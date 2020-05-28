تكنولوجيا

بعد أن تسببت بمقتل مئات المسافرين.. بوينغ تستأنف إنتاج "737 ماكس"

الحرة / ترجمات - واشنطن
28 مايو 2020
توقفت بوينغ عن تصنيع "737 ماكس" بعد تسببها بمقتل 346 راكبا.
توقفت بوينغ عن تصنيع "737 ماكس" بعد تسببها بمقتل 346 راكبا.

قالت عملاقة عالم الطيران "بوينغ" إنها ستواصل تصنيعها للطائرات من طراز "737 ماكس" بعد مرور خمسة أشهر على إيقاف تصنيعها، إثر حوادث تسببت بمصرع مئات من الركاب في أكثر من دولة حول العالم، وفقا لما نقل موقع "ذي فيرج" التقني.

وأشارت الشركة إلى أنها ستعود لمواصلة الإنتاج "بوتيرة منخفضة كونها تقوم بتطبيق أكثر من 12 مبادرة تركز على تعزيز السلامة في موقع العمل وجودة المنتج".

وتم إيقاف الطائرات من طراز "737 ماكس" عن العمل منذ شهر مارس 2018، عقب حادثتي سقوط تسببتا بمقتل 346 من الركاب وطواقم الطائرات.

وواصلت الشركة تصنيع طائراتها من ذات الطراز حتى ديسمبر 2019، ثم أعلنت وقف إنتاجها حتى التأكد من إصلاح أي خلل محتمل في نظامها.

ولا تقتضي العودة إلى عمليات تصنيع الطائرة بالضرورة السماح لها بتسيير الرحلات كما كان الأمر سابقا، فهي لا تزال بحاجة للحصول على تصريح من إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية لتعود لتقديم خدماتها للركاب مجددا.

وأكدت بوينغ أن كلا من فريقها الميكانيكي والهندسي واصلا العمل سويا طيلة فترة إيقاف التصنيع بهدف توحيد آليات العمل وتجديد عمليات التجهيز، وذلك لضمان الحصول على كل ما يحتاجونه لبناء الطائرة من جديد.

"كنا في رحلة متواصلة لتطوير نظام الإنتاج لدينا وجعله أقوى"، قال نائب رئيس بوينغ والمدير العام لبرنامج 737 في بيان.

وكانت بوينغ قد صرحت العام الماضي بأنها لا تتوقع عودة الطراز "737 ماكس" للطيران حتى منتصف عام 2020 على أقل تقدير، إلا أن ذلك الموعد قد يشهد تأجيلا آخر لما فرضته أزمة تفشي فيروس كورونا من تعطيلات في مختلف المجالات.

وأعلنت بوينغ مؤخرا نيتها الاستغناء عن خدمات أكثر من 10 آلاف من موظفيها جراء أزمة كورونا التي تسببت بخسائر كبيرة في قطاع الطيران الذي شهد شللا غير مسبوق في عمله بمعظم أنحاء العالم.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

Algerian journalists demonstrate for freedom of the press during a protest against the country's ruling elite and rejecting the…
آخر الأخبار

الإعلام ترياق حين يطوق الموت العالم
جاء التطبيق في الوقت الذي يشهد فيه العالم إقبالا متزايدا على ألعاب الفيديو.
تكنولوجيا

مايكروسوفت تطلق تطبيقا لضبط سلوك الأطفال على "أكس-بوكس"

رافيا أرشد أول قاضية مسلمة محجبة في المملكة المتحدة
عربي ودولي

تعيين أول قاضية محجبة في المملكة المتحدة.. هذا اختصاصها

أكثر من 850 تونسي عالقون في الدوحة يستغيثون بالحكومة لإجلائهم
عربي ودولي

تونسيون عالقون في قطر بسبب كورونا يعتصمون داخل سفارة بلادهم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال عرض لصفقة بيع أسلحة بين البلدين
عربي ودولي

