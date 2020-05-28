تكنولوجيا

إنستغرام تعلن مشاركة الأرباح مع صانعي المحتوى قريبا

الحرة / ترجمات - واشنطن
28 مايو 2020
سيهدف التطبيق إلى ضم عدد أكبر من صانعي المحتوى حول العالم لشركائه في الأرباح.
سيهدف التطبيق إلى ضم عدد أكبر من صانعي المحتوى حول العالم لشركائه في الأرباح.

للمرة الأولى منذ إطلاقه، سيشارك تطبيق "إنستغرام" أرباحا مع صانعي المحتوى من خلال الإعلانات الظاهرة على خدمة "آي جي تي في" التي يقدمها، ومن خلال "الشارات" التي من الممكن أن يشتريها المستخدم خلال متابعته للبث المباشر عبر حسابات مختلفة عبر الموقع، وفقا لموقع "ذي فيرج" التقني.

ويهدف إنستغرام لتشجيع صانعي المحتوى على تقديم المزيد من الأفكار الجاذبة لمتابعين أكثر، ما ينعكس بالفائدة على كل من المستخدم والتطبيق.

وكان إنستغرام قد ألمح في وقت سابق إلى إضافة الإعلانات في خدمة "آي جي تي في"، حيث أعلن التطبيق أن الفيديوهات الأكثر طولا ستحظى بفرص أكبر لكسب الأموال.

واعتبارا من الأسبوع القادم، ستباشر الإعلانات بالظهور مبدئيا على فيديوهات لحوالي 200 صانع محتوى يتحدثون الإنكليزية، مثل آدم وحيد وليلي بونز.

واختار إنستغرام المملوك لشركة فيسبوك معظم صناع المحتوى بسبب شهرتهم السابقة على تطبيق "تيك توك" الصيني.

أما الإعلانات التي ستظهر لمستخدمي التطبيق فستكون لشركات مثل "آيكيا"، "بوما" و"سيفورا".

وفي تصريحات للموقع التقني، قال جستين أوسوفسكي، مدير عمليات إنستغرام، إن التطبيق سيشارك نسبة 55 بالمئة مقطوعة من الأرباح مع صانعي المحتوى.

وفي خطوة لاحقة، سيسعى التطبيق إلى ضم عدد أكبر من صانعي المحتوى حول العالم لشركائه في الأرباح.

وكانت تطبيقات أخرى بينها فيسبوك ويوتيوب قد اتخذت خطوة مشاركة الأرباح مع صناع المحتوى، بهدف تشجيع تقديم المزيد من المحتوى للمتابعين.

ونقلت وكالة رويترز عن مدير عمليات إنستغرام أن الشارات التي سيقدمها الموقع ستكون متاحة للبيع بثلاثة أسعار هي 0.99 و1.99 و4.99 دولار بدءا بعشرات المستخدمين الشهر المقبل وإن الشركة لن تحصل على نسبة من المبيعات في البداية.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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مايكروسوفت تطلق تطبيقا لضبط سلوك الأطفال على "أكس-بوكس"

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تكنولوجيا

مايكروسوفت تطلق تطبيقا لضبط سلوك الأطفال على "أكس-بوكس"

الحرة / ترجمات - واشنطن
28 مايو 2020
جاء التطبيق في الوقت الذي يشهد فيه العالم إقبالا متزايدا على ألعاب الفيديو.
جاء التطبيق في الوقت الذي يشهد فيه العالم إقبالا متزايدا على ألعاب الفيديو.

أطلقت مايكروسوفت تطبيقا يتيح للعائلة التحكم بإعدادات أجهزة "أكس-بوكس"، وذلك بهدف مراقبة الفترة التي يقضيها أطفالهم باستخدامها للعب.

وأتاحت الشركة التطبيق للتحميل في كل من متاجر "آي أو أس" لأجهز آبل ومتجر "آندرويد".

ويخول التطبيق الأهالي بتحديد وقت ممارسة أطفالهم لألعاب الفيديو عبر أجهزة أكس-بوكس، بالإضافة إلى تلك التي يمارسونها باستخدام أجهزة الكمبيوتر بنظام تشغيل "ويندوز 10".

وجاء التطبيق في الوقت الذي يشهد إقبالا متزايدا من ملايين الأطفال حول العالم لاستخدام أجهزة أكس-بوكس وألعاب الفيديو بشكل عام، لا سيما في ظل أوامر البقاء في المنزل المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وباستخدام التطبيق الجديد، سيتمكن الأهالي من إنشاء حسابات لأطفالهم وضبط وقت اللعب اليومي، بالإضافة إلى التحكم بالمحتوى الظاهر لهم بما يتناسب مع أعمارهم.

ويقدم التطبيق خدمة الاطلاع على النشاط اليومي والأسبوعي للأطفال خلال استخدامهم أجهزة اللعب.

كما يتيح التطبيق ضبط طبيعة الأشخاص الذين يتواصل معهم الأطفال خلال اللعب، فيما لو كانوا يستخدمون ألعاب فيديو تتطلب الاتصال بشبكة الإنترنت ومشاركة أطراف أخرى في مواقع مختلفة من العالم، فمن الممكن أن يتم تحديد مجموعة أصدقاء معينة للعب معهم فقط.

ولا تعتبر خاصية مراقبة نشاط الأطفال خلال ممارسة ألعاب الفيديو أمرا جديدا، إلا أن التطبيق الجديد يسهل على الأهالي الأمر الذي كان يتطلب منهم التسجيل في منصة مايكروسوفت على الإنترنت والدخول إليها في كل مرة لتتبع سلوك أطفالهم خلال اللعب.

وسيتيح التطبيق الجديد للأهالي الحصول على إشعارات فورية في حالة تلقي أطفالهم طلبات اللعب المختلفة، بالإضافة إلى إشعارات ستخبرهم إن كان أطفالهم يطلبون تمديد فترة اللعب المسموحة لهم.

وكانت مايكروسوفت قد طرحت في وقت سابق تطبيقا آخر أسمته "فاميلي سيفتي"، يسهل على الأهالي معرفة أماكن تواجد أطفالهم وأفراد عائلاتهم، كما يتيح لهم الاطلاع على المدة التي يقضيها أطفالهم خلال استخدام الهواتف الذكية التي تعمل على نظام آندرويد.

الحرة / ترجمات - واشنطن