تكنولوجيا

الساعات الذكية.. هل هي فعالة في كشف الإصابة بفيروس كورونا؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
29 مايو 2020
قد تشكل الساعات الذكية نقلة في مجالات تشخيص الأمراض بشكل مبكر.
قد تشكل الساعات الذكية نقلة في مجالات تشخيص الأمراض بشكل مبكر.

وجد باحثون في دراسات أولية أن البيانات من جهاز يمكن ارتداؤه من شأنها الكشف عن أعراض فيروس كورونا التاجي قبل أيام من إدراكك أنك مريض.

وهذا يعني أن أجهزة تتبع اللياقة البدنية يمكن أن تكون في طريقها لأن تصبح أجهزة تتبع للأمراض.

فقد قامت كل من جامعات "ستانفورد" و"كاليفورنيا" و"ويست فرجينيا" الأميركية، بدراسة وتحليل خمس ساعات ذكية هي "آبل ووتش"، "فيت-بيت"، "غارمين"، "أميز-فيتس" و"بيديتس"، بالإضافة إلى خاتم "أورا" الذكي، وفقا لما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

جميع الأجهزة الذكية التي تمت دراستها تقدم تحليلات للنشاط الرياضي واللياقة البدنية لمستخدميها، بالإضافة إلى خواص أخرى متعلقة باستخدام الهاتف الذكي كما هي ساعة آبل.

خلال الدراسات، حاول الباحثون تتبع أي تغيرات غير معتادة قد تطرأ على معدل نبضات القلب والنشاط ودرجة حرارة الجسد وأنماط النوم، بالإضافة إلى أي بيانات حيوية أو مؤشرات تساعد على التنبؤ وتشخيص الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت البيانات الأولية القادمة من دراسة ساعات "فيت-بيت" وخواتم "أورا" إلى أنها قادرة على تقديم البيانات المبدئية المطلوبة لتشخيص الإصابة.

وبتحليل البيانات، وجدت الدراسة أن ساعات "فيت-بيت" تمكنت من رصد ارتفاعا بمعدل نبضات القلب لدى بعض المصابين بعدوى كوفيد-19 بوقت مبكر لا يقل عن تسعة أيام قبل ظهور الأعراض على مستخدمها وطلبه الرعاية الطبية.

أما خواتم أورا فقد تمكنت من التنبؤ بإصابة مستخدمها بالحمى والسعال وضيق التنفس خلال فترة وصلت إلى ثلاث أيام قبل ظهورها.

ورغم أن الساعات الرياضية تم تسويقها منذ ظهورها كوسيلة لرصد النشاط البدني وعدد الخطوات التي يقوم بها مرتديها، واعتبر رصدها لنشاط القلب آنذاك أمرا متقدما نسبيا، إلا أن الدراسة الأخيرة جعلتها أقرب لدخول عالم الرعاية الطبية من أوسع أبوابه.

وكانت دراسات سابقة قد ربطت ما بين تكنولوجيا الساعات والخواتم الذكية والكشف المبكر عن عدد من المشاكل الصحية، كارتفاع ضغط الدم، وعدم انتظام نبض القلب، بالإضافة إلى الفشل الكلوي.

علاوة على ذلك، شهدت السجلات الطبية روايات لمرضى قالوا إن أجهزتهم الذكية حثتهم على اللجوء إلى غرفة الطوارئ حتى قبل شعورهم بإصابتهم بالمرض.

وكانت الشركة المصنعة لساعات فيت-بيت قد أعلنت الشهر الماضي عقدها لشراكة مع كلية الطب في جامعة ستانفورد الأميركية ومعهد "سكريبس" للأبحاث، وذلك لتصميم خوارزمية قادرة على قياس نشاط القلب ودرجة حرارة البشرة لدى مستخدمها.

"الساعات الذكية وغيرها من (المقاييس) القابلة للارتداء تقوم بالعديد والعديد من القياسات يوميا – 250 ألف (قياس) على الأقل، ما يجعلها بمثابة أجهزة مراقبة قوية"، قال البروفيسور مايكل سنايدر، رئيس قسم علم الوراثيات في كلية الطب بجامعة ستانفورد.

