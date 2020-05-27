تكنولوجيا

مهمة أميركية تاريخية إلى الفضاء.. وبث مباشر للحدث الكبير لناسا

الحرة / وكالات - واشنطن
27 مايو 2020
صاروخ فالكون 9 يحمل الكبسولة كرو دراغون في موقع الإطلاق في مركز كينيدي
صاروخ فالكون 9 يحمل الكبسولة كرو دراغون في موقع الإطلاق في مركز كينيدي

 تبدأ حقبة فضائية جديدة، الأربعاء، مع إطلاق شركة سبايس إكس اثنين من رواد وكالة ناسا إلى الفضاء، وهي قدرة تمتعت بها مجموعة من الدول على مدى ستة عقود وحرمت منها الولايات المتحدة لمدة تسع سنوات.

وسيشارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الحدث التاريخي الذي سيشهد انطلاق صاروخ "فالكون 9" والكبسولة "كرو دراغن" من منصة الإطلاق 39A في مركز كينيدي لفضاء بولاية فلوريدا، وهو المكان ذاته الذي نقل منه صاروخ "ساتورن 5" مهمة أبولو 11، أول رحلة مأهولة إلى القمر، ومنه انطلقت أول وآخر مهمات للمركبات الفضائية الأميركية.

وستكون هذه المرة الأولى التي ينطلق فيها رواد فضاء أميركيون على صاروخ أميركي ومن داخل الولايات المتحدة، منذ إحالة المركبات الفضائية إلى التقاعد في عام 2011 بعد ثلاثة عقود لها في الخدمة. 

ومن المقرر أن تنطلق المهمة التي أطلق عليها اسم ديمو-2 (Demo-2) برائدي الفضاء روبرت بينكن ودوغلاس هيرلي، إلى المحطة الدولية، في الساعة 16:32 بتوقيت شرق الولايات المتحدة ( 20:32 بتوقيت غرينيتش) إذا كانت الأحوال الجوية مواتية.

ويمكن متابعة الحدث بشكل مباشر على تلفزيون ناسا وحساباتها على تويتر وفيسبوك ويوتيوب وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقالت سبيس إكس صباح الأربعاء، إن الأحوال الجوية مناسبة للانطلاق بنسبة 60 في المئة. وإذا لزم الأمر، سيتم تأجيل الرحلة إلى يوم السبت.

وسيكون بينكن قائد العمليات المشتركة للمهمة الفضائية، حيث سيكون مسؤولا عن أنشطة مثل الالتقاء بمحطة الفضاء والالتحام بها والانفصال عنها.

أما هيرلي، الذي شارك في آخر ممهة فضائية قام بها المكوك أتلانتس في يوليو 2011، فسيكون قائد المركبة الفضائية، المسؤول عن أنشطة مثل الانطلاق والهبوط والاسترداد.

وبعد المهمة، ستنفصل كرو دراغون بشكل مستقل مع رواد الفضاء على متنها وتهبط في المحيط الأطلسي، حيث ستلتقطها سفينة الاسترداد، وفقا لوكالة ناسا.

وكانت ناسا قد أكدت ناسا على ضرورة المضي قدما في المهمة على الرغم من أزمة كورونا التي شلت نشاط القطاعين العام والخاص في شتى أنحاء أميركا، لكي تحتفظ بالطاقم الأميركي الكامل في المحطة الدولية.

ويأمل مدير ناسا جيم برادنستاين أن يجلب انطلاق كرو دراغون بعض الإثارة إلى المواطنين الذين  أرهقتهم الجائحة العالمية.

وستكون هذه الرحلة المرة الأولى في التاريخ التي تنقل فيها شركة تجارية بشرا إلى مدار الأرض، كما تشكل لحظة مهمة لوكالة ناسا وعشاق الفضاء الذين انتظروا حوالي 10 أعوام لرؤية عودة الرحلات البشرية إلى الفضاء إلى البر الأميركي. 

