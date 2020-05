فيسبوك تسمح لنصف موظفيها بالعمل من المنزل

لا تسلم الأفلام وألعاب الفيديو الأجنبية من الرقابة في الصين، ففي نظام يراقب كل تفصيل عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فلا عجب أنه توسع لفرض تعديلات ولو بسيطة على مصممي ألعاب الفيديو الموزعة في البلاد، ولم يكن سوبر ماريو استثناء من مقص الرقابة.

وقد أزيلت عصابة العين، التي يشتهر القراصنة بارتدائها من على وجه شخصية سوبر ماريو، ورسمة الجمجمة على القبعة التي يرتديها في لعبة "Super Mario Odyssey"، بحسب تقرير صحيفة "scmp" الصادرة من هونغ كونغ.

وتعرف الصين بتنظيم صناعة ألعاب الفيديو منذ التسعينيات، إلا أن قائمة المحاذير ازدادت مع الوقت، حتى اشتملت على محذور "عدم الدقة التاريخية"، والتي أدت إلى كثير من التعديل على الألعاب الاستراتيجية.

لكن في حالة ماريو، كان الأمر مختلفا، فزي القراصنة ليس ممنوعا بحسب المحاذير الصينية، إلا أن محلل الألعاب بشركة "نيكو بارتنرز"، دانيا أحمد، يرى أن التعديل على ماريو أجري من باب تطبيق "سياسة البلاد ضد تشجيع الطوائف والخرافات".

ولم تقتصر التعديلات على رقعة العين والجمجمة في زي ماريو، فقد أعلنت شركة نينتندو أن خرائط اللعبة تم تجريدها من أسامي البلدان والمواقع المكتوبة باللغة الإنكليزية، بالإضافة إلى الحروف والأرقام.

In the Mainland China release of Super Mario Odyssey, the maps were stripped of ALL TEXT: This includes English names of countries and locations, as well as the coordinate marking letters and latitude numbers. pic.twitter.com/SYqwskD4xM