وقال باحثون لصحيفة "واشنطن بوست" إن النتائج الأولية أظهرت أن ساعات "فيت-بيت" قادرة على التنبؤ بالإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، حتى قبل التشخيص التقليدي، لدى 11 من 14 مريضا شاركوا بالدراسات.

ولا تزال الدراسات في أطوارها الأولى للتحقق من مدى فعالية الساعات والأجهزة الذكية بتقديم تشخيص طبي كاف حول إصابة المرضى بعدوى فيروس كورونا.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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الساعات الذكية.. هل هي فعالة في كشف الإصابة بفيروس كورونا؟

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تكنولوجيا

"شتاء سيبراني قادم".. مسؤول إسرائيلي يحذر من هجمات إيرانية

الحرة / ترجمات - واشنطن
29 مايو 2020
هجمات إيرانية على مئات المواقع الإسرائيلية
هجمات إيرانية على مئات المواقع الإسرائيلية

حذرت مديرية الإنترنت الوطنية الإسرائيلية الأربعاء، من هجمات سيبرانية قريبا، بعد أيام من هجوم تابع لإيران.

وقال رئيس المديرية، يغال أونا، إن "شتاء سيبرانيا" مقبل، وذلك خلال مؤتمر عقدته شركة "سايبرتك" ونقلت ملخصه صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

ولم يؤكد أونا أو ينف أخبارا مفادها أن إسرائيل أطلقت هجوما سيبرانيا ضد ميناء شهيد رجائي في 9 مايو الماضي، إلا أنه حذر إيران من أي هجوم سيبراني ضد البنية التحتية المدنية الإسرائيلية في المستقبل.

وأضاف أونا "سنتذكر الشهر الماضي، مايو 2020، كنقطة تحول في تاريخ الحرب السيبرانية الحديثة، ما واجهناه هنا في إسرائيل، محاولة الهجوم، المتزامن والمنظم، الذي استهدف البنية التحتية للمياه".

وتعرضت المئات من المواقع الإسرائيلية إلى هجمات شنها قراصنة مرتبطون بإيران الأسبوع الماضي، ما أدى إلى توقفها عن العمل واستبدال محتواها برسالة تهدد إسرئيل بـ "الدمار".

ومن بين المواقع المتضررة، موقع منظمة "الحفاظ على بحيرة طبرية"، التي تعتبر مصدرا أساسيا للمياه في إسرائيل، بحسب موقع "راديو فردا".

ونشرت رسالة باللغة الإنكليزية والعبرية على المواقع المتضررة تقول "العد التنازلي لدمار إسرائيل قد بدأ منذ زمن طويل"، وقد نشرها مجموعة تدعى بـ "قراصنة المخلص".

وعلق أونا على هذه الهجمات بقوله "إذا كانت هذه الهجمات ناجحة، لكنا نواجه الآن ضررا ونقصا كبيرا في المياه، ونحن وسط أزمة فيروس كورونا".

وأشار أونا إلى أنه لو كان الهجوم الإلكتروني قد نجح في خلط المياه بمواد كيماوية عديدة بنسب خاطئة، لكان الأمر "مضرا وكارثيا" على حد وصفه.

وأوضح أونا أن الهجوم لم يتبناه طرف أو اثنين، وإنما طيف واسع من الهجمات التي استهدفت قطاع الطاقة والمياه.

"إذا وقفنا دون حراك، سنخسر خلال الهجمات المقبلة، لدينا تدابير مضادة عند وقوع الهجمات، لكن منع الضرر هو هدفنا ومهمتنا"، يقول رئيس المديرية.

وأضاف أونا "نحن الآن في منتصف عملية التحضير لشيء للمرحلة المقبلة، لأنها ستأتي لا محالة. وقد قررنا تخفيفها والتغلب عليها. لكني أخشى أن تكون هذه فقط علامة على أول هجوم كبير ضمن عصر جديد على الأهداف الإنسانية".

ووصف أونا الهجمات المنتظرة بقوله "الشتاء السيبراني قادم، وهو قادم بشكل أسرع مما كنت أتوقع، نحتاج أن نتكاتف ضد الهجمات المقبلة، مستوى الهجمات القادمة سيكون أكثر تعقيدا وفتكا".

الحرة / ترجمات - واشنطن