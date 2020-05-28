بعد أن تسببت بمقتل مئات المسافرين.. بوينغ تستأنف إنتاج "737 ماكس"

قالت عملاقة عالم الطيران "بوينغ" إنها ستواصل تصنيعها للطائرات من طراز "737 ماكس" بعد مرور خمسة أشهر على إيقاف تصنيعها، إثر حوادث تسببت بمصرع مئات من الركاب في أكثر من دولة حول العالم، وفقا لما نقل موقع "ذي فيرج" التقني.

وأشارت الشركة إلى أنها ستعود لمواصلة الإنتاج "بوتيرة منخفضة كونها تقوم بتطبيق أكثر من 12 مبادرة تركز على تعزيز السلامة في موقع العمل وجودة المنتج".

وتم إيقاف الطائرات من طراز "737 ماكس" عن العمل منذ شهر مارس 2018، عقب حادثتي سقوط تسببتا بمقتل 346 من الركاب وطواقم الطائرات.

وواصلت الشركة تصنيع طائراتها من ذات الطراز حتى ديسمبر 2019، ثم أعلنت وقف إنتاجها حتى التأكد من إصلاح أي خلل محتمل في نظامها.

ولا تقتضي العودة إلى عمليات تصنيع الطائرة بالضرورة السماح لها بتسيير الرحلات كما كان الأمر سابقا، فهي لا تزال بحاجة للحصول على تصريح من إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية لتعود لتقديم خدماتها للركاب مجددا.

وأكدت بوينغ أن كلا من فريقها الميكانيكي والهندسي واصلا العمل سويا طيلة فترة إيقاف التصنيع بهدف توحيد آليات العمل وتجديد عمليات التجهيز، وذلك لضمان الحصول على كل ما يحتاجونه لبناء الطائرة من جديد.

"كنا في رحلة متواصلة لتطوير نظام الإنتاج لدينا وجعله أقوى"، قال نائب رئيس بوينغ والمدير العام لبرنامج 737 في بيان.

وكانت بوينغ قد صرحت العام الماضي بأنها لا تتوقع عودة الطراز "737 ماكس" للطيران حتى منتصف عام 2020 على أقل تقدير، إلا أن ذلك الموعد قد يشهد تأجيلا آخر لما فرضته أزمة تفشي فيروس كورونا من تعطيلات في مختلف المجالات.

وأعلنت بوينغ مؤخرا نيتها الاستغناء عن خدمات أكثر من 10 آلاف من موظفيها جراء أزمة كورونا التي تسببت بخسائر كبيرة في قطاع الطيران الذي شهد شللا غير مسبوق في عمله بمعظم أنحاء العالم.