وكان رواد الفضاء الأميركيون بعد ذلك، يتجهون إلى روسيا حيث يتدربون على مركبات سويوز الفضائية الروسية قبل الانطلاق في مهامهم. وكلفت كل مقعد للرواد الأميركيين ناسا، ما يصل إلى 86 مليون دولار للواحد.

وقررت ناسا ألا تتنتج برنامجا جديدا للمركبات الفضائية خاصا بها، وطلبت من القطاع الخاص تطوير مركبة فضائية قادرة على حمل روادها بسلام من وإلى محطة الفضاء الدولية.

وفيما أثارت الخطوة جدلا، إلا أن الفكرة وراءها تتمثل في أن الشركات الخاصة سيؤدي إلى تقليص تكاليف ناسا ويدفع إلى الإبداع ويمنح الوكالة مزيدا من الوقت لاستكشاف المجموعة الشمسية.

وبدأ عمل ناسا مع القطاع الخاص خلال عهد جورج دبليو بوش وكان هدفه شحن المعدات والمؤن، ولاحقا خلال عهد باراك أوباما للرحلات البشرية. وقال أوباما في عام 2010 من مركز كينيدي للفضاء "قال البعض إن العمل مع القطاع الخاص بهذه الطريقة غير عملي أو غير حكيم. أنا لا أوافق على ذلك".

سبايس إكس

وأسس شركة "سبايس إكبلوريشن تكنولوجيز كورب" في عام 2002 رجل أعمال مهووس بالمريخ مصمم على كسر قواعد لعبة صناعة الطيران إلى الفضاء، هو إلون ماسك. وحازت شركته تدريجا ثقة أكبر وكالة فضائية في العالم.

وبحلول عام 2012، أصبحت أول شركة خاصة ترسل مركبة شحن إلى محطة الفضاء الدولية وترسو فيها، وأصبحت تقوم بإعادة إمداد المحطة بالمؤن والمعدات بانتظام منذ ذلك الحين. وبعد ذلك بعامين، طلبت ناسا منها القيام بالخطوة التالية: نقل روادها إلى المحطة، من خلال تكييف مركبة الشحن دراغون.

وقال ماسك في العام الماضي بعد مهمة تدريبية ناجحة غير مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية "سبايس إكس لن تكون هنا من دون وكالة ناسا".

ودفعت ناسا أكثر من ثلاثة مليارات دولار للشركة لتصميم مركبتها القابلة لإعادة الاستخدام لمدة ست رحلات فضائية مستقبلية وبنائها واختبارها وتشغيلها.

إلا أن عملية تطوير المركبة شهدت تأخيرات وانفجارات ومشكلات بالمظلات، لكن رغم كل تلك العقبات، تغلبت سبايس إكس على شركة بوينغ العملاقة.

وتدفع ناسا أيضا لشركة بوينغ لبناء مركبة ستارلاينر التي لا تزال غير جاهزة.

حضور ترامب

وسيحضر عملية الإطلاق، الأربعاء، الرئيس ترامب الذي يحاول إعادة ترسيخ الهيمنة الأميركية على الفضاء عسكريا ومن خلال العودة إلى القمر في عام 2024 أيضا.

وإذا كان بإمكان ناسا أن تعهد الرحلات الفضائية "في مدار منخفض" للقطاع الخاص، فستوفر الأموال لمهماتها البعيدة. وقال مديرها جيم برايدنستاين "نتصور مستقبلا حيث يتم تسويق المدار المنخفض بحيث تعد وكالة ناسا زبونة لكثير من الزبائن".

وتابع "إذا واصلنا استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركية... فلن نصل إلى القمر ولا إلى المريخ".

ومركبة كرو دراغون مشابهة لأبولو، لكن تم تحديثها لتتناسب مع القرن 21، إذ حلت شاشات قابلة للمس مكان المفاتيح اليدوية، كما تهيمن على الداخل إضاءة بيضاء خفيفة.

لكنها تبدو مختلفة تماما عن المكوكات الفضائية الضخمة والمركبات المجنحة التي كانت تنقل الرواد إلى الفضاء من الأراضي الأميركية من 1981 إلى 2011.

