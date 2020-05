مهمة أميركية تاريخية إلى الفضاء.. وبث مباشر للحدث الكبير لناسا

تبدأ حقبة فضائية جديدة، الأربعاء، مع إطلاق شركة سبايس إكس اثنين من رواد وكالة ناسا إلى الفضاء، وهي قدرة تمتعت بها مجموعة من الدول على مدى ستة عقود وحرمت منها الولايات المتحدة لمدة تسع سنوات.

وسيشارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الحدث التاريخي الذي سيشهد انطلاق صاروخ "فالكون 9" والكبسولة "كرو دراغن" من منصة الإطلاق 39A في مركز كينيدي لفضاء بولاية فلوريدا، وهو المكان ذاته الذي نقل منه صاروخ "ساتورن 5" مهمة أبولو 11، أول رحلة مأهولة إلى القمر، ومنه انطلقت أول وآخر مهمات للمركبات الفضائية الأميركية.

Falcon 9 and Crew Dragon will lift off from Launch Complex 39A – the same place Saturn V launched humanity to the Moon and from where the first and final Space Shuttle missions lifted off pic.twitter.com/wOSsbCRqi7