال المكلفة سواء في سيليكون فالي أو سياتل أو نيويورك. 

ومن الممكن أن يكون العمل من المنزل خيارا جيدا للعاملين في مجال التكنولوجيا الذين يشكون من أن رواتبهم لا تزال غير كافية لشراء بيوت في سان فرانسيسكو أو سان خوسيه.

ويأتي قرار زوكربيرغ في أعقاب قرار مماثل لشركة تويتر، حيث سمح الرئيس التنفيذي للشركة جاك دورسي، للموظفين بالعمل من المنزل إن أرادوا للأبد.

وأعلمت شركة غوغل، موظفيها بإمكانية العمل من المنزل حتى نهاية العام، إلا أن الشركة لم تشر إلى إمكانية العمل الدائم من المنزل.

يذكر أن كلمة بحث "وظائف في تويتر" قد انتشرت على محرك بحث غوغل، بعدما أعلن دورسي عن قرار العمل من المنزل.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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فيسبوك تسمح لنصف موظفيها بالعمل من المنزل

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تكنولوجيا

"القرصان ماريو" يفقد عصابة عينه في الصين

الحرة / ترجمات - واشنطن
23 مايو 2020
تعديلات على لعبة سومبرماريو في الصين بسبب المحاذير الرقابية
تعديلات على لعبة سوبر ماريو في الصين بسبب المحاذير الرقابية

لا تسلم الأفلام وألعاب الفيديو الأجنبية من الرقابة في الصين، ففي نظام يراقب كل تفصيل عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فلا عجب أنه توسع لفرض تعديلات ولو بسيطة على مصممي ألعاب الفيديو الموزعة في البلاد، ولم يكن سوبر ماريو استثناء من مقص الرقابة.

وقد أزيلت عصابة العين، التي يشتهر القراصنة بارتدائها من على وجه شخصية سوبر ماريو، ورسمة الجمجمة على القبعة التي يرتديها في لعبة "Super Mario Odyssey"، بحسب تقرير صحيفة "scmp" الصادرة من هونغ كونغ.

وتعرف الصين بتنظيم صناعة ألعاب الفيديو منذ التسعينيات، إلا أن قائمة المحاذير ازدادت مع الوقت، حتى اشتملت على محذور "عدم الدقة التاريخية"، والتي أدت إلى كثير من التعديل على الألعاب الاستراتيجية.

لكن في حالة ماريو، كان الأمر مختلفا، فزي القراصنة ليس ممنوعا بحسب المحاذير الصينية، إلا أن محلل الألعاب بشركة "نيكو بارتنرز"، دانيا أحمد، يرى أن التعديل على ماريو أجري من باب تطبيق "سياسة البلاد ضد تشجيع الطوائف والخرافات".

ولم تقتصر التعديلات على رقعة العين والجمجمة في زي ماريو، فقد أعلنت شركة نينتندو أن خرائط اللعبة تم تجريدها من أسامي البلدان والمواقع المكتوبة باللغة الإنكليزية، بالإضافة إلى الحروف والأرقام.

وأضاف أحمد أن كثيرا من التعديلات التي تجرى على الألعاب يتم تنفيذها بشكل استباقي، بحيث يضمن مصنعوها تجنب متاعب إعادة التقديم للحصول على الموافقة مجددا.

وأوضح أحمد أن القواعد التنظيمية للألعاب في الصين، وصلت إلى إجبار الشركات على حذف مشاهد المخدرات والقمار، ففي لعبة "Tom Clancy's Rainbow Six Siege" على سبيل المثال، تم حذف آلات القمار.

كما يحظر تشويه سمعة النظام الشيوعي في الصين من خلال الألعاب، بالإضافة إلى إظهار تايوان كدولة مستقلة عن الصين.

الحرة / ترجمات - واشنطن