وقال بنكن الذي قام بمهمتين إلى الفضاء في السابق مثل زميله هيرلي "نتوقع رحلة سلسة لكننا نتوقع أن تكون صاخبة".

وعلى عكس المكوكات التي انفجر إحداها وهو "تشالنجر" في عام 1986 بعد الإقلاع، يمكن أن تقذف دراغون في حالة طوارئ إذا واجه صاروخ فالكون 9 أي مشكلة.

ومن المقرر أن تلتحم كرو دراغون بمحطة الفضاء الدولية التي تسبح على ارتفاع 400 كيلومتر، الخميس، وقد تبقى هناك حتى أغسطس.

وإذا أنجزت مهمتها بنجاح، فهذا يعني أن الأميركيين لن يعتمدوا بعد الآن على الروس للسفر إلى الفضاء وستصبح عمليات الإطلاق حدثا منتظما في فلوريدا مرة جديدة.

الحرة / وكالات - واشنطن

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الجدل يحتدم حول الأولوية.. تتبع الفيروس أم احترام الحريات الفردية؟

فرانس برس
27 مايو 2020
تطبيق إلكتروني لتتبع حالات الإصابة بكورونا في سويسرا
تطبيق إلكتروني لتتبع حالات الإصابة بكورونا في سويسرا

تكشف الحاجة إلى تتبع تفشي فيروس كوفيد-19 في مختلف أنحاء العالم، التناقض بين إشكاليتين متعارضتين؛ كيف يمكن حل المعضلة العصية المتمثلة في حماية الصحة العامة والحريات الأساسية؟

لقد صارت القيود المفروضة على حركة التنقل والحد من التجمعات واعتماد تطبيقات تتبع تحركات الأفراد، وطائرات المراقبة من دون طيار، أمورا اعتيادية في كوكب تشله الحاجة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد.

ويطرح التتبع، على وجه الخصوص، على أنه أمر لا مفر منه للسماح بحركة الناس والبضائع. ولكن سواء تم قبولها دون تردد أو أثارت جدلا، فإن هذه الإجراءات تخيف أولئك المتمسكين بمفاهيم الحرية.

ففي آسيا، حيث أعلنت دول عدة نجاحها في مواجهة المرض، قال بول تشامبرز اختصاصي العلوم السياسية، ومقره في جامعة نارسوان في تايلاند، لوكالة فرانس برس، إن " الوباء وفر للحكومات التي أرادت تعزيز أو توسيع قدراتها الاستبدادية خطابا عمليا جدا لتحقيق ذلك".

ويخشى أن تبقى هذه الإجراءات  معتمدة حتى بعد التغلب على وباء كوفيد-19  لأن "الحكومات يمكن أن تجادل بأنها ستحتاج إلى سلطات أكثر تركيزا في حال قيام حالة طوارئ مستقبلا". 

ففي تايلاند، يمكن لتطبيق على الهاتف الجوال قراءة رمز شريطي عند دخول متجر أو مطعم. وتعهد المجلس العسكري الحاكم بعدم الكشف عن البيانات وبإتلافها في غضون 60 يوما، ولكنه دعا أيضا إلى إدانة منتهكي القواعد الصحية فيما تأجل إقرار قانون حماية البيانات.

"التتبع، أساس علم الأوبئة"

في المجر، أصدر رئيس الوزراء فيكتور أوربان قانونا يعزز سلطاته بشكل كبير وإلى أجل غير مسمى. 

وفي قطر، يطلب تطبيق الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو على الهاتف الذكي بالإضافة إلى الإذن بإجراء مكالمات. وكل من يرفض تنزيله، أو لا يضع كمامة، يخاطر بأن يحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

وفي جميع أنحاء العالم، تزداد المسالة إلحاحا لأنه، وفقا للخبراء، يجب أن يحمِّل تطبيق التتبع 60% من السكان ليكون فعالا. ومثل العديد من الدول الأخرى، فشلت سنغافورة التي اعتمدت مثل هذا التطبيق في 20 مارس، في بلوغ هذه العتبة.