سيناتور: إدارة ترامب تعتزم إبرام صفقة أسلحة جديدة مع السعودية

توقفت بوينغ عن تصنيع "737 ماكس" بعد تسببها بمقتل 346 راكبا.
تكنولوجيا

بعد أن تسببت بمقتل مئات المسافرين.. بوينغ تستأنف إنتاج "737 ماكس"

استحواذ أمازون على زوكس سيوفر عليها ما لا يقل عن 20 مليار دولار سنويا من تكلفة التوصيل.
اقتصاد

أمازون تتوجه لاقتحام عالم السيارات ذاتية القيادة

تكنولوجيا

مايكروسوفت تطلق تطبيقا لضبط سلوك الأطفال على "أكس-بوكس"

الحرة / ترجمات - واشنطن
28 مايو 2020
جاء التطبيق في الوقت الذي يشهد فيه العالم إقبالا متزايدا على ألعاب الفيديو.
جاء التطبيق في الوقت الذي يشهد فيه العالم إقبالا متزايدا على ألعاب الفيديو.

أطلقت مايكروسوفت تطبيقا يتيح للعائلة التحكم بإعدادات أجهزة "أكس-بوكس"، وذلك بهدف مراقبة الفترة التي يقضيها أطفالهم باستخدامها للعب.

وأتاحت الشركة التطبيق للتحميل في كل من متاجر "آي أو أس" لأجهز آبل ومتجر "آندرويد".

ويخول التطبيق الأهالي بتحديد وقت ممارسة أطفالهم لألعاب الفيديو عبر أجهزة أكس-بوكس، بالإضافة إلى تلك التي يمارسونها باستخدام أجهزة الكمبيوتر بنظام تشغيل "ويندوز 10".

وجاء التطبيق في الوقت الذي يشهد إقبالا متزايدا من ملايين الأطفال حول العالم لاستخدام أجهزة أكس-بوكس وألعاب الفيديو بشكل عام، لا سيما في ظل أوامر البقاء في المنزل المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وباستخدام التطبيق الجديد، سيتمكن الأهالي من إنشاء حسابات لأطفالهم وضبط وقت اللعب اليومي، بالإضافة إلى التحكم بالمحتوى الظاهر لهم بما يتناسب مع أعمارهم.

ويقدم التطبيق خدمة الاطلاع على النشاط اليومي والأسبوعي للأطفال خلال استخدامهم أجهزة اللعب.

كما يتيح التطبيق ضبط طبيعة الأشخاص الذين يتواصل معهم الأطفال خلال اللعب، فيما لو كانوا يستخدمون ألعاب فيديو تتطلب الاتصال بشبكة الإنترنت ومشاركة أطراف أخرى في مواقع مختلفة من العالم، فمن الممكن أن يتم تحديد مجموعة أصدقاء معينة للعب معهم فقط.

ولا تعتبر خاصية مراقبة نشاط الأطفال خلال ممارسة ألعاب الفيديو أمرا جديدا، إلا أن التطبيق الجديد يسهل على الأهالي الأمر الذي كان يتطلب منهم التسجيل في منصة مايكروسوفت على الإنترنت والدخول إليها في كل مرة لتتبع سلوك أطفالهم خلال اللعب.

وسيتيح التطبيق الجديد للأهالي الحصول على إشعارات فورية في حالة تلقي أطفالهم طلبات اللعب المختلفة، بالإضافة إلى إشعارات ستخبرهم إن كان أطفالهم يطلبون تمديد فترة اللعب المسموحة لهم.

وكانت مايكروسوفت قد طرحت في وقت سابق تطبيقا آخر أسمته "فاميلي سيفتي"، يسهل على الأهالي معرفة أماكن تواجد أطفالهم وأفراد عائلاتهم، كما يتيح لهم الاطلاع على المدة التي يقضيها أطفالهم خلال استخدام الهواتف الذكية التي تعمل على نظام آندرويد.

الحرة / ترجمات - واشنطن