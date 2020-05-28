تكنولوجيا

تقنية جديدة لحماية سيارات الشرطة من فيروس كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
28 مايو 2020
تساهم التقنية بمنح حماية إضافية لرجال الشرطة من التعرض لفيروس كورونا المستجد.
تساهم التقنية بمنح حماية إضافية لرجال الشرطة من التعرض لفيروس كورونا المستجد.

طورت شركة "فورد" الأميركية برمجياتها المستخدمة في سيارات الشرطة لتكون قادرة على القضاء على فيروس كورونا المستجد داخل تلك السيارات، وذلك من خلال تعقيمها باستخدام وسائل لرفع الحرارة وتسخين الغرفة الداخلية للسيارة بما يضمن خلوها من الفيروس.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فقد عملت فورد على تطوير برمجية قادرة على رفع درجة الحرارة الداخلية في دوريات الشرطة لتصل حتى 56 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة، وهي الدرجة والوقت المطلوبين للقضاء على الفيروس.

وتعمل البرمجية على تعزيز سرعة تسخين محرك السيارة ومن ثم توزيع الهواء داخلها عن طريق المراوح المثبتة فيها أصلا ضمن جهاز التكييف، ليتم توزيعه بشكل قادر على الوصول لجميع أجزاء المركبة من الداخل.

وتراقب التقنية الجديدة من فورد درجة الحرارة الداخلية للتأكد من وصولها إلى الدرجة المطلوبة والوقت اللازم للقضاء على تركيز الفيروس بشكل فعال.

وبحسب فورد، فإن التقنية الجديدة ستكون قادرة على القضاء على الفيروس بنسبة لا تقل عن 99 بالمئة في الجزء الداخلي من المركبة.

وشددت الشركة على أن هذا النظام وحده لا يعني استبعاد إجراءات الوقاية المتعارف عليها، بل هو موجود لتعزيزها وتقديم حماية أكبر لرجال الشرطة ومن يتعامل معهم.

وأكدت الشركة في تصريحات للصحيفة أن النظام الجديد يتمتع بإعدادات أمان تمنعه من العمل خلال تواجد أي شخص داخل المركبة، فالتعقيم يجب أن يتم خلال فترة خلوها من الركاب.

"المستجيبون الأوائل (رجال الأمن) في الخطوط الأمامية لحمايتنا. هم معرضون للفيروس، وهم بحاجة كبيرة لإجراءات وقائية"، قال مدير تطوير المنتجات في فورد، هاو ثاي-تانغ.

وللتوصل إلى تقنية فعالة وآمنة، عملت فورد على تطوير النظام بالتعاون مع جامعة أوهايو، للتأكد من درجات الحرارة القادرة على مكافحة فيروس كورونا.

وقال بيان صدر عن مشرفي الدراسة في قسم الأحياء الدقيقة في الجامعة "أظهرت دراساتنا مع شركة فورد أن تعريض فيروس كورونا لدرجة حرارة 56 مئوية لمدة 15 دقيقة يخفض التركيز الفيروسي بنسبة تتجاوز 99 بالمئة على الأسطح الداخلية والمواد المستخدمة داخل مركبات الشرطة".

ولا يستدعي النظام الجديد استبدال مركبات الشرطة الحالية على الأغلب، فكل ما يتطلبه الأمر هو إضافته لسياراتها المصنعة ما بين 2013 و2019، لتتمتع بقدرة أكبر على مقاومة الفيروس وحماية ركابها.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أمازون تتوجه لاقتحام عالم السيارات ذاتية القيادة

الحرة / ترجمات - واشنطن
28 مايو 2020
استحواذ أمازون على زوكس سيوفر عليها ما لا يقل عن 20 مليار دولار سنويا من تكلفة التوصيل.
استحواذ أمازون على زوكس سيوفر عليها ما لا يقل عن 20 مليار دولار سنويا من تكلفة التوصيل.

بلغت شركة أمازون مرحلة متقدمة في مباحثاتها للاستحواذ على شركة "زوكس" المتخصصة في مجال السيارات ذاتية القيادة، وهي الخطوة التي تعول عليها عملاقة التجارة الإلكترونية لتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وتشير الصحيفة إلى أن مباحثات الصفقة يرجح أن تقدّر زوكس بمبلغ دون 3.2 مليارات دولار التي حققتها الشركة في تقديرات سابقة تمت عام 2018.

وبينما رفضت أمازون التعليق على الصفقة، قال محللون إنها ستوفر على الشركة مليارات الدولارات سنويا من التكاليف المترتبة عليها جراء خدمة شحن البضائع التي تقدمها.

وتعتبر عملية توصيل البضائع واحدة من أكثر الإجراءات المكلفة لأمازون، حيث يتوقع أن تصل تكلفتها على الشركة إلى حوالي 90 مليار دولار سنويا في الأعوام المقبلة، بحسب شركة التحليل المتخصصة في عالم المواصلات والإنترنت "مورغان ستانلي".

وبحسب التقديرات، فاستحواذ أمازون على زوكس سيوفر عليها ما لا يقل عن 20 مليار دولار سنويا من تكلفة التوصيل.

ويرى متخصصون في زوكس منافسا لشركات أخرى عاملة في مجالات مقاربة، مثل "تيسلا" و"جنرال موتورز".

كما تتصاعد التوقعات بأن تدخل أمازون باستحواذها على زوكس خط المنافسة في مجالات توصيل الركاب والطعام على حد سواء، علاوة على توصيل البضائع. وتشير صحيفة "ديلي ميل" إلى أن الشركة قد تخلق تحديا آخر أمام سيارة شركة "وايمو" المتخصصة بالسيارات ذاتية القيادة التابعة لغوغل.

وتم تأسيس زوكس عام 2014 لتعمل على تطوير البرمجيات والآليات المطلوبة لصناعة سيارات ذاتية القيادة تعمل على الكهرباء، تتيح للشخص طلبها كسيارة أجرة عبر تطبيقات مخصصة يتم تثبيتها على الهواتف الذكية.

وتصف "وول ستريت جورنال" الصفقة بأنها قد تمنح "حياة جديدة" للشركة الناشئة، والتي واجهت صعوبات في تحقيق الأرباح التي كانت تتطلع إليها.

وكانت شركة أمازون قد شكلت منذ سنوات فريقا متخصصا بشأن تطوير تقنيات القيادة الذاتية، ما يؤكد توجه الشركة بشكل جدي نحو هذا المجال.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن