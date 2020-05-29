تكنولوجيا

بالفيديو.. تويتر يقدم خاصية جديدة لمستخدميه

الحرة / ترجمات - واشنطن
29 مايو 2020
كان تويتر قد أعلن عن بدء تجريبه للميزة الجديدة في نوفمبر الماضي.
كان تويتر قد أعلن عن بدء تجريبه للميزة الجديدة في نوفمبر الماضي.

أعلن موقع تويتر الخميس، إضافة خاصية تتيح للمستخدم جدولة تغريداته عبر تطبيقه الذي يمكن إضافته لبرامج التصفح مثل "كروم" و"إكسبلورر"، دون الحاجة لاستخدام تطبيقات يقدمها طرف ثالث.

ونشر الموقع عبر حساب الدعم الرسمي على منصته مقطع فيديو يوضح آلية عمل الميزة التي أضافها مؤخرا.

ومع الإضافة الجديدة، سيظهر للمستخدم خلال كتابة تغريدة جديدة أيقونة تقويم مصغرة في الأسفل ضمن خط الأيقونات القديم، ستتيح تحديد وقت نشر التغريدة في الوقت الذي يرغب المغرد أن تظهر فيه.

وكان تويتر قد أعلن بدء تجريبه للميزة الجديدة في نوفمبر الماضي.

وتطلب الأمر سابقا من المستخدم الراغب في جدولة تغريداته الرجوع إلى تطبيقات ومواقع خارجية، مثل "تويت-دك" و"هوت-سويت"، الأمر الذي يتطلب دفع المال مقابل الاشتراك بخدماتها في بعض الأحيان.

وتلجأ مؤسسات ومنظمات وشخصيات سياسية عدة حول العالم لتطبيقات جدولة التغريدات لتسهيل مهام عملها وتنظيم مواعيد نشر التغريدات التي يرغبون بمشاركتها مع متابعيهم في أوقات معينة.

وبحسب تويتر، فقد بات من الممكن حفظ مسودة لأي تغريدة ليتم تعديلها لاحقا ومن ثم نشرها، ضمن الإضافة الجديدة.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

Protesters gather in a call for justice for George Floyd, a black man who died after a white policeman kneeled on his neck for…
من زاوية أخرى

جورج فلويد وجرح أميركا العنصري
الكثيرون يريدون العودة إلى حياتهم الطبيعية في أقرب وقت، بعد أسابيع من الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي
صحة

دراسة بريطانية: أكثر من ثلثي الذين ثبتت إصابتهم بكورونا لم يظهروا أية أعراض للمرض

كانت الولايات المتحدة قد وضعت بنك "إف. تي. بي" على القائمة السوداء عام 2013.
عربي ودولي

واشنطن توجه "أكبر اتهام" لجهات في كوريا الشمالية وصينيين بالتحايل على العقوبات

أعمال شغب تخللت احتجاجات منيابوليس
أميركا

احتجاجات في عدة مدن أميركية على مقتل شاب أسود.. وفيديو لإشعال النار في مركز شرطة

كان تويتر قد أعلن عن بدء تجريبه للميزة الجديدة في نوفمبر الماضي.
تكنولوجيا

بالفيديو.. تويتر يقدم خاصية جديدة لمستخدميه

Palestinian Muslim women worshippers, distanced from each other due to the COVID-19 coronavirus pandemic, pray outside the…
من زاوية أخرى

الإصلاح الديني وشبق العودة للماضي
تغني الميزة الجديدة عن مشاركة العنوان المفصل مع أي طرف آخر.
تكنولوجيا

تسهل الوصول إلى أي عنوان في العالم.. خاصية جديدة في خرائط غوغل

تكنولوجيا

تسهل الوصول إلى أي عنوان في العالم.. خاصية جديدة في خرائط غوغل

الحرة / ترجمات - واشنطن
29 مايو 2020
تغني الميزة الجديدة عن مشاركة العنوان المفصل مع أي طرف آخر.
تغني الميزة الجديدة عن مشاركة العنوان المفصل مع أي طرف آخر.

أطلقت غوغل ميزة جديدة لتضاف إلى تطبيقها الشهير "غوغل مابس" أو خرائط غوغل، المستخدَم للاستدلال على الاتجاهات خلال التنقل بين مختلف المناطق، فبعد أن كان الأمر يتطلب مشاركة الشخص عنوانه الكامل مع شخص يرغب بزيارته، بات الأمر أكثر بساطة، فكل ما يتطلبه اليوم هو مشاركة رمز مكون من ست خانات مع الطرف الآخر، يحمل جميع تفاصيل عنوانه.

وستساهم الميزة الجديدة بتسهيل الوصول إلى مناطق وشوارع أقل شهرة من تلك الرئيسية المعروفة، ولا يحتاج الحصول على رمز الموقع سوى الضغط على الدائرة الزرقاء الظاهرة في التطبيق فوق العنوان المطلوب مشاركته ليظهر الرمز المختصر.

أطلقت غوغل على ميزتها الجديدة لترميز العناوين بشكل مختصر اسم "بلس كودز".

ومن المتوقع أن تلقى الميزة الجديدة رواجا بين المستخدمين في الدول التي تفتقد العناوين فيها إلى الوضوح، أو التي لا تحمل شوارعها أسماء رسمية، ما يصعب استخدام التطبيق الذي سيعمل على إرشاد المستخدم اليوم باستخدام إحداثيات الموقع الجغرافية.

وبحسب غوغل، فعدم وجود عناوين واضحة مرتبط بالتسبب بمشاكل في حالات الطوارئ في بعض الحالات، كأن تحاول سيارة إسعاف الوصول إلى حادث لا يحمل عنوانا واضحا، بالقرب من بقالة فلان مثلا.

كما يعول على الميزة الجديدة بأن تسهل مهام سعاة البريد في إيصال الرسائل والطرود إلى أي موقع حول العالم.

ووفقا للشركة، فإن عددا يتجاوز ملياري شخص حول العالم لا يملكون عنوانا رسميا، أو يملكون عنوانا يصعب وصفه وتحديده بشكل دقيق.

وشارك أحدهم تغريدة عبر تويتر تبين رمزا لأحد العناوين في مدينة دلهي الهندية، هو G6F4+FR، بينما يظهر إلى جانبه العنوان التقليدي المفصل للموقع كالتالي:

"11 Community Center, Ashok Vihar, Saketm, New Delhi, Delhi 110017 India"

 

وكانت رموز العناوين متوفرة سابقا عبر تطبيق غوغل للخرائط، إلا أنها كانت تتطلب أن يحدد الشخص عنوانا بعينه، ثم وضع علامة "PIN" الحمراء على العنوان المحدد، ثم الضغط على العلامة للحصول على الرمز إلى جانب معلومات خطوط العرض والطول للعنوان.

الحرة / ترجمات - واشنطن