وتحمست فرنسا في وقت مبكر جدا للفكرة، لكن العمل ما زال جاريا على تطبيقها. ولم تعط اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات، وهي هيئة تعنى بحماية البيانات الشخصية، الضوء الأخضر لنشرها سوى الثلاثاء.

في الولايات المتحدة، ووفقا لمسح أجرته مؤسسة بروكينغز للأبحاث، يخشى أكثر من نصف السكان من تفويض سلطات مفرطة لشركات التكنولوجيا الخاصة.

وقالت المؤسسة البحثية إن انعدام الثقة ينبع من الانتهاكات المختلفة التي ارتكبتها أجهزة عدة، بدءا من وكالة الاستخبارات الأميركية بناء على ما كشفه إدوارد سنودن، إلى تسرب بيانات من فيسبوك إلى شركة كمبريدج أناليتيكا البريطانية. وإذ رأت أن الصحة العامة يجب ألا "تدفع ثمن الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات والشركات الخاصة"، فإنها تلحظ الحاجة إلى "توضيح ما تفعله هذه الأدوات، وقبل كل شيء ما لا تفعله".

ولخص بنجامين كويريو، اختصاصي علم الأوبئة والمستشار الطبي السابق لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، الجدل في مفهوم واحد: السرية الطبية. وأوضح لوكالة فرانس برس أن "الذهاب لمعاينة الحالات ورصد وإدارة الاحتكاك بأشخاص آخرين، ومحاولة كسر سلسلة انتقال مرض معد، هي أساس علم الأوبئة". 

"الأخ الأكبر" 

ويقول الباحث "هل تجعلنا التقنيات الجديدة نكتسب مزيدا من الكفاءة؟ بكل تأكيد. هل هي خطيرة؟ بالتأكيد أيضا"، وذلك لعدم مراعاة السرية الطبية. من الناحية المثالية، يقول الباحث، يجب أن يكون بالإمكان استخدام تطبيق التتبع "على نطاق دولي أو حتى عالمي". ولكن القدرة على حماية البيانات الشخصية على نطاق الكوكب هي ضرب من الخيال. ومن هنا ما زال لدينا "200 تعريف للسرية الطبية في 200 دولة".

ويصبح الموضوع مثيرا للقلق على نحو واضح إذا تصورنا الأسوأ. إذ لا يرى المؤرخ الإسرائيلي يوفال نوا هراري في الأمر، سوى استمرار "لتاريخ من المراقبة". وكتب هراري في مقالة في صحيفة فاينانشيال تايمز، "أرادت الحكومات أن تعرف بالضبط على ماذا نضغط بإصبعنا (...). والآن تريد أن تعرف درجة حرارة الإصبع وضغط الدم"، "الأخ الأكبر" يريد معرفة حتى ما يحدث تحت جلدنا. 

وأضاف أنه من الناحية التقنية، "ما كان يبدو من باب الخيال العلمي قبل عشر سنوات صار اليوم شيئا من الماضي"، معبرا عن خشيته من نظام متطفل بضراوة يمكنه أن يعرف على مدار 24 ساعة وعبر سوار إلكتروني، درجة حرارة الجميع ودقات قلبهم. ومن خلال ذلك التعرف على عواطفهم، سواء كانوا غاضبين أو خائفين أو فرحين.

وقال المؤرخ "مثل هذا النظام يمكن أن يوقف انتشار الوباء في غضون أيام قليلة. عظيم، أليس كذلك؟ لكن الجانب السلبي بالطبع هو أنه سيضفي الشرعية على نظام مراقبة جديد مرعب".

لذلك فإن كل شيء هو مسألة أولويات. فهل يجب أن نضحي ببعض الحرية على مذبح الصحة العامة؟".   

وردا على هذا السؤال الإشكالي، قال بنجامين كويريو إن "أخصائيي الأوبئة سيجيبون عن السؤال بنعم بالطبع، لأنه يجب فعل كل ما يلزم لتفادي انهيار النظام الصحي وانهيار الدولة. لكن المواطن سيرد بأنه غير مستعد للتضحية بحريته الفردية. لا يناسبني مشاركة بياناتي الاجتماعية مع الجميع".
 

فرانس برس